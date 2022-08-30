Слуцкий вскипел из-за судьи в главной игре Первой лиги. Догнать лидера всё ещё нереально

«Лучшая лига мира» идеально завершила лето, как полагается, жаркими матчами. Абсолютно во всех матчах Мелбет Первой лиги набралось много ярких деталей, мимо которых не пройти. Например, «Уфа» провалилась в Ярославле с «Шинником», потерпев разгромное поражение (0:3), а Шамиль Газизов заявил, что клубу пришлось одалживать деньги на выезд у волейбольного «Урала». Интересно, что президент «Урала» это опроверг: потому что у самих проблемы с финансами. Но это, естественно, не всё.

«Рубин» и «КАМАЗ» выдали шоу в дерби Татарстана. Слуцкий опять вскипел!

Матч «Рубина» и «КАМАЗа» вынесли на воскресенье – очередное татарстанское дерби было самой интригующей вывеской уикенда. И дело не столько в команде Слуцкого. Существует мнение, что, если бы не «Рубин», Первая лига никогда не получила бы столько внимания. А вот и нет! Бодрый старт устроил «КАМАЗ», чуть не вылетевший в прошлом сезоне, а теперь возглавляющий таблицу. Игра с Казанью (они не встречались с 1998 года; трибуны пробили рекорд посещаемости – 18 350 зрителей) стала отличной проверкой на прочность и закономерность места вверху. «КАМАЗ» почти весь матч уступал, но вырвал ничью на второй компенсированной минуте. И это – топ!

Первый тайм «Рубин» провёл очень качественно: кроме гола Кабутова с подачи Али Аднана, слева у казанцев были хорошие шансы довести счёт до разгромного. Однако челнинцы даже здесь могли свести всё на нет: лидер команды Гаглоев в одном из моментов перебросил Дюпина, но попал в перекладину. В перерыве 6:1 по ударам и 1:0 по счёту кричали: «КАМАЗу» нужно провести вторые 45 минут совершенно по-другому.

Игра на встречных курсах, борьба за пространство и каждый мяч, максимум давления на оборону «Рубина» – таким получился второй тайм. Шамкин дважды после передач Пальцева пробил выше из хороших позиций. Слуцкий вскипел, когда Абрамов завалил убегающего к воротам Горбунова, а арбитр не удалил защитника «КАМАЗа» за фол последней надежды. «Рубин» заиграл через длинные выносы. Тем временем крайний защитник гостей Мохаммад на 81-й минуте с правой ноги (его рабочая – левая) пробил с линии штрафной – но мимо. Именно ему в этот вечер было суждено стать героем Челнов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

19-летний парень из «Акрона» забил шедевр, но «Балтика» Игнашевича выдала убойный второй тайм

19-летний Владимир Марухин из «Акрона» шикарно ввалил «Балтике» уже на второй минуте домашнего матча – поддержал атаку из глубины, набежал и в касание с левой мощным дальним ударом вонзил мяч в девятку. Он же мог забивать и ещё, но из более лёгкой позиции: с трёх метров перед лежавшим голкипером, но попал в перекладину. Многообещающее начало для хозяев переросло в добрые полматча – к перерыву жила надежда победить и подняться со дна турнирной таблицы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Вот только таймы для «Акрона» в итоге получились очень разными. В первом тольяттинцы меньше контролировали мяч, но превзошли балтийцев по ударам в створ (4:1), а во втором сравнялись по владению, однако провалились в главном – не выдержали натиска команды Игнашевича и трижды пропустили. Владислав Лазарев забил в четвёртой игре подряд, вскоре отметился летний новичок, босниец Гедеон Гузина, а Тамерлан Мусаев через 40 секунд после выхода на замену на дриблинге в штрафной ещё раз огорчил соперника.

Махачкала круче Краснодара: особенно когда вратарь играет в штанах

Если так пойдёт дальше, в будущем можно обойтись без разъяснений. Махачкалинское «Динамо» показывает ну очень симпатичный футбол и продолжает забирать очки. Теперь дагестанцы приехали ко второй команде «Краснодара» и увезли домой победу со счётом 1:0. Здесь уже привычно был полный букет.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Во-первых, гол Махачкала забила после углового – чуть ли не «сухим листом»! Его даже записали на Юсупова, который закрутил с корнера, хотя Дибиргаджиев подправил головой на линии. Во-вторых, до перерыва гости не дали перспективным воспитанникам академии Сергея Галицкого нанести ни одного удара по воротам. А сами неплохо атаковали и напрягали вратаря хозяев Гришина. В-третьих, кипер «Динамо» Хамхоев не оставит равнодушным никого, кто следит за махачкалинцами. В нужный момент Хазбулат снова выручил (во втором тайме дважды попали ему в створ). А ещё он разок вышел за пределы штрафной и спокойно убрал соперника. Плюс играет Хамхоев в штанах – не как у венгра Кирая, но для современного футбола всё равно редкость. «Динамо» с 12 очками поджимает лидеров!

Как оживить команду? Верните в неё старого тренера — и победа обеспечена

«Велес» в начале недели сменил главного тренера. Свой пост покинул Михаил Сальников, в конце матча с «Уфой» у него сдали нервы – коуч бросил мячом в игрока соперника и получил двухматчевую дисквалификацию. Но дело не столько в этом, сколько в пяти поражениях подряд при одном забитом мяче. К игре с «Кубанью» команду готовил уже Артём Куликов. Для него это, кстати, возвращение – он работал с «Велесом» в начале прошлого сезона.

