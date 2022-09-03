«Милан» издевался над «Интером» целый час. Но одна замена перевернула игру

Если не фанатеете от Серии А, но хотите посмотреть немного итальянского футбола, смело включайте матчи «Милана» и «Интера». Это дерби не разочаровывает практически никогда, и сегодня мы получили очередное подтверждение данного тезиса.

На первых минутах конструктива в игре было мало, зато страсти были на месте. Первая десятиминутка запомнилась зарубой Тео Эрнандеса и Дензела Думфриса, за которую оба получили по жёлтой. А на 21-й минуте случился феерический гол «Интера». Оборона «Милана» расступилась, Марсело Брозович умчался в футбольный буллит и спокойно переиграл Мика Меньяна.

Гол «Интера» моментально повлиял на игру, причём в худшем для команды Симоне Индзаги плане. «Милан» разозлился, усилил прессинг и забил уже через семь минут. Рафаэл Леау получил пас на углу штрафной и вонзил в противоход Хандановичу.

Рафаэл Леау Фото: Getty Images

Вторая половина тайма прошла при полном доминировании «Милана». У действующих чемпионов были и инициатива, и моменты. «Интер» же напоминал команду любителей: страшные «обрезы» на своей половине сыпались один за другим, а редкие контратаки тонули в постоянном давлении «Милана». Счёт 1:1 к перерыву был настоящим подарком для «Интера».

Во втором тайме стоило ждать, что у «Интера» проснётся самолюбие. Но на деле ничего не изменилось. Вместо «Интера» проснулся специалист по этой команде — Оливье Жиру. Гол француза получился неприлично лёгким: аут, прострел и удар в касание. Защитники, у которых было очевидное численное преимущество, напоминали манекены.

Через шесть минут после второго гола «Милана» пришёл третий. И это уже совсем унижение. Леау оказался на прямых ногах против трёх защитников, убрал их одним финтом и забил. Особенно интересно было наблюдать за Стефаном де Вреем, чьё позиционное преимущество испарилось за полсекунды.

За что мы с вами любим футбол? В том числе за неожиданные сюжетные повороты. В этом дерби такой, к счастью, тоже был. На 64-й минуте Индзаги провёл судьбоносную замену и выпустил Эдина Джеко. Игра моментально поделилась на до и после. Спустя шесть минут Джеко забил, и «Интер» воспрял. «Милан», который ещё недавно делал с соперником всё, что хотел, внезапно оказался в роли отбивающегося.

Справедливости ради «Милану» всё же удалось остудить соперника. Но последние минуты всё равно прошли при давлении «Интера», который перебирал все козыри, чтобы сравнять счёт. Были и навесы, и прострелы, и даже попытки прорваться через центр, где особенно активничал Генрих Мхитарян. Но этого оказалось недостаточно — «Милан» победил, и незаслуженным этот результат точно не назвать. Кстати, интересный факт: шоу удалось сделать даже без Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

А помните, как «Интер» казался новым гегемоном в Италии? «Ювентус» был на спаде, «Милан» рос медленно — идеальные условия. Сейчас же команда Индзаги с девятью очками после пяти туров плетётся на пятом месте и смотрит на «Милан», который уверенно победил в дерби и вырвался на первую строчку. Отрыв у парней Стефано Пиоли небольшой (всего два очка), но сегодняшняя игра показала, что его вполне можно увеличить.