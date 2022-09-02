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Матч легенд «Спартака» и «Зенита» — текстовая онлайн-трансляция, 2 сентября 2022 года, где смотреть

Звёзды «Спартака» возьмут реванш у «Зенита»? Вот где точно будет ярко! LIVE!
Олег Лысенко Павел Прохоров
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Матч легенд «Спартака» и «Зенита» — LIVE
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Аленичев, Тихонов и Титов против Аршавина с Кержаковым — иногда они возвращаются!

Привет, друзья! Рабочая — и первая учебная у школьников — неделя подошла к концу, и мы знаем минимум один способ, чтобы душевно провести вечер пятницы. Взрослым любителям футбола он совершенно точно понравится. Сегодня им представится возможность на пару часов вернуться в прошлое вместе с героями своего детства, юношества или молодости. Гала-матч легенд «Спартака» и «Зенита» гарантированно подарит болельщикам море позитивных эмоций, которых в нашей жизни сейчас остро не хватает. И это не просто выставочная игра на расслабоне — матч-реванш! Красно-белые всерьёз настроены поквитаться с сине-бело-голубыми за поражение в Петербурге — 0:2. В прямом эфире ретровстречу покажет «Матч ТВ», а «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию из Тушино. Проведите этот вечер с нами!

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