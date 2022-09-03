Семь невероятно крутых презентаций новичков лета! От детских фото до сравнений с маньяком

Отыскать нужного игрока на трансферном рынке и подписать – это только полдела. Важно и хорошо представить новичка, чтобы болельщики симпатизировали приобретённому футболисту ещё до его дебюта на поле. В это летнее окно медиаслужбы многих европейских клубов круто поработали над презентациями. Находили очень креативные решения, придумывали интересные образы. В этом тексте – некоторые запоминающиеся истории.

«Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» всего за € 60 млн. При том, что Transfermarkt оценивает норвежского нападающего в € 150 млн. Сверхудачная сделка.

Хорошему трансферу – хорошая подача. Клуб сделал классный ролик. Сначала в кадре появляется фото, на котором юный Эрлинг сидит на диване в футболке «Ман Сити» (в начале 2000-х за команду играл его отец Альф-Инге). Следующий кадр: на том же диване уже взрослый Холанд в футболке «горожан». С детства – за «Сити»!

Рим благодаря руководству «Ромы» устроил царскую встречу Пауло Дибале, который перешёл в клуб на правах свободного агента из «Ювентуса». Аргентинца приветствовали около 10 тыс. болельщиков. Форвард вышел к тифози из Дворца итальянской цивилизации под световое шоу – на фасад здания в цветовой палитре «Ромы» проецировались клубный логотип, силуэт Дибалы и его 21-й номер.

«В 21:21 я пережил уникальный момент. Даже в самых больших мечтах не мог представить себе ничего подобного», – отреагировал Дибала, написав в социальной сети.

«Бешикташ» арендовал у «Эвертона» Деле Алли. В Турции англичанин попробует перезагрузить карьеру. Звёздного новичка представили в стиле Рика и Морти – у английского полузащитника есть татуировки с героями сериала. В ролике, который придумал «Бешикташ», персонажи, похожие на Рика и Морти, доставляют Алли на космическом корабле на стадион стамбульского клуба. Прощаясь, он машет им и произносит: «Спасибо, ребята!»

«Реал Сосьедад» сравнил своего новичка Александра Сёрлота со шведским королём Бьёрном Железнобоким. Точнее, не совсем новичка, так как испанский клуб просто сумел договориться с «РБ Лейпциг» о продлении аренды норвежца на второй сезон. «Он вернулся», – гласит надпись на картинке с Сёрлотом. Это отсылка к сериалу «Викинги», в котором рассказывается о короле Бьёрне. Сёрлот – крупный парень ростом 195 см, чем не викинг?

Презентация Сёрлота Фото: Социальные сети клуба

«Бирмингем» арендовал у «Манчестер Юнайтед» атакующего полузащитника Ханнибала Межбри. С каким киногероем сравнили 19-летнего новичка? Догадаться нетрудно. Конечно же, с маньяком-людоедом Ганнибалом Лектером из знаменитого триллера «Молчание ягнят». Объявляя о трансфере, «Бирмингем» творчески преобразовал постер к фильму.

Презентация Межбри Фото: Социальные сети клуба

А вот как интересно «Марсель» сообщил об аренде защитника Нуну Тавареша у лондонского «Арсенала».

Любят эсэмэмщики французского клуба такие штуки. До этого они представили экс-игрока «Спартака» Самуэля Жиго в стиле героя вселенной Marvel. К слову, центральный защитник уже успел сыграть четыре матча за «Марсель» и заработать красную карточку.

И один милый бонус не из Европы. Корейский «Ульсан Хёндэ» очень оригинально сообщил о подписании венгерского нападающего Мартина Адама, выкупленного за € 1,2 млн у «Пакша». Клуб устроил фотосессию игрока на заводе «Хёндэ» в Ульсане и сделал видео на эту тему. Действительно, не отличишь статусного футболиста от обычного работяги!

А какие презентации новичков в летнее трансферное окно 2022-го запомнились вам?