Форвард ЦСКА разорвал французского новичка «Торпедо»! Но реализация у Гайча — ужас

ЦСКА выдал ещё один солидный матч под руководством Владимира Федотова – армейцы стартовали в Кубке России с победы в дерби над «Торпедо».

Федотов в кубковой встрече дал отдохнуть семи основным игрокам ЦСКА – Акинфееву, Набабкину, Мойзесу, Мухину, Медине, Карраскалю и Чалову. У «Торпедо» было чуть меньше изменений в составе по сравнению с последним туром РПЛ, при этом, как ни удивительно, с первых минут сыграл подписанный накануне новичок Ле Таллек. Хотя француз с российским паспортом не имел практики с мая, когда выступал за АЕК.

На бумаге у ЦСКА и «Торпедо» были в кубковом матче одинаковые тактические схемы (5-4-1), но поскольку армейцы много времени проводили на чужой половине поля и высоко прессинговали, они, скорее, играли 3-4-2-1. Цифры, конечно, условны, так как при владении мячом игроки активно меняются местами. В центре поля у команды Федотова действовала связка новичков Мендес – Зделар. Чилиец доказывал, что он креативный хавбек с хорошим пасом. Красно-синие могли забить быстрый гол после комбинации с участием Мендеса, Ермакова и Гайча, а потом Виктор поучаствовал в голевой атаке.

Не сказать чтобы появление Ле Таллека на позиции центрального защитника добавило надёжности обороне «Торпедо». Видно, что Дамьен ещё не в лучшей форме. Когда ЦСКА забивал гол, Ле Таллек упустил Гайча, а Кожемякин – Ермакова на добивании. Кстати, радует, что молодёжь продолжает проявлять себя в Кубке России. Вчера нападающий Павел Мелёшин дебютировал в основе «Спартака» с гола, а сегодня Ермаков впервые отличился за красно-синих.

«Торпедо» с большим трудом выходило из-под прессинга ЦСКА, между игроками атаки чёрно-белых отсутствовала связь – голкипер Тороп скучал без работы. Армейцы же и в изменённом составе быстро нашли взаимопонимание, постоянно создавали голевые моменты. Дивеев после углового пробил головой в перекладину, Мендес не попал по мячу из убойной позиции (видимо, снайпер из чилийца не такой хороший, как плеймейкер), а Гайч, уйдя в очередной раз от Ле Таллека, просто простил «Торпедо». Адольфо тоже выглядел очень неплохо по движению, заряженности на игру, а значит, на нём рано ставить крест. До перерыва ЦСКА нанёс пять ударов, в створ – три. «Торпедо» пробило лишь раз и неточно.

После перерыва Гайч продолжал играть с Ле Таллеком в «поймай меня, если сможешь». Аргентинец один раз ушёл от российского француза, второй, третий… Если бы центрфорвард ЦСКА реализовывал в матче с «Торпедо» всё, что имел, то сделал бы как минимум хет-трик. А вот паре главных тренеров чёрно-белых Николаю Ковардаеву и Николаю Савичеву придётся поломать голову над тем, как использовать Ле Таллека – центральным защитником, центрхавом или запасным до тех пор, пока Дамьен не будет готов на сто процентов.

Впрочем, и «Торпедо» стало получше выбегать в контратаки. Подуставшие армейцы чуть-чуть сбавили в игре без мяча. Самый опасный момент у чёрно-белых был, когда Кучаев вынес мяч почти с линии ворот. Константин тоже очень прилично сыграл с «Торпедо», особенно в первые 45 минут, так что у Федотова появляется приятная проблема выбора из целой группы хорошо подготовленных игроков. А Гайч всё-таки забил – на 68-й минуте! Ле Таллек опять прозевал рывок аргентинца за спину, и нападающий решил момент двумя касаниями.

«Торпедо» много било по воротам Торопа во втором тайме: статистика ударов – 9:3 (в створ – 7:1). Тем не менее каких-то сумасшедших сейвов в стиле Акинфеева от молодого голкипера ЦСКА не потребовалось. Армейцы на классе и на организации спокойно довели дело до заслуженной победы. При этом лидеры команды сохранили силы к следующему туру РПЛ – разве что Карраскаль получил свои 20 минут. Во 2-м туре группового этапа Кубка России ЦСКА примет «Урал» 14 сентября, а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с «Сочи».