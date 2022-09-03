«Ливерпуль» плох даже с «Эвертоном». А на следующей неделе – топ-соперник в Лиге чемпионов

Матч с «Ливерпулем» – боль для «Эвертона»

Дерби Ливерпуля в последние годы стало предсказуемым. С 2010 года «Эвертон» одержал всего две победы над «Ливерпулем», уступив 14 раз. Матч шестого тура Английской Премьер-лиги также не предрекал ничего позитивного для синей части Ливерпуля.

«Ливерпуль» в начале сезона попал в небольшой шторм, но самая крупная победа клуба в истории АПЛ над «Борнмутом» (9:0) и камбэк во встрече с «Ньюкаслом», встряхнули команду, подарив необходимые эмоции. «Эвертон» традиционно теряет очки в матчах с соперниками сопоставимого класса. Команда Фрэнка Лэмпарда снова находится рядом с зоной вылета, из которой они чудесным образом выбрались на финише прошлого сезона.

Фрэнк Лэмпард Фото: Michael Regan/Getty Images

Юрген Клопп внёс в стартовый состав «Ливерпуля» три изменения по сравнению с эмоциональной встречей с «Ньюкаслом». Вместо показывающего не лучшую форму Эндрю Робертсона на поле вышел Костас Цимикас. Травмированного капитана Джордана Хендерсона заменил юный Фабио Карвальо, на старте сезона доказывающий, что селекционный отдел не промахнулся с его покупкой (поучаствовал в разгроме «Борнмута» и принёс победу с «Ньюкаслом»). А также в основе появился отбывший дисквалификацию Дарвин Нуньес. На скамейке остался набравший в последних встречах форму Роберто Фирмино.

У «Эвертона», испытывающего проблемы с травмами (на поле не могли появиться Доминик Калверт-Льюин, Абдулайе Дукуре, Бен Годфри, Йерри Мина, Мэйсон Холгейт и Эндрос Таунсенд) и не выделяющегося стабильностью состава, на этот раз всего одно изменение в составе: дебют состоялся у Ниля Мопе, купленного у «Брайтона» за € 18 млн. А в запасе остался ещё один новичок группы атаки – Дуайт Макнил.

Две штанги и перекладина в первом тайме

Большая часть первого тайма получилась скучной. «Эвертон» владел мячом 34% времени, огрызался за счёт быстрых выходов в нападение, создавал больше видимой атакующей активности на поле. «Ливерпуль» же накрывал соперника прессингом, владея мячом 66% – это средний показатель команды в текущем сезоне.

В составе хозяев самыми яркими игроками первого тайма оказались вингеры Демарай Грей и Энтони Гордон, создававшие активность на флангах. Неплохой дебют выдался и у Ниля Мопе, на счету которого две ключевые передачи за 45 минут.

Энтони Гордон Фото: Michael Regan/Getty Images

У «Ливерпуля» главная опасность исходила справа, откуда свои фирменные кроссы делал Трент Александр-Арнольд. Основные моменты в первые полчаса от гостей пришли именно оттуда: на 15-й минуте англичанин отдал пас на Луиса Диаса, а через четыре минуты навесил в штрафную на Дарвина Нуньеса.

Первый по-настоящему голевой момент случился на 32-й минуте. «Эвертон» атаковал правым флангом, в результате мяч после ошибки Джо Гомеса оказался в штрафной в распоряжении Тома Дэвиса, зарядившего его шведой в штангу ворот Алиссона. «Ливерпуль» вскоре ответил ещё острее: на 43-й минуте Нуньес принял мяч в стиле Ван Бастена, а затем пробил по воротам. Пикфорд перевёл мяч в перекладину, после чего его подхватил Диас, ударивший в штангу.

«Ливерпуль» мог и проиграть – если бы не VAR

На второй тайм вместо Карвальо Клопп выпустил Роберто Фирмино. «Ливерпуль» заметно преобразился: активность в атаке выросла и это сгенерировало опасность у ворот Пикфорда. Апогей был достигнут на 65-й минуте, когда сразу несколько сейвов совершил голкипер «Эвертона», которого бомбардировали атакующие игроки «Ливерпуля».

Однако в следующей же атаке «Эвертон» мог забить, на этот раз уже Алиссону выручил свою команду. На 69-й минуте хозяева всё-таки распечатали ворота «Ливерпуля». Отличился, по иронии судьбы, воспитанник – Конор Коуди, он перешел в «Эвертон» этим летом. Назло поклонникам «Ливерпуля», счастью футболиста не было предела, но до тех пор, пока судья Энтони Тейлор не пообщался с видеоассистентом: VAR увидел явный офсайд в момент паса на защитника, и арбитр отменил взятие ворот.

Конор Коуди Фото: Michael Regan/Getty Images

В концовке команды обменялись опасными моментами, но сложилось ощущение, что ничья – самый закономерный и логичный итог встречи, к которому и пришла игра.

«Ливерпуль» и чемпионская гонка – всё?

«Эвертон» выдал солидную для себя игру, не позволив «Ливерпулю» в очередной раз обыграть себя. Команда Лэмпарда обязана прибавлять, потенциал для развития есть, 17-е место – не уровень клуба с таким подбором исполнителей. Отличный матч провела защита, а также молодой Амаду Онана, показавший уверенную игру в опорной зоне.

Таблица АПЛ

«Ливерпуль» же потерял очки уже четвёртый раз в сезоне, что ещё нагляднее указывает на проблемы клуба. Команде не хватает везения, более успешной конвертации голевых моментов, а также креатива в полузащите и футболиста, который одним пасом может взломать оборону соперника. Тиаго и Наби Кейта до сих пор травмированы, а новичок Артур пока не готов появиться на поле. В настоящий момент тяжело рассуждать о чемпионских амбициях, а в скором времени может и вовсе встать вопрос о месте в четвёрке. Впереди у Клоппа «Наполи» (ЛЧ), «Вулверхэмптон», «Аякс» (ЛЧ) и «Челси». Времени на решение проблем нет. Или всё-таки есть?