«Обращайся к богу, а не к шаману!» Новые подробности грязной истории Погба и Мбаппе

Лидер «Ювентуса» и сборной Франции полузащитник Поль Погба мучается на старте нового сезона. Сначала он получил травму мениска, из-за которой пока не выходит на поле. А затем футболист подвергся вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой вошёл его брат – Матиас. Родственник позже заявил, что готов вскрыть сенсационную правду о личной жизни Поля.
Во французской прессе моментально разлетелась информация: Поль Погба пытался навредить главной звезде сборной Франции – Килиану Мбаппе. Источники сообщили, что полузащитник навёл проклятие на партнёра по национальной команде. Для этого хавбек даже обращался к шаману. Этими слухами заинтересовалась и прокуратура, которая начала собственное расследование.
Килиан Мбаппе и Поль Погба
Фото: Adam Pretty/Getty Images
Сначала новости казались странными, но их внезапно подтвердил сам футболист. Get French Football News сообщил, что на допросе в прокуратуре Погба признался – он действительно обращался к шаману. Правда, Поль настаивает, что даже не думал насылать проклятие на Мбаппе. Он заявил, что просил оказать помощь благотворительной организации, которая занимается благополучием детей в Африке.
На многочисленных футбольных форумах моментально стали появляться гневные комментарии, болельщики выступили с призывами не прикрываться детьми. С недоверием отнеслись и многие известные футболисты, принявшие решение высказаться на эту тему. Особенно ярко на признание Погба отреагировал Самир Насри.
«Погба противоречит сам себе. Он мусульманин. Если тебе нужно защититься от чего-то, обращайся к богу, а не к шаману».
Доверия к словам Погба мало ещё и потому, что футболист всё-таки пошёл на условия угрожающих. Полиция выяснила, что Поль пытался передать шантажистам всю запрашиваемую сумму в € 13 млн, но банк заблокировал транзакцию. Позже Погба отдал злоумышленникам € 100 тыс., а они продолжили ему угрожать. И уже после этого полузащитник всё-таки обратился в полицию.
Франция на протяжении длительного времени находится в игровом кризисе. На Евро-2020 сборная вылетела уже в 1/8 финала! А решающий пенальти в серии не забил именно Мбаппе. В текущем розыгрыше Лиги наций французы не выиграли ни в одном из четырёх матчей (две ничьих и два поражения) и стоят на вылет из элиты. А перед чемпионатом мира ситуация может усугубиться, поскольку национальная команда рискует потерять одного из лидеров средней линии. Развязка семейной драмы Погба совсем скоро – Матиас уже анонсировал громкое заявление.
- 6 сентября 2022
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