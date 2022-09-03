«Отдушина для болельщиков». Матчи легенд «Спартака» и «Зенита» скоро станут круче игр РПЛ

Матч легенд «Спартака» и «Зенита» прошёл уже второй раз за два месяца. И оба раза – сплошной кайф! Если РФС удастся создать лигу команд, собранных из бывших игроков РПЛ (а такая идея уже была озвучена в СМИ), мы получим крутое душевное шоу.

Чем хороши такие игры? Близостью кумиров к журналистам и болельщикам. Вот, например, Андрей Аршавин перед матчем спокойно заявил, что на срыв трансфера Арсена Захаряна в «Челси» ему всё равно – потому что полузащитник «уедет зимой». А в перерыве игры можно передать зрителям беседу Романцева (!) с Тихоновым (!!) и Аленичевым (!!!) о том, как плохи открывания в недодачу. Ах да, ещё Роман Павлюченко, тащивший Россию на Евро-2008, спокойно жаловался на «животик», который он просто «втянул в себя». Такую открытость просто нереально представить в матчах профессиональных команд, это и приближает звёзд к простым болельщикам.

А ещё на игру пришли фанаты. Нет, аншлага не было, но атмосферу ультрас «Спартака» создал отличную. Если кто-то забыл, то активные фанаты бойкотируют матчи основной команды из-за Fan ID. И вчера, когда они всё-таки пришли на футбол, все могли убедиться: как же классно, когда фанаты на стадионе есть. Принимать игру в такой атмосфере просто приятнее. Вот по чему так скучают игроки, другие зрители и тренеры. И вот почему сейчас на стадионах России скандируют «Fan ID — убийца футбола». Такими темпами матчи легенд станут круче игр профессиональных клубов в РПЛ.

Роман Павлюченко экс-нападающий «Спартака» и сборной России «Болельщики вспомнили все кричалки, которые скандировали во время моей карьеры. Есть и хорошие, и плохие: вспоминают и Михайло Пьяновича, и Станислава Черчесова вспомнили не очень хорошими словами. Стараются окунуть нас в то время. Чуть-чуть вернулся в прошлое. Классно. Болельщики — молодцы».

Дмитрий Аленичев бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, победитель Лиги чемпионов «Я очень расстроен, как и многие болельщики и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали».

Андрей Тихонов экс-капитан «Спартака» и сборной России «Пришло столько болельщиков, поэтому хотелось порадовать наших ребят: особенно трибуну B, которая не ходит не футбол. Надеюсь, скоро все поймут, что болельщики нужны. Для болельщиков сегодня была отдушина».

Фанаты и правда кайфовали от процесса. Так соскучились по стадиону, что подготовили сразу два перформанса. Первый – очень трогательный, посвящён всем участникам матча: «В тесной квартире на телике деда – вы нас приучали к красно-белым победам». Второй – персонально для Артёма Реброва и Андрея Ещенко, которые этим матчем официально попрощались с игровой карьерой в «Спартаке». Ребров сыграл за клуб 132 игры, а Ещенко – 109.

Перформанс фанатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перформанс фанатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В игре же хозяева взяли реванш у «Зенита» за поражение на Петровском. Всего-то надо было омолодить команду: подтянуть Романа Павлюченко, Александра Павленко, Дениса Бояринцева с Артёмом Ребровым и «вечно молодого» Виктора Онопко. Питерцы ответили Мигелом Данни, Алехандро Домингесом (ехал на матч целые сутки) и Игорем Денисовым. Но их хватило лишь на один гол. Хотя Павел Погребняк в концовке имел просто убойный момент, чтобы вырвать ничью, но Ребров потащил выход один на один: «Ножки-то помнят, – сказал он после игры. – Тело не помнит уже, а ножки ещё в порядке».

Вот здесь можно подробно почитать о матче и посмотреть красивые голы Игоря Денисова, Романа Павлюченко и Александра Ширко:

Матч легенд в итоге справился со своей главной задачей: на два часа помог болельщикам забыть обо всём плохом. Вместо этого – радость и ностальгия. Значит, праздник удался.