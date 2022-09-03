«Так нельзя. Мне жалко людей». Аленичев — о «Спартаке» и бедах российского футбола

Дмитрий Аленичев — легенда «Спартака» и российского футбола. Во вчерашнем матче ветеранов с «Зенитом» Дмитрий участия не принимал, но всё равно был с командой. А в перерыве в трансляцию игры попали его советы партнёрам (и не зря ведь советовал — во втором тайме «Спартак» дожал «Зенит»). Уже после игры бывший игрок и главный тренер москвичей пообщался с «Чемпионатом».

— Почему вы не играли?

— У меня травма. В Бишкеке получил. Конечно, нам хотелось взять реванш, порадовать фанатов. Сегодня пришли те, кто не ходит на матчи основы. Эта победа для них и Георгия Александровича Ярцева.

— Активные фанаты пришли на стадион «Спартака» впервые за долгое время и не на матч основной команды. Грустно?

— Я очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали.

Фанаты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вам «Спартак» Абаскаля?

— Неплохо смотрятся. Сейчас будет проверка на прочность — «Зенит», «Ростов», «Локомотив». Тяжёлый отрезок: если «Спартак» пройдёт его с минимальными очковыми потерями, то можно будет говорить, что сможем составить конкуренцию «Зениту». Но, будем откровенными, думаю, «Зенит» выиграет чемпионат. Из российских клубов иностранцы уезжали, а питерцы, наоборот, приобретали.

— В чём видите шансы «Спартака» в воскресенье?

— Хочется, чтобы команда показала игру, которая была в последних матчах. Есть задор, есть игра, видна тренерская рука — уже можно отдать должное Абаскалю. Если были бы такие же горячие болельщики, как сегодня, то было бы ещё больше шансов. Но всё равно надеюсь на хороший исход.

— Некоторые говорят, что этот «Спартак» похож на романцевский. Есть такое?

— Отрезками — не более того. Сравнивать с тем «Спартаком» неправильно, но моментами интересно смотреть.

— Как восприняли уход Федуна?

— Разговоры ходили и год назад, и полтора. Он был руководителем большой машины 18 лет. Возможно, он просто устал. Хочется, чтобы новые руководители были как можно дольше, а «Спартак» выигрывал как можно больше.

— Как оценить его период?

— Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании, болельщиках и инфраструктуре — неправильно. Да, построен стадион, но фанатам нужен результат — это ключевое. Повторюсь, три трофея за 18 лет, извините меня, мало.

Леонид Федун Фото: РИА Новости

— Захарян и «Челси». Потянул бы уровень?

— Думаю, «Челси» отдал бы его в аренду. Арсен — молодой игрок, который очень ярко себя проявил в предыдущем сезоне. Допускаю, что при переговорах с лондонцами не обошлось без связей Абрамовича. Да, Романа Аркадьевича там уже нет, но он мог посоветовать присмотреться к Захаряну. Шумиха — это хорошо, но он бы играл в аренде, хотя через них мог бы дорасти до уровня основы. Почему нет?

— Арсен единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ?

— Да, к сожалению, у нас негусто с молодыми футболистами.

— Как вы переживаете историю с баном нашего футбола?

— Как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернётся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее.



— И что нам делать?

— Будем вариться в собственном соку. Наш чемпионат регрессирует, и очень сильно. Вспомните «Краснодар» с легионерами — и что есть сейчас. Но мы должны принять это как данность. Есть руководители, которые должны общаться с УЕФА и ФИФА, но от этого не многое зависит.