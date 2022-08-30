«Зачем к нам приехал игрок такого класса?» В Израиле в восторге от российского футболиста

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов меньше двух недель назад перешёл из «Краснодара» в израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды. Он великолепно дебютировал за новый клуб в Лиге конференций. Хавбек вышел на 73-й минуте матча с румынской «Университатей» (1:1, 4:3 пен.), отметился важнейшей результативной передачей и точным ударом в девятку забил первый послематчевый пенальти. Это позволило израильскому клубу пробиться в групповой этап еврокубка.

По итогам встречи Сулейманов набрал 274 пункта по версии InStat и получил прекрасную прессу. А 28 августа случился дебют Шапи в чемпионате Израиля. И хавбек полностью оправдал доверие тренерского штаба.

Первым соперником «Хапоэля» в чемпионате стал «Бейтар». Команда россиянина разгромила соперника со счётом 5:0, а начало голевой феерии положил именно Шапи. На 21-й минуте полузащитник нанёс прямой удар со штрафного: мяч летел во вратаря, но из-за хитрой траектории голкипер с ним не справился.

На этом Сулейманов не остановился. На 59-й минуте он выполнил подачу с углового, а нападающий Ротем Хатуэль удвоил преимущество «Хапоэля». Так к голу хавбек добавил результативную передачу. А ещё Шапи поучаствовал в атаке, которая привела к пенальти в ворота соперника.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: hbsfc.co.il

Фанаты с восторгом воспринимают успехи российского футболиста. В социальных сетях они называют его «невероятным талантом», «главной надеждой» и «золотым мальчиком». Такие настроения и у израильской прессы. Дебют Шапи оценил спортивный журналист Майкл Йокин: «Хороший штрафной удар, но была грубая ошибка вратаря. Шапи также сделал голевую передачу с углового, поучаствовал в атаке, которая привела к пенальти, был лучшим на поле. Но соперник – откровенно слабый. В четверг было гораздо интереснее, когда «Хапоэль» играл с «Университатей». Шапи вышел на замену, сделал результативную передачу в дополнительное время. В серии пенальти он пробил первым точно в девятку».

Также Йокин рассказал, что в Израиле рады приходу высококлассного футболиста: «Люди не очень понимают, зачем игрок такого уровня приехал в Израиль? Почему он был в «Гиресунспоре» (провёл там в аренде сезон-2021/2022: 3+3 в 32 матчах). На то, что он из России, у нас не смотрят. Гораздо интереснее, что он мусульманин. Для Турции это было логично, а Израиль – странный выбор. Но никаких проблем нет. Если Шапи будет играть, как в 2019-м, то станет лучшим игроком чемпионата с огромным отрывом. Начало очень многообещающее».

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: hbsfc.co.il

Дебют Сулейманова выглядит впечатляюще – на счету полузащитника забитый мяч и две результативные передачи за два матча. А представитель игрока Алан Агузаров намекнул «СЭ», что возвращаться в родной клуб Шапи не собирается: «Я рад, что на флажке всё-таки решились на переход, уже сейчас это даёт свои плоды! Пусть это и аренда, но, думаю, страница с «Краснодаром» для нас перевёрнута!»