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Трансферы РПЛ, лето-2022: «Спартак» близок к приобретению Пауло Фернандеса – представление игрока, подробности перехода

Дешёвая замена Мозесу. Зачем Абаскаль тянет в «Спартак» соотечественника?
Анатолий Романов
Дешёвая замена Мозесу
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Красно-белые хотят подписать испанца Фернандеса за небольшие деньги.

Трансферная работа «Спартака» не завершена. За оставшуюся до закрытия летнего окна неделю московский клуб должен подписать ещё как минимум одного новичка – Пауло Фернандеса. Рассказываем об этом 24-летнем испанце из греческого клуба «Волос».

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Переговоры «Спартака» по Фернандесу уже подтвердили менеджер «Волоса» по связям с общественностью Манос Панайотопулос и агент игрока Альберт Ботинес, сказавший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» следующее:

«Это правда, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» по Пауло Фернандесу. Мы разговариваем с клубом. Посмотрим, что будет дальше. Есть ли трудности в переговорах? Мы только начали общаться».

«Волос» потребовал за испанца € 1,5 млн. По информации BN Sports, Гильермо Абаскаль убедил руководство московского клуба в необходимости покупки соотечественника. Поэтому высока вероятность, что трансфер Фернандеса состоится. Кстати, Абаскаль тренировал эту греческую команду с июня по декабрь 2021-го. Собственно, при нём полузащитник и появился в «Волосе».

Фернандес – воспитанник «Сарагосы» и «Манчестер Сити». В английский клуб испанец перебрался в возрасте 15 лет. «Сарагоса» не хотела так просто отдавать многообещающего игрока и устроила разбирательство: в результате «Ман Сити» согласился заплатить компенсацию за Пауло (по слухам, около € 200 тысяч). Тем не менее полузащитник при всём его таланте до первой команды «горожан» не дорос. Начал скитаться по арендам. Летом 2017-го ушёл в НАК из Бреды, где отыграл два сезона. Провёл 33 матча в Эредивизии и набрал 2+1 по системе «гол+пас».

Летом 2019-го «Ман Сити» отправил испанца на сезон в «Перуджу». Фернандес поиграл в Серии В. Правда, принял участие всего в 13 матчах (без результативных действий), а потом получил перелом голени и выбыл на девять месяцев. В сентябре 2020-го английский клуб отпустил Пауло на родину – продал в «Кастельон». До лета 2021-го полузащитник выступал в Сегунде, но лишь раз попал в основу. Сыграл только 10 матчей без голов и голевых передач.

В общем, Фернандес с трудом находил себя во взрослом футболе. Наверное, в том числе из-за скромных физических качеств. Его рост – всего 167 см, атлетом Пауло не назовёшь. Перед стартом прошлого сезона испанец перешёл на правах свободного агента в «Волос». При Абаскале полузащитник стал прогрессировать и не сдал после отставки тренера-соотечественника. Сыграл за греческую команду 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Да и новый сезон начал успешно: набрал 1+1 в первых двух турах чемпионата.

Пауло Фернандес (на переднем плане)

Пауло Фернандес (на переднем плане)

Фото: volosfc.com

Фернандес был лучшим игроком «Волоса» прошлого сезона по оценкам InStat. Как правило, он выходил на позиции правого вингера или атакующего центрального полузащитника. В среднем за 90 минут игры команда при его участии создавала 1,02 момента. Испанец наносил 1,95 удара (в створ – 0,61), пасовал с точностью 81%, вступал в 19 единоборств (выигрывал 45% из них) и активно шёл в дриблинг – 3,9 обводки (за 7 попыток обыгрыша). Зарабатывал на себе 1,7 фола. Также в его активе было 4,4 подбора мяча, 2,1 отбора и 1,95 перехвата.

Говоря о сильных качествах Фернандеса, эксперты выделяли его мобильность, дриблинг, игру на свободном пространстве, умение исполнять штрафные и неплохой дальний удар. Другой вопрос, сможет ли прижиться креативный испанец в силовом футболе РПЛ. Видимо, Абаскаль убеждён, что для Пауло это не будет проблемой.

Наиболее результативен Фернандес был в команде U21 «Манчестер Сити». За молодёжку «горожан» он набрал 11+5 в 26 матчах. Некоторые его голы были фантастически красивыми – вот, например, эти:

Права на видео принадлежат Premier League. Посмотреть видео можно на официальном канале «Манчестер Сити» в YouTube.

Хосеп Гвардиола приглашал полузащитника тренироваться с основой «Манчестер Сити». Фернандес вспоминал: «В первый день тренировок Гвардиола проводил с нами тактическую беседу. Я думал, что у меня галлюцинации! Он всё очень быстро объяснял и много жестикулировал перед доской».

Тогда Фернандес хотел играть скорее «десятку», нежели вингера.

«Я начал играть «десятку» и думаю, что мне так удобнее, – говорил Пауло. – Больше владею мячом… Я левша и со временем стал больше играть внутри. Как получилось прибавить в физике? Всё дело в тренажёрном зале. И в том, что в Англии стал есть запечëнную фасоль на завтрак».

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В спартаковской схеме с ромбом в центре поля Абаскаль, скорее всего, видит Фернандеса как раз в центре – под нападающими. Испанец должен будет заменить травмированного Виктора Мозеса. Если раскроется, то красно-белые получат классного игрока за небольшие деньги.

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