5 молодых россиян в списке главных талантов мира! Что это за рейтинг и как они туда попали

В это удивительное время всеобщего бана российского футбола ещё можно найти островки адекватности. Например, центр спортивных исследований вместе с платформой InStat подготовил рейтинг самых перспективных игроков мира. И да, там оказались россияне.

Что это вообще за рейтинг?

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory с 2012 года публикует различные аналитические исследования в партнёрстве с профильными ресурсами. В том числе в футболе. В этот раз вместе с компанией InStat они создали список 250 лучших молодых игроков мира из топ-59 лиг. Всех футболистов поделили на пять возрастов: от 2000-го до 2004-го, в каждом – по 50 человек.



Создатели постарались сделать рейтинг максимально объективным. Хотя и к нему есть вопросы. Основная цифра, благодаря которой футболист оказывается на той или иной позиции в списке, – Impact Score. Эта цифра формируется за счёт основных показателей игрока в матче, его влияния на команду, производительности на поле по сравнению с партнёрами и соперниками, а также за счёт субъективной модели, выработанной CIES Football Observatory. При этом создатели ориентируются на показатели за последние 365 дней.



Так или иначе, список нельзя назвать абсолютной догмой. Как и другие рейтинги. Тем не менее имена в них очень даже солидные.

Кто из россиян туда попал?

Лучшим представителем России стал вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. В списках игроков 2004 года рождения он занял третье место. И уступил уже практически мировым звёздам – Гави из «Барселоны» и Слонине из «Челси». При этом рейтинг Гави просто огромный – 93,2. Остальные далеко позади. У Слонины – 73,2, у Худякова – 72,4. С такими же показателями, но на четвёртом месте, Виктор Уго из «Фламенго». Интересно, что в этой возрастной группе есть ещё один россиянин – Сергей Пиняев. Главный российский талант, стажировавшийся в «Манчестер Юнайтед», только на 35-м месте. Влияние Худякова на игру «Локомотива» оценили выше. И в последние 365 дней это действительно так.

Худяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В списках лучших игроков 2003 года четвёртое место занял пока ещё нападающий «Динамо» Арсен Захарян. Его рейтинг – 76,4. Впереди – Харви Эллиотт из «Ливерпуля» с 77, Джамал Мусиала из «Баварии» с 90,2. И лидер – Джуд Беллингем – молодой гений из «Боруссии» – его оценка 91,5.

Ещё в этом составе Даниил Одоевский из «Зенита» на 21-м месте с 67,9. И меганеожиданно защитник «Локо» Марк Мампасси. Вот его влияние на игру команды точно очень и очень спорное. При этом рейтинг – 65. Почти что аналогичный рейтингу Одоевского. Вратарь «Зенита» в этом году хоть и начал получать время от Семака, но, безусловно, основным пока не стал. Получается, остальные игроки в мире этого возраста ещё хуже.

А кто из мировых топов?

В списке игроков 2000 года главным стал Винисиус Жуниор. У нападающего «Реала» рейтинг 100. Это максимум. И такая цифра среди всех 250 футболистов только у него одного. На втором месте в его возрасте Сандро Тонали (94,1) из «Милана», а ещё ниже – Витор Феррейра из «ПСЖ» (93).

Винисиус Фото: Alex Grimm/Getty Images

Среди футболистов 2001 года лидирует вингер «Арсенала» Букайо Сака с рейтингом 92,4. Ещё в тройке защитник «Аякса» Юрриен Тимбер (88,7) и защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу (88,4). И 2003 год – здесь на первом месте защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол (94,1), центрдеф Пьеро Инкапье из «Байера» (86,8) и полузащитник Эдуарду Камавинга из «Реала» (86,7).