Так Карпину ещё не везло! Вратарь «Торпедо» забыл правила и подарил уникальную развязку

8-й тур РПЛ закрывал матч «Торпедо» и «Ростова». Не самая яркая вывеска для вечера понедельника. Но получился настоящий триллер!

Сценарий матча можно было предсказать заранее, и первые минуты лишь подтвердили догадки. «Ростов» сразу же забрал мяч под контроль и прижал соперника к его воротам. Справедливости ради у «Торпедо» моменты тоже были, но в разы реже.

К игровому преимуществу «Ростова» могло добавиться численное. На 13-й минуте Хожимат Эркинов случайно, но грубо наступил шипами на ногу Денису Терентьеву. Защитник «Ростова» страдал и долго не мог подняться с газона. Главный арбитр Ян Бобровский даже пошёл к экрану, но решил не удалять полузащитника. В итоге потеря случилась у «Ростова»: Терентьева пришлось менять на Евгения Чернова.



Главное впечатление об игре: «Торпедо» было элементарно медленнее соперника. Футболисты хозяев всё время чуть-чуть не успевали. Логично, что это привело к абсолютному преимуществу по жёлтым карточкам: четыре против нуля у «Ростова» в первом тайме.

«Торпедо» — «Ростов», матч РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очередным кандидатом на удаление у «Торпедо» стал Богдан Рейхмен. Полузащитник сначала получил жёлтую, а спустя несколько минут откинул мяч после свистка судьи, но Бобровский вновь проявил милосердие.



В концовке первого тайма «Торпедо» слегка активизировалось, но в ответ чуть не получило гол. Николай Комличенко оказался перед воротами под небольшим углом и пробил над перекладиной. Преимущество «Ростова» по ударам — 14:2 — выглядело красноречиво.



Второй тайм начался с гола «Ростова», но счёт всё равно не изменился. Комличенко наконец забил, однако сделал это после офсайда у партнёра.

Время шло, «Ростов» не мог забить, и команда Карпина включила своё главное оружие, которое не работало в первом тайме. У Даниила Уткина в этом сезоне уже три ассиста, а сегодня он был близок к четвёртому. Но Егор Бабурин потащил удар головой от Виктора Мелёхина.

К середине второго тайма Карпину наверняка стало тревожно. «Ростов» так заигрался, что совсем забыл про оборону. «Торпедо» таким раскладом воспользовалось и побежало в контратаки. Дошло даже до того, что Мелёхин подсунул мяч Сергею Песьякову и чуть не «привёз» гол на ровном месте.

Но лучший момент тайма всё равно был у «Ростова». Бабурин ошибся на выходе, и Артём Нтумба Муамба бил по воротам, в которых уже не было вратаря. Оставалось только попасть в створ и не попасть в защитника, но нападающий «Ростова» пошёл по третьему пути и пробил выше.

Переходим к самому горячему — концовке матча. А она получилась поистине уникальной. Следим за руками. В добавленное время «Ростов» заработал пенальти. Бить пошёл Егор Голенков — и не забил. Бабурин уже готов был праздновать решающий сейв, но прозвучал свисток. Выяснилось, что вратарь «Торпедо» соскочил с линии ворот, хотя это запрещено правилами.



Следующим к мячу пошёл Комличенко. Нападающий от души влупил по центру и тоже не забил! Догадываетесь, что было дальше? Правильно, пришлось бить в третий раз, потому что Бабурин сошёл с линии. Больше вратаря «Торпедо» уже никто не собирался прощать — Максим Осипенко вонзил в сетку и принёс «Ростову» победу.

Наш эксперт по судейству Игорь Федотов разобрал главный момент матча. Похоже, Бобровский был прав не во всём.

Игорь Федотов арбитр «Пенальти вообще не было. Была борьба двух игроков с применением рук. Комличенко даже вытягивал на себя защитника и заваливал его, попал рукой по шее. Надо было просто продолжить игру, просто оба игрока упали.



Что касается перебития, то это прерогатива VAR. