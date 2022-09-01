Хватит хейтить «Амкал» и 2DROTS в Кубке России. Они делают российский футбол лучше

В нынешнем сезоне низшие стадии Кубка России обсуждают как никогда. Всё благодаря «Амкалу» и 2DROTS – блогерским клубам из Медиалиги, которых допустили к участию в турнире профессиональных команд. Почему это хорошо, хотя аудитория к подобному и не очень готова, – в колонке Константина Кринского.

«Блогеры» в Кубке России – это кайф. Они точно поднимут интерес к турниру

Медиафутбол – вещь в себе. По качеству он пока и близко не подобрался к уровню РПЛ и даже Первой лиги, но инфошум и заинтересованность аудитории (в основном молодой и растущей) – бешеные. На матчах Медиалиги «Амкал» и 2DROTS собирают тысячи фанатов, посещаемость сопоставима с некоторыми провинциальными клубами чемпионата России, а в отдельных случаях она даже выше.

Аудитория медиаклубов непрерывно растет, интерес к медиафутболу как к продукту повышается. Взгляните на количество подписчиков «Амкала» и 2DROTS в соцсетях – суммарно их больше 10 миллионов человек. И это только YouTube-каналы клубов и их игроков (а есть и другие соцсети). Терять столько народа как минимум странно. РФС пошёл на эксперимент и включил любителей в профессиональный турнир – пока от этого одни плюсы.

Медиафутбол – отличный популяризатор Кубка России на низших стадиях. Там, где раньше никогда бы не показали матчи «Зоркого», «Чертаново» или «Твери» в 1/256 или 1/128 финала, эти клубы получают эфирное время на «Матч ТВ», а хайлайты с их участием собирают сотни тысяч просмотров. Параллельно тексты, интервью и новости о героях этих встреч приносят спортивным медиа дополнительные клики, читателям – возможность высказаться в комментариях, а футболистам – хотя бы какую-то известность. Представить ранее, что Кубок России будет так обсуждаем и популярен на ранних этапах, было нереально.

Медиакоманды сделают профессиональный футбол более открытым. Это неизбежно

Да, рядовой болельщик не привык, что шоу должно продолжаться и после финального свистка. Пока трудно смириться, что сразу по окончании матча на поле выбегают полтора десятка корреспондентов с камерами – как это случилось после победы «Амкала» над «Тверью» (1:0) – и ловят игроков ради эмоциональных интервью и сочных разборок. Но если бы не «Амкал» и хайп вокруг него, мы бы не узнали, что футболисты «Твери» так виртуозно складывают слова в предложения.

Камиль Закиров полузащитник «Твери» «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц», – обратился игрок к судье после поражения своей команды.

Из-за архаичного для медиафутбола регламента Кубка России «Тверь» нарвëтся на штраф за наличие журналистов на газоне. Но при этом аудитория получит массу контента, запрос на который раньше и представить было нельзя. А КДК разберётся с оскорблениями в адрес арбитра и, возможно, дисквалифицирует несдержанного футболиста. Ну разве плохо? Раньше бы Камиль Закиров ушёл от наказания, потому что оно бы не попало на камеру. Теперь, кажется, не уйдёт.

Но глобально к РФС всё равно есть вопросы. Футбольное руководство всё-таки не доработало. Раз вы приглашаете блогерские команды в Кубок России, не зажимайте их в рамки и будьте готовы к вовлечению новой аудитории. То есть разрешите журналистам выходить на поле после матча (официально), устройте медиаактивности перед игрой, раскрутите матчдэй. Так блогеры быстрее сделают футбол – на любых стадиях – более открытым. А это дополнительная аудитория, дополнительные деньги и, как следствие, новые возможности. Процесс, безусловно, уже запущен, и в будущем профессиональные клубы точно позаимствуют лучшее у медиафутболистов.

Хейтить медиафутбол бессмысленно. Он уже занял нишу и никуда не уйдёт

Как бы и кому это не нравилось, но успешнее всего в мире продаётся шоу. В российском футболе его не так много. Консерватизм большинства клубов (возможно, связан с госфинансированием) конвертируется в слабую активность в соцсетях, плохую работу с болельщиками и грустную посещаемость. Много при таких вводных не заработаешь – а значит, не инвестируешь в развитие.

Оттого и ТВ-права на РПЛ стоят дёшево, и букмекеры только сейчас начали заносить свои миллиарды (Winline заплатил за спонсорство кратно больше предшественника, а Pari интегрировался в название «Нижнего Новгорода», «Фонбет» заплатит рекордную сумму за Кубок России). Медиафутбол же со своей открытостью и вечной готовностью к движухе и интертейнменту прекрасно зарабатывает. О чëм тут говорить, если зарплаты игроков Второй – а в отдельных случаях и Первой – лиги уступают доходам «блогеров».

Играют 2DROTS Фото: vk.com/2drots

Гасить медиафутбол не имеет смысла. Он захватывает всё больше людей и провоцирует профессиональные команды на открытость, притягивая деньги и коммерческую привлекательность во всю отрасль. Да, «блогеры» вряд ли когда-либо вытеснят профессиональные коллективы – и потому воспринимать их нужно как новую, но уже неотъемлемую часть российского футбола.