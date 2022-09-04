«Оттаскать бы их за уши!» Первый матч «Спартака» и «Зенита» в эпоху Федуна

Предстоящее «дерби двух столиц» в Тушино историческое — первое после официального завершения «эпохи Федуна». Подытоживая 18-летний период правления бизнесмена в «Спартаке», вспомним, с чего эта история начиналась и как красно-белые играли с сине-бело-голубыми в смутное время передела власти в клубе.

На покупку «Спартака» претендовали два миллиардера. Федун долгое время оставался в тени

Летописцы «Спартака» не зафиксировали точной — до дня или даже недели — даты прихода нефтяника Федуна в футбол. Будущий хозяин не спеша заходил в клуб и долгое время избегал публичности. Леонид постепенно выкупал акции «Спартака» у прежнего владельца Андрея Червиченко — начинал с 20% и со временем завладел контрольным пакетом. Во сколько он предпринимателю обошёлся, ни покупатель, ни продавец никогда не уточняли. В прессе фигурировали цифры — $ 50–70 млн. За неимением других на них и будем ориентироваться.

Чистки в клубе начались зимой 2004-го с двух Алексеев — пресс-атташе Зинина и доктора Катулина. Должность гендиректора фактически занял бывший глава компании «Лукойл-Челябнефтепродукт» Юрий Первак. Правда, Червиченко упорно называл его «представителем одного из акционеров».

Андрей Червиченко Фото: РИА Новости

В начале апреля в СМИ просочилась информация о предстоящей смене собственника в «Спартаке». Желание приобрести команду изъявили вице-президент ОАО «Лукойл» Леонид Федун и давний болельщик «Спартака», шеф «Альфа-Групп» Пётр Авен.

Червиченко реагировал на слухи в привычной манере — уклончиво-витиевато. «Ухожу каждые два месяца», — иронизировал он по этому поводу в интервью «СЭ». Хотя тональность президента не оставляла сомнений в моральной усталости. «Я уже давно говорю, что тот поток негатива, который идёт в мой адрес, не соответствует истинной сумме плюсов и минусов Червиченко. А сегодня эту волну подхватили чуть ли не все», — сетовал он.

«Поток негатива» был не беспочвенным. Причин для недовольства болельщиков топ-менеджментом было по меньшей мере четыре:

изгнание из клуба легендарного Романцева;

круговорот посредственных легионеров в составе;

позорное для «народной команды» 10-е место в сезоне-2003;

мутная история с «бромантановой» дисквалификацией лучшего игрока команды Егора Титова.

Червиченко не приехал на матч с «Зенитом». Фактически он уже не руководил клубом

Обаяние итальянского Мистера Невио Скалы и неплохой старт в новом чемпионате немного разрядили напряжённость в красно-белых кругах. Но глобально отношение к одиозному президенту не изменилось. Баннеры «Чемодан — вокзал — Ростов» никуда с трибун не делись, обидные для Червиченко кричалки не прекратились. Весной 2004-го он наконец решил избавиться от футбольного актива, приносившего ему одни убытки и стрессы. Искать покупателя долго не пришлось — Федун уже входил в состав акционеров клуба и не скрывал желания стать мажоритарием.

Как позже сообщил сам Червиченко, де-юре заключительным на президентском посту для него стал домашний матч с «Амкаром» 18 апреля 2004 года. Напоследок футболисты порадовали босса самой крупной победой в сезоне — 6:0 с хет-триком 19-летнего Александра Самедова. Хотя сами ещё не догадывались о скорой смене начальства.

Внешне положение команды выглядело вполне благополучно. Несмотря на заметные изъяны в игре, результат «Спартак» кое-как давал. После 7-го тура отставание красно-белых от «Зенита» с «Торпедо» измерялось одним очком. Однако мудрый Скала не обольщался сиюминутными успехами. «Для борьбы за самые высокие места «Спартаку» необходимо усиление», — слал он месседжи наверх через прессу. Но удовлетворять его кадровые «хотелки» было, по сути, некому: Червиченко уже уходил, а Федун ещё не вступил в должность. Обоим было не до Скалы. В России итальянец в полной мере убедился в справедливости изречения «не дай бог жить в эпоху перемен».

«Менялись владельцы, трансформировалась структура, — вспоминал тот период в гостях у «Чемпионата» Андрей Талалаев, работавший тренером-переводчиком у Скалы. — Звёзды уехали, а люди, которые их заменили, таковыми себя только чувствовали, но объективно ещё не были: Калиниченко, Павлюченко… Левого защитника у нас вообще не было – Юрой Ковтуном дыру затыкали. В нападении, кроме Павлика – никого. Скала очень хотел поработать с Титовым – не сложилось. Но самое главное: Невио ехал в «Спартак» работать с профессионалами, а пришлось работать с полупрофессионалами. Это касается и организационных моментов, и футбольных. Он с помощниками рассчитывал калории для футболистов – тут на 150 больше, тут – меньше. А я как-то завёл второго тренера в зал VIP казино на Таганке в три часа ночи. А там 12 футболистов трёх московских клубов. Объяснил ему: ты пойми, дело не в лишнем «Сникерсе», который он съел, а в подходе к жизни. Вот этого отношения итальянцы постичь не могли. Скала просил игроков определённого уровня, а ему покупали Тробока, Шоавэ...»

