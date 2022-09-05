«Барселона» феноменально преобразилась. Но цена оказалась слишком высокой

«Барселона» отлично стартовала в новом сезоне. У команды Хави три победы и ничья в четырех турах Ла Лиги. Только невезение в стартовом матче с «Райо Вальекано» (0:0) помешало показать максимальный результат.

Разница мячей 11:1 свидетельствует о том, что у «Барселоны» всё отлично и в нападении, и в защите. Команда постепенно набирает обороты и сыгрывается. Новички включены в заявку, качество футбола постепенно улучшается. В 4-м туре каталонцы на выезде разгромили самого серьёзного соперника с начала сезона — «Севилью» (3:0). Перед этим разбили «Вальядолид» (4:0) и «Реал Сосьедад» (4:1), что тоже впечатлило.

В турнирной таблице команда Хави занимает второе место с 10 очками, лидирует в чемпионате «Реал» (12 очков). Есть основания рассчитывать, что каталонцы смогут включиться в гонку за титул с принципиальным соперником из Мадрида. «Барса» набрала как минимум 10 очков после четырёх туров впервые с сезона-2018/2019. Тогда команда в последний раз становилась чемпионом.

Новички отлично вписались в состав, но заплачено за них слишком много

Перешедший из «Баварии» форвард Роберт Левандовски забил пять голов в четырёх первых матчах Ла Лиги. Поляк стал третьим игроком в XXI веке, кому это удалось, повторив достижение Криштиану Роналду (2009) и Радамеля Фалькао (2011). Многообещающий старт Роберта, который очень хотел оказаться в Каталонии и приносить пользу команде Хави.

Роберт Левандовски Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё один новичок, защитник Жюль Кунде, хорош в выполнении своих прямых обязанностей, а также неожиданно отметился двумя результативными передачами в матче со своим бывшим клубом — «Севильей». В этой же игре дебютный гол в форме «Барсы» забил вингер Рафинья. В ближайшее время наверняка проявят себя другие новобранцы: Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Эктор Бельерин, которых Хави не собирается держать на скамейке.

Состав «Барселоны» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном. Пришедшие Левандовски, Кунде, Рафинья, Кессье, Кристенсен, Алонсо и Бельерин в сумме дают больше качества, чем ушедшие Мартин Брейтуэйт, Серджино Дест, Пьер-Эмерик Обамеянг, Самуэль Юмтити, Клеман Лангле и Дани Алвес.

Теперь Хави должен создать из обновлённого коллектива доминирующую машину, сметающую соперников на своём пути. По первым турам Ла Лиги глобальные выводы делать рано. Из серьёзных соперников была только «Севилья». Вскоре стартует Лига чемпионов, где в группе с «Барсой» сыграют «Бавария» и «Интер». Это и станет лучшей проверкой на прочность для команды.

Не стоит забывать, что цена апгрейда «Барселоны» оказалась слишком высокой. На новых игроков потрачено € 153 млн. Это шестое место в Европе и первое среди команд не из АПЛ. По ходу летнего трансферного окна испанские клубы израсходовали на рынке € 490,61 млн. Примерно треть (31%) этой суммы приходится на «Барсу». За покинувших Каталонию футболистов удалось выручить около € 35 млн (€ 20 млн за продажу «Астон Вилле» прав на Филиппе Коутиньо, € 10 млн – за переход Обамеянга в «Челси» и € 3 млн – за аренду Франсиску Тринкана в «Спортинг»).

Расходная часть у «Барселоны» всё ещё намного превышает доходную. Только активация так называемых «экономических рычагов» президентом Жоаном Лапортой с продажей телеправ и активов клуба, а также урезание зарплат ветеранов Жерара Пике, Жорди Альбы и Серхи Роберто позволили заявить новичков и технически выполнить правила внутреннего финансового фэйр-плей.

Хави должен выигрывать трофеи

Лапорта устроил распродажу активов не от хорошей жизни. Президенту нужен результат здесь и сейчас, поэтому на Хави ложится огромная ответственность. Тренер прекрасно это понимает.

Хави главный тренер «Барселоны» «Я чувствую давление каждый день. Если ты побеждаешь – это здорово, но если проигрываешь – это позор, и ты почти не можешь выйти на улицу. Сделаю всё возможное, чтобы всё прошло хорошо. Я очень взволнован и думаю, что может получиться отличный сезон. Вижу позитивные вещи. Футбол и мяч сыграют решающую роль. Мы будем бороться за все трофеи. Чувствую облегчение после трансферного окна. Мы работали как команда и приложили впечатляющие усилия. Мы довольны тем, где находимся сейчас. У нас есть состав, чтобы бороться за все трофеи. И теперь мы должны доказать это на поле».

От Хави ждут не просто борьбы за все трофеи, но и побед. Конечно, вряд ли «Барса» выиграет одновременно Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании. Не провалиться на всех фронтах – задача-минимум для тренера. Понятие удачного сезона для нынешней «Барселоны» растяжимое. Но свержение «Реала» с чемпионского трона в Испании однозначно должно быть в списке обязательных к выполнению задач. В Лиге чемпионов мало просто выйти из группы с «Баварией» и «Интером». В идеале выиграть турнир и получить более € 100 млн призовых. Хотя боссов может удовлетворить и попадание в полуфинал — при условии успеха на других фронтах.

По ходу прошлого сезона Хави взял на себя руководство проблемной стагнирующей командой, у которой не было чётко поставленного рисунка игры. Поэтому отсутствие трофеев сошло с рук.

Сейчас ситуация изменилась. «Барселона» очень много заплатила за усиление состава. Тренер не имеет права провалиться, иначе лишится работы. Способность Хави справиться с максимальными задачами – одна из главных интриг в европейском футболе в сезоне-2022/2023.