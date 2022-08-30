Судьи снова крупно помогли «Спартаку». Таблица грубых ошибок арбитров после семи туров РПЛ
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Три клуба страдают чаще других.
Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Динамо» Фернандесу
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
Ошибки последних туров
5-й тур прошёл на редкость спокойно — ни одного косяка. Ошибки были, но их исправляли помощники судей, отвечающие за VAR.
В 6-м туре зафиксированы следующие ошибки:
- арбитр Левников не удалил футболиста «Пари НН» за грубую игру в матче с «Уралом»;
- судьи ошибочно удалили защитника «Локомотива» Мампасси в игре с «Химками»;
- Карасёв принял неверное решение в эпизоде с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Дивеева. Арбитру следовало назначить пенальти в пользу «Ахмата»;
- арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо». Малком нарушил правила на футболисте гостей;
- судьи не удалили игрока «Оренбурга» за агрессивную игру в матче с «Краснодаром».
Подробный разбор Игоря Федотова — ниже.
Ошибки судей в 7-м туре:
- Казарцев должен был показать вторую жёлтую карточку футболисту «Химок» Филину в матче с «Сочи»;
- Судьи ошибочно удалили защитника «Динамо» Фернандеса в игре с «Пари НН». Не следовало наказывать игрока вторым предупреждением;
- Арбитр Любимов должен был удалять полузащитника «Спартака» Зобнина в матче с «Факелом». Подробный разбор от Игоря Федотова.
Таблица грубых ошибок судей после семи туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|5
|0
|«Сочи»
|1
|0
|«Крылья Советов»
|1
|0
|«Факел»
|1
|0
|«Торпедо»
|1
|0
|«Локомотив»
|3
|1
|«Зенит»
|1
|1
|«Динамо»
|1
|1
|ЦСКА
|0
|1
|«Краснодар»
|4
|2
|«Ахмат»
|1
|2
|«Ростов»
|0
|2
|«Пари НН»
|1
|3
|«Оренбург»
|1
|3
|«Химки»
|0
|3
|«Спартак»
|1
|5
Комментарии
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