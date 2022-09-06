«Обращайся к богу, а не к шаману!» Новые подробности грязной истории Погба и Мбаппе

Лидер «Ювентуса» и сборной Франции полузащитник Поль Погба мучается на старте нового сезона. Сначала он получил травму мениска, из-за которой пока не выходит на поле. А затем футболист подвергся вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой вошёл его брат – Матиас. Родственник позже заявил, что готов вскрыть сенсационную правду о личной жизни Поля.

Во французской прессе моментально разлетелась информация: Поль Погба пытался навредить главной звезде сборной Франции – Килиану Мбаппе. Источники сообщили, что полузащитник навёл проклятие на партнёра по национальной команде. Для этого хавбек даже обращался к шаману. Этими слухами заинтересовалась и прокуратура, которая начала собственное расследование.

Килиан Мбаппе и Поль Погба Фото: Adam Pretty/Getty Images

Сначала новости казались странными, но их внезапно подтвердил сам футболист. Get French Football News сообщил, что на допросе в прокуратуре Погба признался – он действительно обращался к шаману. Правда, Поль настаивает, что даже не думал насылать проклятие на Мбаппе. Он заявил, что просил оказать помощь благотворительной организации, которая занимается благополучием детей в Африке.

На многочисленных футбольных форумах моментально стали появляться гневные комментарии, болельщики выступили с призывами не прикрываться детьми. С недоверием отнеслись и многие известные футболисты, принявшие решение высказаться на эту тему. Особенно ярко на признание Погба отреагировал Самир Насри.

Самир Насри бывший футболист сборной Франции «Погба противоречит сам себе. Он мусульманин. Если тебе нужно защититься от чего-то, обращайся к богу, а не к шаману».

Доверия к словам Погба мало ещё и потому, что футболист всё-таки пошёл на условия угрожающих. Полиция выяснила, что Поль пытался передать шантажистам всю запрашиваемую сумму в € 13 млн, но банк заблокировал транзакцию. Позже Погба отдал злоумышленникам € 100 тыс., а они продолжили ему угрожать. И уже после этого полузащитник всё-таки обратился в полицию.

Франция на протяжении длительного времени находится в игровом кризисе. На Евро-2020 сборная вылетела уже в 1/8 финала! А решающий пенальти в серии не забил именно Мбаппе. В текущем розыгрыше Лиги наций французы не выиграли ни в одном из четырёх матчей (две ничьих и два поражения) и стоят на вылет из элиты. А перед чемпионатом мира ситуация может усугубиться, поскольку национальная команда рискует потерять одного из лидеров средней линии. Развязка семейной драмы Погба совсем скоро – Матиас уже анонсировал громкое заявление.