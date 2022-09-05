«Превратила меня в нищего». Как родственники подставляли Месси, Роналдиньо и других звёзд

Семь удачных сезонов в «Арсенале» помогли ивуарийскому защитнику Эммануэлю Эбуэ приобрести роскошный дом в Лондоне и обеспечить безбедную жизнь жене и троим детям. Африканец познакомился с супругой Аурели Бертран ещё в начале карьеры и постепенно бельгийка получила полную власть над ничего не смыслившим в финансах мужем. Женщина выучилась на юриста и убедила Эмму отказаться от услуг агента Себастьяна Боссо, а заодно и зажать ему выплату комиссионных в € 1 млн за переход в «Галатасарай».

ФИФА дисквалифицировала африканца на год, после чего он так и не смог возродить карьеру. На этом неприятности для игрока не закончились. Аурели подала на развод, забрала детей и заодно прикарманила все заработанные Эбуэ деньги. «Я заработал в «Галатасарае» € 8 млн, из которых жена присвоила € 7 млн. Кроме этого, она переписала всё имущество на себя и превратила меня в нищего. Хочу, чтобы другие молодые ребята из Африки сделали вывод из моей истории», – сокрушался футболист.

Эммануэль Эбуэ с женой Фото: из личного архива

Роналдиньо и Анелька подвели братья

Ситуация, когда родственники становятся агентами хорошо зарабатывающих спортсменов, вполне естественна. Людям свойственно больше доверять близким, однако кровная связь не гарантирует лучшие условия. Члены семьи не всегда оптимально справляются с современными юридическими, финансовыми и коммерческими нюансами карьеры элитных футболистов. Помимо этого, в ситуациях, когда честный агент выполнит свою работу и возьмет комиссию, свояк может выбрать неправильную линию поведения, перегнуть палку на переговорах, соблазниться сиюминутной выгодой и тем самым навредить карьере игрока.

Летом 1999 года молодой французский бомбардир «Арсенала» Николя Анелька потребовал у руководства лондонцев трансфер в «Реал». Ни уговоры тренера Арсена Венгера, ни улучшенные условия контракта не смогли изменить позицию игрока. В автобиографии Николя признался, что на переходе настояли его старшие братья, которые затуманили разум форварда историями о том, какой он великий. В итоге Анелька переехал в Мадрид за внушительные по тем временам € 26 млн, но так и не заиграл в «Реале». Родственники хорошо заработали на сделке, а форвард превратился в кочевника – он играл за «Ливерпуль», «Челси» и другие великие клубы, но нигде надолго не задерживался. Просто сравните его достижения с легендой «Арсенала» Тьерри Анри.

Роналдиньо с братом Роберто при аресте в Парагвае в 2020 году Фото: Dan Istitene/Getty Images

Роналдиньо пострадал от брата ещё сильнее. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» – эти строки Пушкина прекрасно характеризуют такую глыбу футбола, как Роналдиньо. Всю карьеру агентом бразильца был его брат Роберто, который удачно доил клубы, в которых сверкал Зубастик. Контракты с «Барсой», «Миланом» и топовыми брендами принесли около € 90 млн, и, казалось, праздная жизнь будет продолжаться вечно. Пока в 2018 году на его счетах не осталось всего € 6. К этому привели рискованные инвестиции Роберто и полное безразличие Роналдиньо к своим финансам. О чëм можно говорить, если в 35 лет футболист не знал, как снять деньги в банкомате. Тёмные делишки брата погрузили легенду на дно парагвайской тюрьмы, после выхода из которой он отстранил брата от дел.

Отец Неймара получил € 20 млн за продление контракта сына с «ПСЖ»

Главная опасность сотрудничества игрока с родственником состоит в том, что по мере увеличения гонораров представители звезды начинают терять берега и ставить личную выгоду выше клиентской. Один из руководителей клуба АПЛ рассказал The Athletic показательную историю. «Однажды ко мне в офис пришёл родственник одного из игроков клуба и выдал длинный монолог о жертвах, которые он в своё время принёс ради карьеры сына, как он поддерживал его на каждом этапе становления. А затем выдал: «Пришло время получить что-нибудь взамен». «Вот скотина. Это же твоя обязанность – помочь сыну реализовать мечту», – прорычал функционер после выдвинутых требований. Он выгнал отца футболиста из офиса и свернул переговоры.

