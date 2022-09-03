Это лучший гол сезона РПЛ?! «Динамо» вымучило победу благодаря суперудару Макарова. Видео

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ под руководством Славиши Йокановича до восьми матчей. И забило, возможно, лучший гол сезона.

За «Динамо» дебютировал подписанный на днях Николас Маричал. Возможно, Йоканович не спешил бы вводить в основу нового центрального защитника, вот только дисквалификация Роберто Фернандеса не оставляла ему особого выбора. 21-летний уругваец с листа играл в паре со столь же молодым Сабой Сазоновым. В заявку бело-голубых вернулся после травмы и Фёдор Смолов. Но его конкурент Константин Тюкавин стал забивать в каждом туре и вдобавок полезнее в работе без мяча, поэтому Смолову будет непросто вернуть себе место в стартовом составе.

Реакция на первые минуты игры – удивление! «Урал» начал по-хозяйски, с агрессивного высокого прессинга и тут же забил. К счастью для бело-голубых, из офсайда. Однако действия Маричала в этом моменте заставили задуматься о том, насколько готов Николас к выступлению за «Динамо» и вообще в РПЛ. Уругваец не доиграл по Эрику Бикфалви, сделавшему потенциально голевую передачу. Дальнейший ход матча показал плюсы и минусы Маричала: это резкий, подвижный, неплохо работающий с мячом центральный защитник, тем не менее он должен ещё прибавлять в чтении игры.

«Динамо» по ситуации включало «Атлетико» и ловило раскрывавшийся «Урал» на ответных атаках. За спинами опорных полузащитников екатеринбуржцев появлялось свободное пространство, и некоторые опасные моменты «Динамо» были созданы в результате того, что прошли передачи между линий. И на 38-й минуте Тюкавин забил. Нападающий поучаствовал в организации этой атаки, а потом так расположился относительно ворот и своего опекуна Артёма Мамина, чтобы быть первым на мяче и пробить в касание.

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«Динамо» далеко от лидеров РПЛ по количеству передач. Вот и за 45 минут игры с «Уралом» бело-голубые сделали меньше пасов (206 против 212) и с худшей точностью (77% против 81%). Но и этого хватило бы, чтобы при перевесе по ударам (6:3, в створ – 5:1) уйти на перерыв с преимуществом в счёте, если бы Паршивлюк не проиграл на стандарте единоборство Бикфалви – румын точно пробил головой. Впрочем, ещё раньше судья пожалел хозяев, не назначив пенальти в их ворота. Показалось, что Сазонов сфолил в собственной штрафной на Эммерсоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Пожалуй, особое внимание в матче «Динамо» с «Уралом» было приковано к Арсену Захаряну. Как на настроении юного полузащитника отразится срыв трансфера в «Челси»? Нет ощущения, что Захарян потерял мотивацию. Арсен заряжен на игру, пусть и не всё получается. В частности, его фол подарил гол «Уралу». Сегодня полузащитник совершил 72 касания мяча (больше – только двое в составе обеих команд), однако допустил 17 потерь владения и ушёл с поля без гола или голевого паса.

Команда Виктора Гончаренко мало в чём уступала «Динамо» после перерыва, но всё перевернул гол-шедевр Дениса Макарова. Правый вингер бело-голубых нередко передерживает мяч, тянет одеяло на себя, когда нужно отдать передачу. Но тут футбольный эгоизм Макарова сыграл в пользу «Динамо». Приняв мяч на фланге, Денис сместился к углу штрафной и влепил в дальнюю девятку. Прыжок Ильи Помазуна был бессмысленным: с тем же эффектом голкипер «Урала» мог просто стоять на месте и аплодировать Макарову вместе со зрителями.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Тяжёлой получилась эта игра для «Динамо». «Урал» хоть не имеет до сих пор побед в РПЛ, но прогрессирует при Гончаренко. Это доказал и кубковый успех екатеринбуржцев в середине недели. Для бело-голубых же тревожным звонком было кубковое поражение – первое при Йокановиче. «Урал» при счёте 1:2 отчаянно лез вперёд, но голевых моментов почти не создавал и даже в створ не попал (удары после перерыва – 9:8, в створ – 4:0). Динамовцы с висевшим на карточке Сазоновым и дебютантом Маричалом раз за разом блокировали, выносили мяч. И победили.