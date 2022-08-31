Клопп признал ошибку и вышел на трансферный рынок. Кого «Ливерпуль» возьмёт за полтора дня

У «Ливерпуля» много травмированных: Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс – всё это игроки центральной линии. Клоппа всё лето доставали вопросами, купит ли клуб нового полузащитника, потому что бóльшая часть перечисленных футболистов, в основном проводит время на больничной койке, а не на поле.

Юрген последовательно повторял одно и то же: состав укомплектован, когда все будут здоровы – мы зададим жару. Как итог – два очка в трёх стартовых матчах Премьер-лиги, в которых в центре поля у претендента на чемпионство выходили 36-летний Джеймс Милнер и номинальный вингер 19-летний Харви Эллиотт.

На пресс-конференции перед игрой с «Борнмутом» (9:0) немца в очередной раз спросили о кадровой ситуации, и коуча прорвало: «Я утверждал, что нам не нужен полузащитник, а теперь он нам необходим. Все вы были правы, а я ошибался. Такова ситуация. Но это не меняет сути нашего подхода к работе на трансферном рынке: если мы делаем что-то, это должен быть правильный игрок».

До закрытия трансферного окна остаётся всего полтора дня, а в среднюю линюю «Ливерпуль» так никого и не подписал – даже на паническую покупку совсем мало времени. Вот семь кандидатов, с которыми клуб связывали на протяжении лета.

Сандер Берге, «Шеффилд Юнайтед», 24 года

Источники: Daily Mail, Daily Mirror

Цена по Transfermarkt: € 16 млн

Игрок из команды Чемпионшипа – не самый очевидный вариант усиления, но скандинавского полузащитника в прошлом связывали с переходом в «Ливерпуль». «Какого игрока нам не хватает? Атакующего хавбека ростом под два метра, который врывается в штрафную и бьёт головой? Окей, только этого!» – так Клопп дискутировал с журналистами, допрашивавшими его о возможных покупках.

Берге идеально подходит под описание. С ростом в 195 сантиметров он заработал репутацию современного полузащитника, грамотно подключающегося к нападению. Результативный хавбек «Шеффилд Юнайтед» впечатлил ещё на уровне Премьер-лиги и не затерялся дивизионом ниже. Он стал бы солидным дополнением по адекватной цене.

Мойсес Кайседо, «Брайтон», 20 лет

Источник: The Sun

Цена по Transfermarkt: € 6 млн

Слухи о переходе Кайседо в «Ливерпуль» стартовали в прессе на родине игрока в Эквадоре, но быстро всплыли и в Англии. «Брайтон» купил Мойсеса только в 2021 году – «чайки» заплатили £ 5 млн за футболиста «Индепендьенте дель Валье», а до этого из переговоров о покупке игрока вышел «Манчестер Юнайтед».

После сезона в аренде в бельгийском «Беерсхоте» 20-летний хавбек получил место в основе команды Грэма Поттера и в новом сезоне провёл уже четыре полных матча в АПЛ. Покупка и раскрутка игроков под последующую продажу – стандартная схема «Брайтона», так что правильная сумма убедит южан отпустить восходящую звезду.

Рубен Невеш, «Вулверхэмптон», 25 лет

Источники: Daily Express, Sunday Express

Цена по Transfermarkt: € 40 млн

Португальского полузащитника давно отправляют на повышение, на протяжении нескольких трансферных окон его связывали с переходом в «Ливерпуль». Мощный и техничный хавбек с хорошим дальним ударом – мечта любого фаната, но заполучить его до закрытия летнего ТО будет непросто.

Рубен Невеш Фото: Jack Thomas — WWFC/Wolves via Getty Images

Тренер «Вулверхемптона» Бруно Лаже заявил, что он «на 99 процентов» уверен в сохранении Невеша на «Молинью» на текущий сезон. По слухам, «Вулвз» не отказались от переговоров с «Ливерпулем» совсем, но сразу повесили на игрока заградительный ценник – Рубен уйдёт только за сумму в £ 100 млн.

Конрад Лаймер, «РБ Лейпциг», 25 лет

Источник: Sunday Express

Цена по Transfermarkt: € 28 млн

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско уже исключил уход Лаймера этим летом на фоне интереса со стороны «Баварии», но неизвестно, так ли сильна поддержка этого мнения в руководстве. Конрад может уйти бесплатно в 2023 году, так что сейчас у команды последняя возможность заработать на своём 27-м номере.

Австриец – неутомимый и энергичный полузащитник, который умеет и любит прессинговать на протяжении всего матча. Его сильные качества с мячом и без него идеально подходят для системы Клоппа, а функционеры «Ливерпуля» уже имели дело с коллегами из семейства «РБ». Главные препятствия в сделке – сжатые сроки и нежелание клуба отпускать игрока.

Леандро Паредес, «ПСЖ», 28 лет

Источник: Sky Sports

Цена по Transfermarkt: € 17 млн

Экс-полузащитника «Зенита» связывают с возможным переходом в «Ювентус», но «Ливерпуль» может перехватить игрока у туринцев. В «ПСЖ» направляется Фабиан Руис из «Наполи» (трансферный гуру Фабрицио Романо уже подтвердил переход), так что парижане могут отпустить ещё одного игрока центра поля вслед за Андером Эррерой.

Леандро Паредес Фото: Soccrates/Getty Images

Паредес – футболист с именем, поигравший на самом высоком уровне, но его возраст и жирные запросы по зарплате вряд ли устроят боссов «Ливерпуля». Кроме того, Клопп много раз подчёркивал, что любой прибывший в команду футболист должен обладать определёнными моральными качествами – а с этим у Леандро не всё безупречно.

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Юри Тилеманс, «Лестер», 25 лет

Источник: CBS Sports

Цена по Transfermarkt: € 55 млн

У игрока сборной Бельгии остаётся всего год по текущему контракту. Почему испытывающий финансовые трудности «Лестер» до сих пор не продал футболиста с высокой рыночной стоимостью и истекающим соглашением – загадка. Ранее летом Evening Standard сообщал, что руководство готово продать хавбека в «Арсенал» за £ 25 млн, но переход не случился.

Журналист CBS Sports Бен Якобс поделился инсайдом о желании самого Юри поиграть на «Энфилде»: «Он открыт к варианту с переходом в «Ливерпуль». Я знаю это, потому что в предыдущие трансферные окна его агент активно продвигал этот трансфер своим контактам в мерсисайдском клубе».

Джуд Беллингем, «Боруссия», 19 лет

Источники: все

Цена по Transfermarkt: € 80 млн

Полузащитник сборной Англии уже считается одним из лучших в мире на своей позиции, хотя у него впереди ещё как минимум 10-15 лет футбола на высшем уровне. Об интересе «Ливерпуля» к хавбеку известно не первый год, а ряд источников даже писали о личном звонке Клоппа выпускнику академии «Бирмингема».

Джуд Беллингем Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Боруссия» вряд ли расстанется с Беллингемом этим летом: у парня контракт до 2025 года, он счастлив в Дортмунде, а в клубе уверены, что до следующего лета футболист только подорожает. В Ливерпуле планировали побороться за игрока в 2023-м, но кризис травм в центре поля и тревожные результаты на старте сезона могут склонить руководство мерсисайдцев к крупной трате уже сейчас.