«Амкал» творит историю! «Блогеры» выбили из Кубка России ещё одну профессиональную команду

Две самые популярные блогерские команды «Амкал» и 2DROTS сотворили сенсацию в 1/256 финала Кубка России, выбив из турнира «Зоркий-Красногорск» и «Чертаново» соответственно. Но если для команды Евгения Бабенко (основатель 2DROTS) всё закончилось на стадии 1/128 финала (поражение в серии пенальти «Текстильщику»), то «Амкал» ещё пошумит. Сегодня, 31 августа, клуб Германа Попкова выбил из турнира «Тверь» и теперь сразится в следующей стадии с «Звездой» или «Ядром» (обе команды из Санкт-Петербурга).

Встреча проходила на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Эта арена была гостевой для обеих команд, но формальными хозяевами стала «Тверь». Стадион давно не принимал большие матчи, поэтому комментатор встречи Роман Нагучев был удивлён своим местом работы.

В первом тайме было мало моментов, но «Амкал» выжал максимум. На 15-й минуте Михаил Прокопьев вырезал подачу на дальний угол вратарской — Дмитрий Кузькин набежал, опередил защитника и вколотил мяч в дальний угол – 0:1.

«Тверь» сравнять могла перед перерывом: Робинзон Звонков сделал проникающий пас в штрафную, Сергей Петерсон развернулся и пробил в нижний угол, но Александр Маменко отбил мяч ногой. После первого тайма главный тренер «Амкала» Денис Зубко сделал замену, выпустив на поле экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина вместо Виктора Блатова. Через пять минут форвард мог забить второй гол «Амкала», но защитник «Твери» выбил мяч на угловой после передачи Михаила Прокопьева. Хотя выход был два в один.

«Тверь» — «Амкал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Твери» практически не было опасных моментов во втором тайме, которые могли бы завершиться голом. За 20 минут до конца встречи «Амкал» снова имел крутой момент, но благодаря надёжной игре Антона Федюшкина мяч не оказался в воротах. Ко второму тайму главный судья добавил три минуты, но даже навал со стороны хозяев мы не увидели.

Так что уже в третий раз в розыгрыше этого Кубка мы увидели сенсацию. «Амкал» идёт дальше, а «Тверь» присоединяется к командам-неудачникам – «Зоркому-Красногорску» и «Чертаново». Эти профессиональные клубы проиграли «блогерским» коллективам. Похоже, это первый сезон Кубка России, когда к турниру будет максимальный интерес на каждой его стадии.