Как прекрасен стадион «Ростова» без Fan ID! За слова Карпина ответили болельщики

А ведь Валерий Карпин мог даже не швыряться колкостями в адрес чиновника, отвечающего в городе за спорт. Помните недавнюю перепалку? Глава Ростовского министерства сообщил, что слабая посещаемость матчей никак не связана с введением Fan ID. Тренер в этот момент отключил тумблер политкорректности. И сказал, что господин Аракелян бредит. У Валерия достаточный статус в городе и в стране, чтобы произносить такие вещи публично. И не бояться за своё будущее.

Но лучший ответ поступил от обычных болельщиков, которые в будний день пришли на кубковый матч с «Динамо». 28 913 человек. Рекорд нового сезона. На Кубок чиновники разрешили проход без идентификации личности. И такой результат казнил теории Аракеляна и тех, кто мыслит схожим образом.

На «Ростов Арену» действительно было приятно смотреть даже по ТВ. Не представляю, какая атмосфера была на самом стадионе. Но уверен, что ничуть не хуже, чем до активации закона, который отбил у большого числа людей желание ходить на трибуны.

Пару фото болельщиков на стадионе

Ужасная цифра четырёх матчей РПЛ в Ростове – 6056. Именно столько в среднем болельщиков ходило на трибуны. Совсем другая – 22 147 – столько обычно появлялось на стадионе до коронавируса. К удивлению сторонников закона, в кубковой игре никакой агрессии и провокаций без паспортов никто не заметил. Матч прошёл спокойно и действительно получился классным. При такой поддержке точно куда приятнее играть обеим командам.

Болельщики ФК «Ростов» Фото: ФК «Ростов»

И Карпин не был бы самим собой, если бы едко не отреагировал на такое количество людей на трибунах. Вот слова тренера с пресс-конференции.



«Великолепная атмосфера, спасибо болельщикам. Первый тайм провели на кураже, возможно, из-за того, что увидели наконец-то практически полный стадион. Там 30 тысяч. Понимаем, наверно, всё. Аэропорт вроде не открылся, а болельщики 31 августа не привыкли ходить на футбол при том, что игра в девять вечера.

Завтра 1 сентября, не все могли себе позволить прийти, но на матче было 30 тысяч, что, по-моему, красноречиво говорит обо всём», – сказал он.



Это ведь действительно удивительно. Болельщики ехали в том числе из Москвы на поезде, потому что понимали – никаких лишних манипуляций совершать не нужно. А с открытым аэропортом точно был бы солд-аут.

А вот цитата самого авторитетного игрока «Ростова» Данила Глебова.



«Что касается посещаемости, то, думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришли только восемь тысяч, и сегодня, без Fan ID, пришли 28 тысяч. Всё очевидно и всё понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело», – сказал он.

Болельщики ФК «Ростов» Фото: ФК «Ростов»

Интересно, что на двух других стадионах с паспортом болельщика – «Урала» и «Нижнего» — посещаемость глобально не изменилась. И выросла примерно на 1000 человек. Казалось бы, мелочь. Но вспоминаем, что это будний день, приближённый к празднику. Важная деталь.



Так что кейс Кубка России точно должен стать аргументом на ближайших рабочих совещаниях заинтересованных сторон. Проблему надо решать, если всё же стоит цель отделить футбол от негатива.