Первый же выезд после ухода Червиченко «Спартак» провалил — 0:2 в Казани. Скала убивался: «Играли без сердца». А следующий матч у красно-белых был как раз с «Зенитом». В Черкизово на Первомай (до новоселья в Тушино оставалось 10 лет). На отсутствие Червиченко в VIP-ложе обратили внимание плюс-минус все спортивные издания. Был ли на игре Федун, история умалчивает. Но в том, что за игрой следил, можно не сомневаться — надо же элементарно иметь представление, на что и на кого тратишь миллионы. Футбол стремительно входил в моду у бизнес-элиты. С момента покупки Абрамовичем «Челси» не прошло и года. Пропустить такой статусный матч Федун вряд ли мог.

Малафеев взял пенальти, «Зенит» разнёс «Спартак», а Радимов показал трибунам «жест Эффенберга» (после извинился через Титова)

«Зенит» считался фаворитом. Он и прошлый сезон закончил в призах, с серебром, и в новом на очко опережал «Спартак». А в лидеры внезапно выбилось «Торпедо» (представьте себе, бывало и такое).

На праздник «Спартак» впервые с 2000 года вернул на майки фирменную поперечную белую полосу. На этом хорошие новости для столичных болельщиков и закончились. Игра обернулась для них кошмаром.

Властимил Петржела на три четверти укомплектовал тыл соотечественниками, разбавив чешскую тройку Горак — Мареш — Ширл македонцем Шумуликоски. При этом левоногий Ширл впервые в жизни играл правого защитника — под Быстровым. Ворота «Зенита» впервые в сезоне охранял Малафеев, пропустивший старт сезона из-за травмы.

Вячеслав Малафеев Фото: РИА Новости

Экспериментальное сочетание чужой обороны, кипер без практики в раме напротив, поддержка своих трибун — всё вроде бы говорило в пользу спартаковцев. Но запала у них хватило на полчаса — парой-тройкой сейвов его погасил Малафеев. А дальше неприятности посыпались на голову хозяев:

⚽️ 37’ Аршавин навесил, Горшков продлил, Кержаков замкнул дальнюю штангу — 0:1;

⚽️ 49’ Спивак вспорол оборону КБ и пробил мимо Ковалевского — 0:2;

⚽️ 60’ прострел Кержакова — удар Аршавина — 0:3;

❌ 85’ даже с «точки» москвичи не забили: Малафеев взял пенальти от Петковича.

И это ещё судья Тимофеев проспал гол Аршавина при 0:2! Мяч после удара Андрея и рикошета от перекладины опустился за линию ворот, но лайнсмен этого не заметил, а исправить его ошибку было некому — VAR ещё не придумали.

Взбешённые разгромом спартаковские фаны завалили черкизовское поле файерами. Владислав Радимов не отказал себе в удовольствии дополнительно позлить «любимого» соперника. Уходя с поля, полузащитник показал трибунам средний палец, чем вызвал понятно какую реакцию (поостыв, Влад передал болельщикам извинения через Егора Титова и знакомого корреспондента).

Импульсивный Скала, естественно, кипел: «Если бы у игроков команды был энтузиазм наших болельщиков, мы бы, наверное, побеждали в каждом матче. Соперник очень грамотно наказал нас за ошибки. А после 0:2 команда просто опустила руки. Мне бы надо оттаскать за уши моих игроков, но они взрослые люди. Придётся просто работать и исправлять ситуацию».

Петржела ликовал: «Сегодня мы выглядели сильнее хозяев, даже несмотря на незасчитанный гол Аршавина и назначенный в наши ворота несправедливый пенальти».

«Спартак» проиграл шесть матчей подряд, но уволили Скалу после победы

«Спартак» долго приходил в чувство после этого удара. За весь май красно-белые не набрали ни одного очка, выдав, пожалуй, самую чёрную серию в истории — шесть поражений подряд! Даже в кошмарном 2003-м такого не было.

Но уволили Скалу после победы — над «Крыльями Советов» в конце августа. В первый день осени клуб объявил о расставании с тренером. Удивительно, но даже в этой ситуации новый главный акционер клуба не проявился в информационном пространстве, хотя именно он, как признавался впоследствии, инициировал приглашение Скалы в Москву. Об отставке тренеру сообщил гендиректор Первак.

Невио Скала и Андрей Талалаев Фото: РИА Новости

Первое интервью в новом качестве Федун дал только 18 ноября 2004 года. В заголовок «СЭ» вынес цитату: «Надеюсь, скоро каждый болельщик сможет купить акции «Спартака». За 18 лет надежда так и не сбылась. Но провожают его несравнимо теплее, чем прошлого босса.