Самые нелепые трансферы лета. Жуткое предательство турок и кайф Кокорина

В Европе захлопнулось трансферное окно. Традиционно оно получилось очень разным для всех: кто-то потратил кучу денег на звёзд, другие откопали молодых талантов, которых позже можно возвести в топ. Но были и очень странные истории, которые сложно объяснить даже с течением времени.



Мы отобрали пять самых странных переходов лета 2022 года.

Лукас Окампос, аренда в «Аякс» из «Севильи»

В этой истории всё шло, на первый взгляд, нормально. «Севилье» требовалось избавиться от уже не столь полезного актива, а «Аяксу» необходимо было заменить проданного в «МЮ» Антони. Стороны условились на € 20 млн. Но, видимо, в Голландии были под таким впечатлением от трансфера в Англию, что только позже пришли в себя. Когда игрок прилетел на медосмотр и оставалось пройти его и подписать контракт, в «Аяксе» очнулись… и сообщили, что не будут платить такие деньги за 28-летнего игрока.



Поэтому Окампос сел на самолёт в обратную сторону, а клубы начали торги. Сначала «Аякс» просил скинуть € 5 млн, потом и вовсе € 10 млн. А дальше, видимо, вообще отказался платить. Но «Севилье» необходимо было избавиться игрока, чтобы заявить другого. Поэтому выход найден – аренда.

Александр Кокорин, аренда в «Арис» из «Фиорентины»

До последнего никто не верил, что переход случится! Правда, и он сопровождался множеством нюансов. Кокорин не особо хотел менять обстановку – ещё пару месяцев назад представитель нападающего рассказывал, как Александру хорошо во Флоренции. Якобы он настроен на борьбу за место в стартовом составе. Но у руководства «Фиорентины» и главного тренера было иное мнение.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Кокорину искали варианты в России, но без толку. Видимо, Александр не очень-то и хотел возвращаться. Поэтому обратились на солнечный Кипр. Сначала все медиа написали, что футболист едет в «Арис». После инсайдер Никола Скира сообщил, что речь не про «Арис», а про «Аполлон», и якобы контракт почти согласован.



Но итог – всё же «Арис». Аренда в Лимасол на сезон, при этом на итальянцах остаётся приличная часть зарплаты. Правда, отчасти Кокорин зайдёт в русскоязычную среду. Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский – белорус, а руководство клуба в том числе и из России.

Андреас Корнелиус, трансфер из «Трабзонспора» в «Копенгаген» за € 6 млн

А это вообще почти феерический случай. Нападающий начал в «Трабзонспоре» второй сезон в качестве игрока основы. А потом его команда в раунде плей-офф ЛЧ влетела «Копенгагену». И пока все отходили от случившегося, Андреас договаривался о новом контакте. Угадайте с кем? Верно, с «Копенгагеном» – командой из его родного города.

Андреас Корнелиус Фото: fck.dk

Клубы уже объявили о переходе, и теперь форварда ненавидит весь Трабзон. В желании сыграть в ЛЧ он переплюнул даже Криштиану Роналду. Никаких принципов – только цель.

Эден Карцев, трансфер из «Маккаби» Нетания в «Динамо», который сорвался

Всё было идеально: «Динамо» нашло игрока в проблемную зону опорного полузащитника, договорилось обо всём с «Маккаби», парень прилетел, прошёл медосмотр и даже сфотографировался с футболкой московского клуба.

Эден Карцев Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

А потом – странная пауза. Как позже выяснилось, деньги от «Динамо» не дошли до Израиля и были заморожены на этапе транзакции. Всё из-за санкций европейских банков. В «Маккаби» не стали разбираться и остановили переход, когда все стороны уже обо всём договорились. Игрок вернулся в Израиль и уже сообщил, что ждёт новых вариантов. Но только зимой.

Уго Экитике, аренда из «Реймса» в «ПСЖ»

20-летний форвард неожиданно стал одним из главных французских лотов. Хотя его цифры не то чтобы поражают воображение. Полуосновной форвард середняка «Реймса» с 11 голами за сезон – не самая впечатляющая статистика для топ-переходов.

Уго Экитике Фото: psg.fr

Тем не менее летом на столах руководителей «Реймса» появился оффер из «Ньюкасла» почти на € 50 млн. И вот «Реймс» в шаге от приличного обогащения – но потом в борьбу очень неожиданно включился «ПСЖ». Хотя, уж казалось бы, они точно не нуждаются в форвардах-ноунеймах. В итоге «Реймс» объявил об аренде игрока в «ПСЖ» сроком на один сезон. Уго отказался от очевидных денег из Англии и выбрал путь «дружбы» с грандом. Однако готовы ли шейхи дать за игрока больше по итогам сезона – большой вопрос.