Самые дорогие трансферы лета. Англия снова крушит рынок!

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Самые дорогие трансферы лета
Самые дорогие трансферы лета
Летнее трансферное окно официально закрылось! Европейские клубы традиционно мощно закупились, и теперь самое время подвести итоги. Перед вами топ-10 самых дорогих сделок этого лета. Удивительно, но здесь нет покупок «ПСЖ»!
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Рафинья, «Лидс» → «Барселона», € 58 млн
Рафинья, «Лидс» → «Барселона», € 58 млн
Идём от меньшего к большему. Топ-10 открывает трансфер Рафиньи, который здорово проявил себя в «Лидсе» и давно привлёк внимание грандов. За 25-летнего бразильского вингера боролись и в Англии, но он выбрал «Барсу».
Ришарлисон, «Эвертон» → «Тоттенхэм», € 58 млн
Ришарлисон, «Эвертон» → «Тоттенхэм», € 58 млн
Ришарлисон делит 10-е место с Рафиньей. Ещё один 25-летний бразилец, разрывавший в английском середняке и отправившийся на повышение. Только этот нападающий выбрал АПЛ и теперь борется за место в составе «Тоттенхэма».
Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд → «Манчестер Сити»,<br/> € 60 млн
Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд → «Манчестер Сити»,
€ 60 млн
Не самый дорогой, но совершенно точно один из самых значимых трансферов лета. Уход Холанда из «Боруссии» был вопросом времени, и быстрее всех сориентировались в «Сити». Клуб выплатил относительно скромные отступные и забрал 21-летнего нападающего.
Марк Кукурелья, «Брайтон» → «Челси»,<br/> € 65,3 млн
Марк Кукурелья, «Брайтон» → «Челси»,
€ 65,3 млн
Кукурелья явно выделялся в скромном «Брайтоне», поэтому никто не удивился, что на него нацелился «Манчестер Сити». А потом примчался «Челси» и перехватил 24-летнего защитника, выложив ту сумму, которая устроила его клуб.
Маттейс де Лигт, «Ювентус» → «Бавария», € 67 млн
Маттейс де Лигт, «Ювентус» → «Бавария», € 67 млн
Три года назад де Лигт приходил в «Ювентус» в статусе юной звезды, но авансов до конца так и не оправдал. «Баварию» это не смутило, и она забрала 22-летнего голландского защитника, чтобы сделать его полноценным топом.
Александер Исак, «Реал Сосьедад» → «Ньюкасл», € 70 млн
Александер Исак, «Реал Сосьедад» → «Ньюкасл», € 70 млн
Исаку не хватило совсем чуть-чуть, чтобы заползти в топ-5. После неудачи в дортмундской «Боруссии» нападающий раскрылся в Испании. «Ньюкасл» вспомнил, что денег много, и мощно потратился. Кстати, 22-летний швед уже дебютировал и забил «Ливерпулю».
Каземиро, «Реал» → «Манчестер Юнайтед»,  € 70,65 млн
Каземиро, «Реал» → «Манчестер Юнайтед»,  € 70,65 млн
Пятёрку самых дорогих открывает Каземиро. Про него вы и так всё знаете: один из лучших опорников планеты и неотъемлемая часть последних успехов «Реала». Бразильцу уже 30, но «МЮ» это не смутило.
Дарвин Нуньес, «Бенфика» → «Ливерпуль», € 75 млн
Дарвин Нуньес, «Бенфика» → «Ливерпуль», € 75 млн
А вот про Нуньеса до недавнего времени не знал практически никто. Но мощный сезон и голы «Ливерпулю» в Лиге чемпионов предопределили судьбу 23-летнего нападающего. Теперь уругваец работает с Юргеном Клоппом.
Орельен Тчуамени, «Монако» → «Реал»,<br/> € 80 млн
Орельен Тчуамени, «Монако» → «Реал»,
€ 80 млн
Тчуамени был так хорош в «Монако», что этим летом за него зарубились «Реал» и «Ливерпуль». Более щедрым оказался Мадрид, поэтому 22-летний французский полузащитник отправился в Испанию. А после ухода Каземиро, вероятно, сможет сразу залететь в основу.
Уэсли Фофана, «Лестер» → «Челси», € 80,4 млн
Уэсли Фофана, «Лестер» → «Челси», € 80,4 млн
«Челси» этим летом тратил рекордно много. Чтобы заменить Антонио Рюдигера, лондонцы решились на крупную трату и забрали у «Лестера» 21-летнего защитника Фофана. Клуб не смутила даже тяжёлая травма, из-за которой Уэсли пропустил бóльшую часть прошлого сезона.
Антони, «Аякс» → «Манчестер Юнайтед»,<br/> € 95 млн
Антони, «Аякс» → «Манчестер Юнайтед»,
€ 95 млн
А вот и самый дорогой трансфер лета. И да, этот футболист не суперзвезда. Просто «МЮ» понадобился вингер, а Антони настоял на своей продаже. Ещё один пример умения «Аякса» обогатиться за счёт топ-клубов. Посмотрим, как 22-летний бразильский вингер проявит себя в АПЛ.
Самые дорогие трансферы лета. Англия снова крушит рынок!
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