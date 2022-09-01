Разбор очень спорного гола «Ливерпуля». Забили на 97:09, хотя судья добавил 5 минут

Ник Поуп тянул время как мог, но этого не хватило.

«Ливерпуль» выдал очередной мощный матч. Если в 4-м туре была победа со счётом 9:0 над «Борнмутом», то в 5-м – мощным получился именно сценарий игры. «Ньюкасл» открыл счёт в первом тайме (гол у дебютировавшего Исака), а «Ливерпуль» отыгрался в середине второго тайма. Казалось, матч уже закончится вничью, но команда Клоппа всё-таки добилась волевой победы.

Причём победный гол был забит, когда на табло горели 97:09. И это при том, что судья добавил ко второму тайму пять минут. В результате в соцсетях вспыхнули споры, насколько арбитры «вытащили» «Ливерпуль». Мы разобрали концовку матча, чтобы понять почему рефери не свистнул на 95:00, а дал сыграть ещё больше двух минут.

89:51 – 90:29. Вратарь «Ньюкасла» Поуп 38 секунд вводил мяч в игру после неточного удара Карвалью.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

90:46 – 90:57. Вратарь держал мяч в руках 11 секунд, хотя по правилам можно не больше шести. То есть превысил допустимое значение на пять секунд.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

92:29 – 94:05. Вратарь 96 секунд вводил мяч в игру. Часть этого времени он лежал на газоне, ссылаясь на болезненные ощущения после падения с мячом. Поупу даже оказали помощь медики, поэтому пауза затянулась более чем на полторы минуты.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

94:50 – 95:28. Вратарь 38 секунд вводил мяч в игру после удара Гомеса выше ворот.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

96:31. Началась опасная атака «Ливерпуля», которую допустимо закончить даже сверх компенсированного времени. Атака сразу привела к угловому, который тоже допускается исполнить сверх компенсированного времени.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

97:09. Гол после подачи углового.

Разбор победного гола «Ливерпуля» Фото: Кадр из трансляции

Получается, что мяч не был в игре 177 секунд (2 минуты и 57 секунд). Не всё это стоит считать затяжкой – часть нужно оставлять вратарю на три удара от ворот, но в целом судья имел все основания играть более 97 минут. Не дать закончить атаку на 96:31 было бы странно, как и не дать исполнить угловой.

Всё это не претензия к Поупу, который явно тянул время. На его месте, вероятно, так поступили бы большинство футболистов. Но претензии к судье, который якобы тянул до гола «Ливерпуля», неоправданны. В этой ситуации было бы ошибкой закончить встречу на 95:00 или даже на 97:00.