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Трансферы-2022: Юрген Клопп хочет купить в «Ливерпуль» полузащитника, среди кандидатов – Невеш, Тилеманс, Беллингем

Клопп признал ошибку и вышел на трансферный рынок. Кого «Ливерпуль» возьмёт за полтора дня
Андрей Рабинович
Полузащитник для «Ливерпуля»
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У «Ливерпуля» много травмированных: Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс – всё это игроки центральной линии. Клоппа всё лето доставали вопросами, купит ли клуб нового полузащитника, потому что бóльшая часть перечисленных футболистов, в основном проводит время на больничной койке, а не на поле.

Юрген последовательно повторял одно и то же: состав укомплектован, когда все будут здоровы – мы зададим жару. Как итог – два очка в трёх стартовых матчах Премьер-лиги, в которых в центре поля у претендента на чемпионство выходили 36-летний Джеймс Милнер и номинальный вингер 19-летний Харви Эллиотт.

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На пресс-конференции перед игрой с «Борнмутом» (9:0) немца в очередной раз спросили о кадровой ситуации, и коуча прорвало: «Я утверждал, что нам не нужен полузащитник, а теперь он нам необходим. Все вы были правы, а я ошибался. Такова ситуация. Но это не меняет сути нашего подхода к работе на трансферном рынке: если мы делаем что-то, это должен быть правильный игрок».

До закрытия трансферного окна остаётся всего полтора дня, а в среднюю линюю «Ливерпуль» так никого и не подписал – даже на паническую покупку совсем мало времени. Вот семь кандидатов, с которыми клуб связывали на протяжении лета.

Сандер Берге, «Шеффилд Юнайтед», 24 года

Источники: Daily Mail, Daily Mirror

Цена по Transfermarkt: € 16 млн

Игрок из команды Чемпионшипа – не самый очевидный вариант усиления, но скандинавского полузащитника в прошлом связывали с переходом в «Ливерпуль». «Какого игрока нам не хватает? Атакующего хавбека ростом под два метра, который врывается в штрафную и бьёт головой? Окей, только этого!» – так Клопп дискутировал с журналистами, допрашивавшими его о возможных покупках.

Берге идеально подходит под описание. С ростом в 195 сантиметров он заработал репутацию современного полузащитника, грамотно подключающегося к нападению. Результативный хавбек «Шеффилд Юнайтед» впечатлил ещё на уровне Премьер-лиги и не затерялся дивизионом ниже. Он стал бы солидным дополнением по адекватной цене.

Мойсес Кайседо, «Брайтон», 20 лет

Источник: The Sun

Цена по Transfermarkt: € 6 млн

Слухи о переходе Кайседо в «Ливерпуль» стартовали в прессе на родине игрока в Эквадоре, но быстро всплыли и в Англии. «Брайтон» купил Мойсеса только в 2021 году – «чайки» заплатили £ 5 млн за футболиста «Индепендьенте дель Валье», а до этого из переговоров о покупке игрока вышел «Манчестер Юнайтед».

После сезона в аренде в бельгийском «Беерсхоте» 20-летний хавбек получил место в основе команды Грэма Поттера и в новом сезоне провёл уже четыре полных матча в АПЛ. Покупка и раскрутка игроков под последующую продажу – стандартная схема «Брайтона», так что правильная сумма убедит южан отпустить восходящую звезду.

Рубен Невеш, «Вулверхэмптон», 25 лет

Источники: Daily Express, Sunday Express

Цена по Transfermarkt: € 40 млн

Португальского полузащитника давно отправляют на повышение, на протяжении нескольких трансферных окон его связывали с переходом в «Ливерпуль». Мощный и техничный хавбек с хорошим дальним ударом – мечта любого фаната, но заполучить его до закрытия летнего ТО будет непросто.

Рубен Невеш

Рубен Невеш

Фото: Jack Thomas — WWFC/Wolves via Getty Images

Тренер «Вулверхемптона» Бруно Лаже заявил, что он «на 99 процентов» уверен в сохранении Невеша на «Молинью» на текущий сезон. По слухам, «Вулвз» не отказались от переговоров с «Ливерпулем» совсем, но сразу повесили на игрока заградительный ценник – Рубен уйдёт только за сумму в £ 100 млн.

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Конрад Лаймер, «РБ Лейпциг», 25 лет

Источник: Sunday Express

Цена по Transfermarkt: € 28 млн

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско уже исключил уход Лаймера этим летом на фоне интереса со стороны «Баварии», но неизвестно, так ли сильна поддержка этого мнения в руководстве. Конрад может уйти бесплатно в 2023 году, так что сейчас у команды последняя возможность заработать на своём 27-м номере.

Австриец – неутомимый и энергичный полузащитник, который умеет и любит прессинговать на протяжении всего матча. Его сильные качества с мячом и без него идеально подходят для системы Клоппа, а функционеры «Ливерпуля» уже имели дело с коллегами из семейства «РБ». Главные препятствия в сделке – сжатые сроки и нежелание клуба отпускать игрока.

Леандро Паредес, «ПСЖ», 28 лет

Источник: Sky Sports

Цена по Transfermarkt: € 17 млн

Экс-полузащитника «Зенита» связывают с возможным переходом в «Ювентус», но «Ливерпуль» может перехватить игрока у туринцев. В «ПСЖ» направляется Фабиан Руис из «Наполи» (трансферный гуру Фабрицио Романо уже подтвердил переход), так что парижане могут отпустить ещё одного игрока центра поля вслед за Андером Эррерой.

Леандро Паредес

Леандро Паредес

Фото: Soccrates/Getty Images

Паредес – футболист с именем, поигравший на самом высоком уровне, но его возраст и жирные запросы по зарплате вряд ли устроят боссов «Ливерпуля». Кроме того, Клопп много раз подчёркивал, что любой прибывший в команду футболист должен обладать определёнными моральными качествами – а с этим у Леандро не всё безупречно.

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Юри Тилеманс, «Лестер», 25 лет

Источник: CBS Sports

Цена по Transfermarkt: € 55 млн

У игрока сборной Бельгии остаётся всего год по текущему контракту. Почему испытывающий финансовые трудности «Лестер» до сих пор не продал футболиста с высокой рыночной стоимостью и истекающим соглашением – загадка. Ранее летом Evening Standard сообщал, что руководство готово продать хавбека в «Арсенал» за £ 25 млн, но переход не случился.

Журналист CBS Sports Бен Якобс поделился инсайдом о желании самого Юри поиграть на «Энфилде»: «Он открыт к варианту с переходом в «Ливерпуль». Я знаю это, потому что в предыдущие трансферные окна его агент активно продвигал этот трансфер своим контактам в мерсисайдском клубе».

Джуд Беллингем, «Боруссия», 19 лет

Источники: все

Цена по Transfermarkt: € 80 млн

Полузащитник сборной Англии уже считается одним из лучших в мире на своей позиции, хотя у него впереди ещё как минимум 10-15 лет футбола на высшем уровне. Об интересе «Ливерпуля» к хавбеку известно не первый год, а ряд источников даже писали о личном звонке Клоппа выпускнику академии «Бирмингема».

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Боруссия» вряд ли расстанется с Беллингемом этим летом: у парня контракт до 2025 года, он счастлив в Дортмунде, а в клубе уверены, что до следующего лета футболист только подорожает. В Ливерпуле планировали побороться за игрока в 2023-м, но кризис травм в центре поля и тревожные результаты на старте сезона могут склонить руководство мерсисайдцев к крупной трате уже сейчас.

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