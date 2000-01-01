«Реал» получил уникальное оборудование для тренировок! Оно уже помогает выигрывать матчи

«Живая манекен-стена» уже приносит «Реалу» победы

Кстати, в сезоне-2021/2022 «Реал» забил всего два гола со штрафных, в этом – уже два после четырёх игр. В матче с «Альмерией» Давид Алаба отметился победным мячом, а Карим Бензема положил третий мяч команды в ворота «Эспаньола».