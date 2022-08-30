Три клуба страдают чаще других.

Судьи снова крупно помогли «Спартаку». Таблица грубых ошибок арбитров после семи туров РПЛ

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.

Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Динамо» Фернандесу Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки последних туров

5-й тур прошёл на редкость спокойно — ни одного косяка. Ошибки были, но их исправляли помощники судей, отвечающие за VAR.

В 6-м туре зафиксированы следующие ошибки:

арбитр Левников не удалил футболиста «Пари НН» за грубую игру в матче с «Уралом»;

судьи ошибочно удалили защитника «Локомотива» Мампасси в игре с «Химками»;

Карасёв принял неверное решение в эпизоде с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Дивеева. Арбитру следовало назначить пенальти в пользу «Ахмата»;

арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо». Малком нарушил правила на футболисте гостей;

судьи не удалили игрока «Оренбурга» за агрессивную игру в матче с «Краснодаром».

Подробный разбор Игоря Федотова — ниже.

Ошибки судей в 7-м туре:

Казарцев должен был показать вторую жёлтую карточку футболисту «Химок» Филину в матче с «Сочи»;

Судьи ошибочно удалили защитника «Динамо» Фернандеса в игре с «Пари НН». Не следовало наказывать игрока вторым предупреждением;

Арбитр Любимов должен был удалять полузащитника «Спартака» Зобнина в матче с «Факелом». Подробный разбор от Игоря Федотова.

Таблица грубых ошибок судей после семи туров