Похожий подход демонстрирует и отец знаменитого Неймара. Батя мечтал о великой карьере, но таланта не хватило, поэтому в восхождении сына он видит реализацию собственных грёз. «До определенного момента Неймар – мой сын, но за порогом дома он становится моим бизнесом», – откровенничал родственник еще 10 лет назад. Неймар-старший считается самым мощным «пылесосом» с безразмерным мешком для денег, который основательно выпотрошил «Барселону», а затем и «ПСЖ». Только за продление контракта сына с парижанами в 2021 году он получил € 20 млн. Аппетит у папы футболиста зверский, но не факт, что у родителя не сорвет крышу от денег, и тогда может пострадать уже сам нападающий. В этом случае наиболее показателен пример Месси.

Неймар с отцом Фото: Denis Doyle/Getty Images

Трогательная история подписания первого контракта Лео с «Барселоной» на салфетке ярко контрастирует с атмосферой зала судебных заседаний по делу об уклонении футболиста от уплаты налогов. В 2017 году Месси был признан виновным по всем пунктам обвинения, предъявленного ему прокуратурой Испании. Футболиста приговорили к тюремному сроку в 21 месяц условно и штрафу в € 2 млн. Утаить от испанской короны заработки Лео надоумил его агент и отец Хорхе, который привык находить простые решения в сложных вопросах. О заурядных агентских качествах Месси-старшего свидетельствует попытка разорвать контракт с «Барселоной» в 2020-м, но Хорхе вспомнил об активации такой опции на 2,5 месяца позже положенного срока. В результате аргентинец ещё один сезон тлел на «Камп Ноу».

Кейн упустил шанс перейти в «Сити» из-за брата, Озил уволил папу-агента

Самая увлекательная трансферная сага прошлого лета с возможным переходом Гарри Кейна в «Манчестер Сити» завершилась большим пшиком. Представляющие форварда брат Чарли и отец Пэт утверждали, что заключили джентльменское соглашение с президентом «шпор» Даниэлем Леви о продаже Кейна в топ-клуб в случае достойного предложения. Леви отморозился, пробормотав дежурные слова о требованиях выполнять заключенный зачем-то на целых шесть лет контракт. Агенты футболиста проявили полную профнепригодность – Гарри пришлось бы гораздо проще, будь в соглашении пункт о фиксированной сумме выкупа соглашения.

Гарри Кейн Фото: Marc Atkins/Getty Images

Истории удачного управления делами родственниками также случаются, но практически всегда у успеха есть обратная сторона. Мама форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе красиво разыграла двойную игру с интересом к нему мадридского «Реала» и выбила для сына сказочный контракт и дополнительные полномочия в Париже. Всё круто, но в этой истории настораживает безграничное влияние мамы на Килиана: она советует ему, как одеваться, следит за тем, чтобы он вовремя ложился спать, а недавно запретила ездить на новенькой «Феррари» 488 Pista за € 500 тысяч. Рано или поздно подобная гиперопека может напрячь 23-летнего парня. Возможно, это уже произошло – если история о романе игрока с трансгендером окажется правдой.

Мбаппе с мамой на матче «ПСЖ» Фото: John Berry/Getty Images

Не исключено, что однажды с Килианом произойдет такая же история, как и у экс-полузащитника «Арсенала» Месута Озила с его отцом Мустафой. В 2013 году папа-агент так нахально выбивал у руководства «Реала» новый контракт на улучшенных условиях, что мадридцы сначала задвинули игрока в запас, а потом продали. Месут поругался с родителем и уволил его, а папа в ответ подал на сына судебный иск на € 500 тысяч. После этого несколько лет дела футболиста вёл брат Мутлу, но в итоге в 2017 году полузащитник решил довериться профессионалу. Известный в Европе агент Эркут Согут – обладатель докторской степени по спортивному праву Университета Оснабрюка – помог клиенту выбить у «канониров» рекордную в их истории зарплату в £ 350 тысяч в неделю.

Правильный выбор агента очень важен для любого игрока – он может повлиять на всю карьеру, а один неудачный ход испортит всё, что нажито потом и кровью. Поэтому, как бы ни казалось футболистам, что папа, брат или жена уберегут их от всех невзгод лучше, чем наемный сотрудник, это далеко не так. Главным критерием всегда должен оставаться только профессионализм – иначе очень легко потерять не только деньги, но и репутацию.