Как топ-футболисты РПЛ учились в школе? Соболев дрался, а Кузяев шёл на медаль

1 сентября – День знаний. Одни футболисты давно закончили учёбу, другие – уже поведут в школу своих детей. А некоторым только предстоит сдать экзамены и выпуститься. Вспоминаем, какими школьниками были известные игроки РПЛ.
Игорь Акинфеев, ЦСКА — забывал про домашку и плохо себя вел
Голкипер Игорь Акинфеев производит впечатление очень дисциплинированного и организованного человека. Но в школе он далеко не всегда получал пятерки, в его дневнике бывали оценки и похуже. По воспоминаниям классной руководительницы, Игорь часто забывал выполнить домашнюю работу, но обещал обязательно исправиться. А ещё звёздный вратарь ЦСКА и сборной России получал замечания за поведение. Он постоянно отсиживался на последних партах, где читал футбольные журналы и газеты.
Игорь Акинфеев
Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева
Александр Соболев, «Спартак» – регулярно дрался со сверстниками
Нападающий Александр Соболев в детстве постоянно выяснял отношения со сверстниками, участвовал в драках. Не удерживался он и от того, чтобы развлечься прямо во время школьных занятий, поэтому успеваемостью мальчик не отличался. А главной слабостью будущего форварда были домашние задания. За пределами школы Соболев хорошо дружил с Дмитрием Бакаем. Вместе подростки зависали в торговых центрах и весело проводили время. С девятого класса Александр перешёл на обучение в спортивную школу, но домашние задания делать так и не начал.
Александр Соболев
Фото: из личного архива Александра Соболева
Антон Шунин, «Динамо» – регулярно прогуливал школу, но хорошо учился
Вратарь Антон Шунин всегда вспоминает о школьных годах с теплотой. При этом он рассказывает, что частенько приходилось прогуливать отдельные уроки или даже целые учебные дни. Но у голкипера всегда были уважительные причины: соревнования, сборы. Поэтому учителя относились к этому с пониманием.
«Учился я хорошо, между уроками даже успевал делать домашнее задание. Потом бежал домой, обедал, брал сумку – и на тренировку. Вечером папа меня забирал, и мы ещё играли в футбол в зале с его друзьями. Приезжали домой в 10 вечера. На неделе был только один выходной, когда можно было сделать уроки и просто погулять. На физкультуру я, конечно, ходил. Но если нужно было на тренировку, то меня всегда отпускали раньше. Понятно, что я мог отжаться столько, сколько нужно, и пробежать стометровку быстрее всех».
Антон Шунин (справа)
Фото: из личного архива Антона Шунина
Далер Кузяев, «Зенит» – тройка по физике помешала получить серебряную медаль
Полузащитник Далер Кузяев был прилежным учеником. Правда, по признаниям самого игрока, он совсем не любил школьные занятия по физике и химии. Зато лучше всех писал диктанты и изложения, русский язык давался ему великолепно. Более того, Далер мог получить серебряную медаль за успехи в учёбе, но тройка по физике всё испортила.
Далер Кузяев (в центре)
Фото: из личного архива Далера Кузяева
Матвей Сафонов, «Краснодар» – играл в шахматы с Галицким и любил алгебру
Изначально Матвей Сафонов мог вообще не попасть в футбол. Но однажды в его родную 72-ю школу пришли с набором из академии «Краснодара». Худощавого мальчишку сразу заприметили, увидели в нём потенциал. При этом в учёбе Матвей проявлял себя здорово: и в школе, и в академии. Сафонов имеет математический склад ума, он очень любил заниматься шахматами, играл с Галицким. Голкипер обожал алгебру и даже посещал специальный математический кружок.
Матвей Сафонов (слева)
Фото: Из личного архива Матвея Сафонова
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