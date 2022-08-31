В Италии избавилась от Кокорина! Что за русскоговорящий «Арис», который выбрал Александр

«Фиорентина» объявила о переходе Александра Кокорина в кипрский «Арис». Аренда на год, за это время итальянцы выплатят нападающему около € 1 млн – это чуть меньше его годовой зарплаты (€ 1,8 млн). Правда, «Арис» пока о подписании контракта не объявлял.

В Италии давно подыскивали варианты расстаться с Кокориным: тренерский штаб на него не рассчитывал, при этом сам игрок уходить никуда не хотел – только при полной выплате полагающейся ему до 2024 года зарплаты. Руководство «Фиорентины» было в замешательстве: претендентов на него не было, а договориться не помогло даже предложение о выплате выходного пособия в размере € 2 млн.

Александр Кокорин на лавке «Фиорентины» Фото: Lisa Guglielmi/Getty Images

Но тут на помощь итальянцам пришёл кипрский клуб с владельцем из Беларуси. И – о, радость – Кокорин согласился! Правда, потом появились новости, что на Кипр он так и не прилетел, из-за чего трансфер мог сорваться. Итальянские журналисты уже не скрывали откровенного смеха из-за происходящего вокруг игрока, но при этом выдавали инсайды: среди претендентов появился «Аполлон». Но в итоге с «Арисом» всё решилось – и теперь Кокорину предстоит реанимировать свою карьеру в клубе из Лимассола.

Что интересного можно рассказать про «Арис»?

– Клуб был основан в 1930-м, но в своей истории не брал ни одного трофея в высшем дивизионе.



– В 2020 году «Арис» начал новую жизнь: владельцем и президентом клуба стал белорус Владимир Фёдоров. Клуб тогда играл во второй по силе лиге – Дивизионе В, а уже в этом году впервые сыграл в еврокубках. Правда, недолго: вылетел от «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.



– Главный тренер «Ариса» – Алексей Шпилевский. Он работал в системе «РБ Лейпциг», брал чемпионство с «Кайратом» и работал в Бундеслиге-2.

Главный тренер «Ариса» – Алексей Шпилевский Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

– У «Ариса» есть трансферная система: брать молодых, развивать их и продавать дороже. «Нам неважно, кто ты — африканец, белорус, россиянин или кто-то ещё, – рассказывал «Чемпионату» Шпилевский. – Мы хотим брать футболистов, подходящих под нашу игру. Ну и клуб, конечно, хочет на этом зарабатывать. А я хочу ему в этом помочь».

– Чемпионат Кипра – специфический. Так его описывал Шпилевский: «Здесь нет очевидных грандов и аутсайдеров. Многие команды примерно одного уровня, действуют, скорее, в испанской манере – неплохое техническое оснащение, при этом не самые высокие скорости. Стараются играть больше в позиционной атаке. Какой-то специфической тактической организации нет».

– Клуб активно работает с русскоязычной аудиторией Кипра, постоянно проводя различные пиар-акции. Не исключено, что переход Кокорина – один из таких ходов.



– Сезон там только-только стартовал – «Арис» выиграл в первом матче против АЕЛа (2:1). Времени втягиваться не так много, но это лучше, чем сидеть на лавке без какого-либо доверия со стороны тренера.