Часто в футболе подобные кадровые изменения дают положительный эффект (как минимум краткосрочный). Московская команда не стала исключением. «Велес» на домодедовской синтетике владел преимуществом и заслуженно ушёл на перерыв, ведя в счёте, – Логуа дал со штрафного, как из гаубицы. Во втором тайме Саркисян красивым обводящим ударом усложнил кубанцам жизнь, хотя они этот гол всё равно отыграли. Но в компенсированное время свежий Баранов наказал «Кубань» за ещё один фол возле штрафной – 3:1.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Сюрприз тура — первое поражение «Алании». «Волге» вернулось за матч с «Рубином»

В этой рубрике вне конкуренции матч «Алания» – «Волга». Он завершился со счётом 1:2. «Алания» впервые в сезоне проиграла, а «Волга» – добилась первой победы вообще! Владикавказцы пропустили на 19-й минуте после стандарта, но во втором тайме реализовали стандарт. И были близки к тому, чтобы дожать, но не использовали два классных момента. А «Волге», которая в прошлом туре не дотерпела с «Рубином», вернулось. Ульяновцы нашли в себе силы на прессинг на 90+2-й минуте (!), благодаря чему перехватили мяч в центральном круге – и забили. Защитник «Алании» Багаев лёг под мяч и накрыл первый удар, но Махмутов в подкате проткнул его в сетку. Два удара в створ – два гола! Прочувствуйте атмосферу матча в Грозном с интершумом в видеообзоре «Алании».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

«Шинник» отгрузил трёшку «Уфе» — у Ярославля теперь есть свой Роббен

«Шинник» Вадима Евсеева дома отгрузил три безответных мяча «Уфе». Знаете, как начался матч? Уфимцы разыграли с центра поля прямой передачей вратарю, пока Ортис и компания рванули вперёд. Команда после назначения Дениса Попова (бывшего помощника Сергея Юрана в Хабаровске и Химках) проводила только второй матч и провалила его. Первый гол на 35-й минуте был забит после ужасной игры гостей в обороне, а второй «Уфа» «привезла» сама. Капитан Плиев прервал прострел вдоль своих ворот, а вратарь Кукушкин не понял, что ему делать: кипер не прижал мяч к груди, а подарил его Гонгапшеву. Ну а точка от Ильи Грузнова (четвёртый гол в сезоне, вошёл в топ-4 бомбардиров лиги) стала украшением – забил, если хотите, как Арьен Роббен.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Евсеева снова можно разбирать на цитаты. Пресс-конференция после «Уфы» — шик

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев охарактеризовал матч несколькими крутыми фразами:

Первая – об уровне «Уфы»: «Соперник играл в РПЛ, мы – во Второй лиге, а тут такая разница».



Вторая – об обратной замене Грузнова: «Вы говорите «обычно». Что для вас обычного в футболе? Ничего обычного в футболе нет. Я не знаю, что в нём «обычно». В футболе всегда что-то новое, есть хитрости».

И третья – снова про уровень соперника: «Видите, вы же, пресса, говорите, что Евсеев играет в оборонительный футбол. Сегодня команда играла в атакующий. Должны были забивать семь или восемь мячей». «Шинник», к слову, подравнял разницу – 10 забитых и 10 пропущенных.

«Волгарь» впервые не забил дома. «Нефтехимик» победил благодаря красивому голу

Мы отмечали, что «Волгарь» никого не отпускает на своём поле, но в 7-м туре тенденция сломалась. Три очка в Астрахани набрал «Нефтехимик» Кирилла Новикова. В целом матч вышел боевым и равным, что подтвердила статистика. Надёжно сыграли оба вратаря, были попадания в штанги. А решил всё красивый гол Мераби Уридии во втором тайме: опытный капитан «Волгаря» Роман Локтионов не дал себя обыграть и попятился до штрафной, но форварду не пришлось туда входить – он классно исполнил с радиуса в дальний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

«СКА-Хабаровск» оформил камбэк с «Родиной». Забивали даже через себя!

Интересно, многие ли в Хабаровске не спали и смотрели встречу «СКА-Хабаровск» с «Родиной»? Команда Романа Шаронова продолжает играть в Казани, где стартовый свисток прозвучал в 17:00 по местному времени. В Хабаровске в это время полночь. Кто только укладывался, мог застать, как Владимир Сугробов взял пенальти от «Родины» на седьмой минуте. Матч получился остросюжетным, но все голы случились уже во втором тайме.



Вряд ли «Родина» заслуживала поражения: гости попали в перекладину, потом повели – Тимошенко забил через себя. Но тут же Аликин вкатился в штрафной в ноги Гелояну, и Петров реализовал 11-метровый – 1:1. А потом «СКА-Хабаровск» просто взял и забрал этот матч. Денис Фомин взлетел над всеми и замкнул после углового – 2:1. А в самой концовке вновь затащил Сугробов, сохранив победный результат.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Команда Кононова постоянно пропускает первой. Теперь пришлось отыгрываться дважды

Завершали программу 7-го тура «Арсенал» и «Енисей». У туляков сложилась не лучшая тенденция: в четырёх последних матчах они пропускали первыми – и в трёх случаях отыгрывались, сводя результат к ничьей 1:1. Вот и с «Енисеем» история повторилась, даже дважды. Никита Глушков эффектно забил на 22-й минуте, но хозяева среагировали молниеносно – Камрану Алиеву помог рикошет. Ещё в первом тайме в Туле пошёл ливень, на некоторых участках газона не справился дренаж, с чем были вынуждены считаться игроки обеих команд. На 74-й минуте красноярцы реализовали пенальти, но и на это у команды Кононова нашёлся быстрый ответ в виде гола Евгения Луценко. Итоговые 2:2 стали компромиссным вариантом окончания равной игры.