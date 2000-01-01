«Реал» получил уникальное оборудование для тренировок! Оно уже помогает выигрывать матчи
Исполнители штрафных ударов точно довольны.
Что за новшество приобрёл «Реал»?
Современные технологии не новшество для любого профессионального клуба, но «Реал» пошёл ещё дальше. Чтобы улучшить технику штрафных ударов своих игроков, мадридский клуб приобрёл уникальное оборудование.
Оборудование для улучшения техники штрафных ударов
Вместо манекенов, которые используются в виде живой стены, теперь в их расположении новая технология. Это своего рода «живая манекен-стена», которая может реагировать на исполнение игроком штрафного удара. Вот видео, как это работает —>
Функции «живой манекен-стены»
Новый набор манекенов может имитировать рост определённого игрока, подниматься и опускаться в зависимости от размеров и даже может имитировать эффект прыжка. Все задачи «живая стенка» выполняет через планшет.
Кадры, опубликованные «Реалом», показывают, как Лука Модрич и Тони Кроос исполняют штрафные удары. Похоже, можно даже решить, хотите ли вы, чтобы конкретный манекен прыгал или нет.
«Живая манекен-стена» уже приносит «Реалу» победы
Кстати, в сезоне-2021/2022 «Реал» забил всего два гола со штрафных, в этом – уже два после четырёх игр. В матче с «Альмерией» Давид Алаба отметился победным мячом, а Карим Бензема положил третий мяч команды в ворота «Эспаньола».
«Реал» получил уникальное оборудование для тренировок! Оно уже помогает выигрывать матчи
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