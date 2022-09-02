Тренеры в России одеты стильно лишь на первый взгляд. Как же сильно выделяются иностранцы!

Чемпионат России превратился в изолированную лигу без еврокубков. Высококлассных легионеров становится всё меньше. Но, несмотря на эти обстоятельства, никуда не денутся главные тренеры – и их стиль одежды. «Чемпионат» изучил дресс-код коучей РПЛ в этом сезоне и даже проанализировал эволюцию стиля некоторых специалистов.
Пиджаки-костюмы: строгого стиля придерживаются меньше всего тренеров РПЛ
Костюм – приталенный, как у Зидана на матчах Лиги чемпионов, или чуть посвободнее, как у Брендана Роджерса в АПЛ – не самый любимый тип одежды в чемпионате России. Из 16 тренеров только троих можно отнести к любителям пиджаков и костюмов. Амбассадор строгого стиля в РПЛ – Сергей Семак: в предыдущих сезонах он чаще всех надевал пиджаки и костюмы. Как правило, чёрные или тёмно-синие. Но, например, на матче с «Уралом» (4:1) тренер был одет в чёрную майку и свободную серо-коричневую двойку. Близко к кэжуалу!
Сергей Семак
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Ещё два тренера, периодически или заметно чаще остальных надевающие пиджаки или костюмы, – Виктор Гончаренко и Славиша Йоканович.
Виктор Гончаренко
Фото: fckrasnodar.ru
И если к луку белоруса за долгие годы в России многие привыкли, то в предпочтениях серба ещё предстоит разобраться: Йоканович одинаково любит и костюмы, и более свободный кэжуал – брюки с рубашкой (иногда даже навыпуск). В минувших турах РПЛ он появлялся по-разному.
Повседневный стиль в одежде ценят только тренеры-иностранцы
Нечто среднее между строгостью костюмов и спортивным образом – кэжуал. Повседневный стиль одежды популярен у иностранных тренеров РПЛ: у того же Йокановича, а также у Гильермо Абаскаля, Йозефа Циннбауэра и Марцела Лички. Спартаковский коуч любит ботинки на высокой подошве (видимо, из-за небольшого роста), немец из Черкизова предпочитает яркие цвета, а чех отдаёт приоритет джинсам и футболкам.
Гильермо Абаскаль, Марцел Личка и Йозеф Циннбауэр
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / vk.com/fcorenburg
На спорте: большинство тренеров РПЛ – за треники и клубную экипировку
Самый удобный, но не самый респектабельный стиль – спортивный. Его предпочитают 10 тренеров РПЛ. Однако справедливо отметим, что есть и те, кто не определился. Например, Владимир Федотов на домашние матчи ЦСКА надевает костюм, а на гостевые – треники и майку. Чем-то на него похожи Михаил Галактионов и Андрей Талалаев: оба коуча время от времени используют и кэжуал (Галактионов), и костюм (Талалаев), но чаще облачаются в спортивное.
Отдельного упоминания заслуживает Валерий Карпин. Главный тренер «Ростова» как бы на стыке всего, но с уклоном в спорт: в гости к «Локомотиву» специалист приехал в узком костюме, а несколько последних матчей подряд к джинсам и он выбирает спортивную майку из клубной экипировки.
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович / «Чемпионат»
Остальных коучей РПЛ друг от друга отличить можно разве что по клубным цветам. Все они одеты по-спортивному – причём всегда. Игорь Осинькин перемещается по бровке строго в экипировке «Крыльев Советов», Вадим Гаранин (вместе с Александром Точилиным) и Александр Сторожук носят одежду с лого своих клубов. Олег Василенко, Николай Писарев и Николай Савичев – тоже.
Как менялся стиль одежды тренеров РПЛ на примере Карпина, Семака и Гончаренко
Валерий Карпин ворвался на должность главного тренера «Спартака» больше 10 лет назад. Тогда ещё молодой и начинающий специалист запомнился двумя серебряными медалями, стычкой с Игорем Денисовым в «Лужниках» и своеобразным вкусом в одежде. Джинсы клëш, гигантская пряжка на ремне, белая рубашка или майка с Джеймсом Дином, а также разнообразие кожаных курток – Валерий Георгиевич однозначно выделялся. Но со временем Карпин изменился: яркие луки стали спокойнее, тренер всё чаще стал появляться на скамейке в спортивном, а костюм надевал совсем по праздникам – например, на матчи сборной России.
Семак – обратный пример. Несколько лет Сергей Богданович работал ассистентом: у Спалетти, Виллаш-Боаша и Луческу в «Зените», а также у Капелло и Слуцкого в сборной России. Помощники, как правило, одеты в командную экипировку – так Семак делал и после назначения на пост главного тренера «Уфы». Лишь вернувшись в «Зенит» (и то не сразу), коуч переоделся: сначала в кэжуал (серые брюки и балахон под пальто), затем в костюм (иногда даже с галстуком), а потом в комбинации того и другого (костюм с кедами, поло с длинным рукавом с брюками, утеплённый пиджак под свитер).
Виктор Гончаренко – уникальный представитель тренерской профессии, чьи предпочтения в одежде за 10 лет в РПЛ совсем не изменились (а ведь параллельно куда более возрастной Юрий Сёмин превратился в икону стиля!) Придя в «Кубань» из БАТЭ, белорусский специалист одевался в клубную экипировку, а уже в «Урале» и далее в «Уфе» и ЦСКА перешёл на рубашки под пиджак, кардиган и куртку. В «Краснодаре» и теперь снова в «Урале» тенденция не изменилась: всё тот же образ – словно ВМГ только вчера приехал в чемпионат России.
При всём разнообразии тренеров РПЛ (рост, вес, прическа, стиль одежды) больших отличий между ними не так много. Кажется, чемпионату России не хватает специалистов с запоминающимся образом – например, как total black suit Диего Симеоне. Но хватит и ярких атрибутов: ведь пуховик Венгера, бейсболка Клоппа или пальто Моуринью давно стали нарицательными. В России на ум приходит разве что легендарная шапочка-петушок Юрия Сёмина. Сейчас подобного не хватает.
- 2 сентября 2022
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