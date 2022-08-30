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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА

Судьи снова крупно помогли «Спартаку». Таблица грубых ошибок арбитров после семи туров РПЛ
Кирилл Закатченко
Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего
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Три клуба страдают чаще других.

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьей на VAR, то она не учитывается.
Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Динамо» Фернандесу

Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику «Динамо» Фернандесу

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки последних туров

5-й тур прошёл на редкость спокойно — ни одного косяка. Ошибки были, но их исправляли помощники судей, отвечающие за VAR.

В 6-м туре зафиксированы следующие ошибки:

  • арбитр Левников не удалил футболиста «Пари НН» за грубую игру в матче с «Уралом»;
  • судьи ошибочно удалили защитника «Локомотива» Мампасси в игре с «Химками»;
  • Карасёв принял неверное решение в эпизоде с попаданием мяча в руку защитника ЦСКА Дивеева. Арбитру следовало назначить пенальти в пользу «Ахмата»;
  • арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо». Малком нарушил правила на футболисте гостей;
  • судьи не удалили игрока «Оренбурга» за агрессивную игру в матче с «Краснодаром».

Подробный разбор Игоря Федотова — ниже.

«Такие решения боссов нашего футбола – просто свинство». Разбор судейства 6-го тура РПЛ «Такие решения боссов нашего футбола – просто свинство». Разбор судейства 6-го тура РПЛ

Ошибки судей в 7-м туре:

  • Казарцев должен был показать вторую жёлтую карточку футболисту «Химок» Филину в матче с «Сочи»;
  • Судьи ошибочно удалили защитника «Динамо» Фернандеса в игре с «Пари НН». Не следовало наказывать игрока вторым предупреждением;
  • Арбитр Любимов должен был удалять полузащитника «Спартака» Зобнина в матче с «Факелом». Подробный разбор от Игоря Федотова.
«От такой работы арбитра становится страшно». Разбор судейства 7-го тура РПЛ «От такой работы арбитра становится страшно». Разбор судейства 7-го тура РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после семи туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»50
«Сочи»10
«Крылья Советов»10
«Факел»10
«Торпедо»10
«Локомотив»31
«Зенит»11
«Динамо»11
ЦСКА01
«Краснодар»42
«Ахмат»12
«Ростов»02
«Пари НН»13
«Оренбург»13
«Химки»03
«Спартак»15
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