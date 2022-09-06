6 нехайповых команд, за которые хочется болеть в Лиге чемпионов

Лига чемпионов возвращается! Уже сегодня стартует 1-й тур группового этапа. Про топ-клубы вы и так всё знаете, но ведь в главном еврокубке есть и аутсайдеры. И некоторым из них действительно хочется сопереживать. Выбрали шесть таких команд.

«Рейнджерс»

Страна: Шотландия.

Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

Известные футболисты: Борна Баришич, Джеймс Тавернье, Альфредо Морелос.

Один из двух величайших шотландских клубов долго шёл к возвращению в Лигу чемпионов. В последний раз команда играла в главном еврокубке в сезоне-2010/2011 (и стала третьей в группе с «МЮ», «Валенсией» и «Бурсаспором»). Потом были банкротство, падение в низшие лиги, продвижение наверх, первое за долгое время чемпионство и финал Лиги Европы в прошлом сезоне. В Лигу чемпионов «Рейнджерс» попал не напрямую: в квалификации пришлось камбэчить с бельгийским «Унионом» (0:2, 3:0) и бодаться с ПСВ (2:2, 1:0).

Экс-игрок «Спартака-2» Фэшн Сакала в «Рейнджерс» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Импонирует «Рейнджерс» и тем, как выбирает тренеров. В 2018-м клуб дал шанс Стивену Джеррарду (и не пожалел), а в 2021-м англичанина сменила другая легенда — голландец Джованни ван Бронкхорст.



Вдобавок «Рейнджерс» угодил в хардкорную группу. «Аякс», «Ливерпуль» и «Наполи» — все эти команды выглядят мощнее скромных шотландцев. Такому аутсайдеру невозможно не сопереживать!

«Брюгге»

Страна: Бельгия.

Главный тренер: Карл Хуфкенс.

Известные футболисты: Симон Миньоле, Дедрик Боята, Роман Яремчук.

Название, от которого до сих пор потряхивает болельщиков «Зенита». Три года назад чемпион России дважды проиграл «Брюгге» в группе Лиги чемпионов и занял четвёртое место. Вообще, бельгийцы в последние годы привыкли к главному еврокубку — нынешний розыгрыш станет для них пятым подряд. Каждый раз «Брюгге» считается одним из главных аутсайдеров, но любит запрыгнуть на третье место и попылить в Лиге Европы.

«Брюгге» — «Зенит» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

У «Брюгге» не такая жёсткая группа, как у «Рейнджерс», но соперники всё равно сильные: «Порту», «Атлетико» и «Байер». Поболеем за бельгийцев?

«Виктория Пльзень»

Страна: Чехия.

Главный тренер: Михал Билек.

Известные футболисты: нет.

Команда, которой больше всего повезло и не повезло одновременно. «Виктория» залетела в «группу смерти» и, вероятно, будет главным поставщиком очков для «Баварии», «Барселоны» и «Интера». Обратная сторона медали: в Чехию приедут сразу три гранда (аншлаг обеспечен), а любая ничья или тем более победа станет сенсацией и праздником. Кстати, у «Виктории» предпоследний по стоимости состав в Лиге чемпионов.



Просто посмотрите, как футболисты «Виктории» отреагировали на итоги жеребьёвки! Максимальный спектр эмоций.

Ещё один повод симпатизировать «Виктории» — её путь в групповой этап. Команда стартовала со 2-го квалификационного раунда и справилась со всеми испытаниями. Все матчи с ХИКом, «Шерифом» и «Карабахом», кроме одного, завершились победой «Виктории».

«Виктория Пльзень» в отборе Лиги чемпионов Фото: Aziz Karimov/Getty Images

«Динамо» Загреб

Страна: Хорватия.

Главный тренер: Анте Чачич.

Известные футболисты: Доминик Ливакович, Мислав Оршич.

Эти ребята лишили нас российского футболиста в групповом этапе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации «Динамо» в дополнительное время дожало «Будё-Глимт», за который играет наш вратарь Никита Хайкин. На предыдущих стадиях было не так сложно: «Шкупи» и «Лудогорец» лишь однажды лишили Загреб победы.

Группа у «Динамо» тоже весёлая. Тут и явные фавориты — «Милан», «Челси» — и потенциальный сюрприз в лице «Ред Булл Зальцбург». Кстати, австрийцев можно записать в этот пункт бонусом. Это с отрывом самая молодая команда Лиги чемпионов, которая стабильно радует болельщиков яркой игрой.

«Динамо» Загреб в отборе Лиги чемпионов Фото: Marko Lukunic/Getty Images

«Копенгаген»

Страна: Дания.

Главный тренер: Йесс Торуп.

Известные футболисты: Мэтью Райан, Виктор Классон

Просто команда с одним из самых дешёвых составов в Лиге чемпионов в сильной группе. С первым местом, кажется, всё понятно: есть «Манчестер Сити», чьи футболисты в сумме стоят почти в 15 раз больше, чем у «Копенгагена» (€ 1,04 млрд против € 70,5 млн). Скромные датчане с радостью поборолись бы за третье место, но для этого придётся каким-то образом влезть в драку с «Севильей» и дортмундской «Боруссией». А что если смогут?



Кстати, в «Копенгагене» играет швед Виктор Классон, который четыре года отпахал в «Краснодаре». А в квалификации датская команда прошла «Трабзонспор». Не самый большой подвиг, но пройти отбор в Лиге чемпионов никогда не бывает легко.

«Копенгаген» в отборе Лиги чемпионов Фото: Gaston Szerman/Getty Images

«Маккаби» Хайфа

Страна: Израиль.

Главный тренер: Барак Бахар.

Известные футболисты: нет.

Главный аутсайдер нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Вот несколько фактов о «Маккаби»:

команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов всего в третий раз в истории;

предыдущее участие «Маккаби» в Лиге чемпионов состоялось 13 лет назад, и тогда команда проиграла все шесть матчей в группе;

самый дешёвый состав в турнире — всего € 21,7 млн;

самый дорогой футболист команды — 30-летний защитник Абдулайе Сек (€ 3 млн). Его купили несколько дней назад.

«Маккаби» Хайфа в отборе Лиги чемпионов Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Путь «Маккаби» в групповой этап был непростым. Команда стартовала со 2-го квалификационного раунда и с ходу сумела выбить «Олимпиакос». И не просто выбить, а разгромить соперника в гостях после домашней ничьей. Следующим оппонентом был кипрский «Аполлон», а в плей-офф «Маккаби» вновь оказался аутсайдером. И снова справился! Вылет «Црвены Звезды» стал настоящей сенсацией.

Во время жеребьёвки «Маккаби» мог попасть в «группу смерти», где в итоге оказалась «Виктория». Но соперники у израильской команды всё равно впечатляющие: «ПСЖ», «Ювентус» и «Бенфика».