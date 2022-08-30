Абаскаль открыл новую звезду для «Спартака»? Мелёшин забил классный победный гол в Кубке

Обладатель Кубка России «Спартак» начал защиту трофея с победы над «Крыльями Советов».

Перед матчем с «Зенитом» в чемпионате Гильермо Абаскаль прогнозируемо пошёл на ротацию состава в кубковой встрече. Против «Крыльев Советов» с первых минут вышли лишь пять игроков, которые были в основе в последнем туре РПЛ – Александр Максименко, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Александр Соболев. Неожиданностью стало появление в составе 18-летнего нападающего Павла Мелёшина – сына экс-полузащитника красно-белых Алексея Мелёшина. В этом сезоне он в восьми матчах за молодёжку «Спартака» набрал 5+2 по системе «гол плюс пас». При этом в заявке хозяев отсутствовали дисквалифицированный Шамар Николсон и подписанный на днях Кейта Бальде.

Игорь Осинькин тоже поменял основу наполовину. На скамейке остались в том числе голкипер Иван Ломаев и лучший бомбардир «КС» Максим Глушенков. Из дуэта потенциальных новичков «Спартака» – Юрий Горшков и Роман Ежов – с первых минут сыграл только левый защитник (сегодня он закрывал позицию опорника).

Приучившие нас к тому, что играют в открытый футбол, «Крылья Советов» сделали в Москве явный акцент на оборону. Самарцы защищались достаточно глубоко по схеме 5-4-1. Осинькин объяснил это не подстройкой под соперника, а выбором тактики, исходя из возможностей своих игроков на сегодняшний день. Между тем, и Абаскаль чуть-чуть скорректировал привычную схему. Расстановка красно-белых напоминала скорее не ромб, а «ёлочку» (4-3-2-1). При позиционных атаках Соболев, Мелёшин и Игнатов фактически образовывали трио нападения на одной линии с защитниками «КС».

Поначалу в центре внимания были Игнатов и Овсянников. Михаил очень опасно атаковал с левого полуфланга, переигрывая экс-спартаковца Гапонова. В одном случае голкипер потащил удар Игнатова, а в другом, когда Гапонов дал пройти за спину длинной передаче от бывшего самарца Данила Пруцева, Игнатов заработал небесспорный пенальти. Но Богдан и тут совершил классный сейв (при помощи перекладины) – отразил 11-метровый в исполнении экс-форварда самарцев Соболева. Вообще в последнее время между этими клубами столько трансферов, что тема «бывших» так или иначе постоянно всплывала. Например, однажды Никита Чернов накрыл опасный удар арендованного у «Спартака» Владислава Шитова.

После середины первого тайма «КС» отодвинули игру от собственной штрафной за счёт того, что стали выше встречать спартаковцев. Отрезками гости неплохо прессинговали хозяев. Но моментов самарцы почти не имели. Хотя не обошлось без традиционного привоза от Умярова, чья ошибка не превратилась в гол только благодаря Максименко. До перерыва «КС» нанесли три удара против восьми у «Спартака», а вот по попаданиям в створ была ничья – 2:2.

На второй тайм самарцы вышли позже спартаковцев. А как ещё объяснить гол на 46-й минуте? Артём Соколов потерял мяч под прессингом Игнатова (полузащитник «КС» точно должен винить себя, а не судью в этом моменте), после чего Соболев, Денисов и Мелёшин соорудили красивую комбинацию. Юный нападающий красно-белых сыграл как классический центрфорвард, опередив Гапонова, продолжавшего проигрывать эпизоды. До этого Павел, откровенно говоря, был не слишком эффективен, но, в конце концов, сделал своё дело – идеальный дебют!

Потом игра как будто стала уходить из-под контроля «Спартака» – «Крылья Советов» вынуждены были поднять линии и настойчивее атаковать. Абаскаль отреагировал на это тройной заменой. Хотя не исключено, что испанский тренер изначально планировал дать небольшую получасовую нагрузку Квинси Промесу, Руслану Литвинову и Даниилу Хлусевичу. Покидавшего поле Мелёшина трибуны проводили аплодисментами – юный воспитанник клуба понравился болельщикам. На 20 минут появился на поле и ещё один игрок основы Роман Зобнин.

На последних минутах игроки «Крыльев Советов» заметно подсели. «Спартак» после замен владел инициативой и больше времени проводил у чужой штрафной, нежели у своей. Назревал второй гол в ворота Овсянникова, очень хотел забить доигравший до финального свистка Соболев. Тем не менее попадание Мелёшина так и осталось единственным точным в этом матче. Количество ударов после перерыва снизилось – 4:3 в пользу самарцев, а в створ и вовсе ноль. Во втором туре «Спартак» сыграет 15 сентября дома с «Факелом», а «Крылья Советов» днём ранее примут «Зенит».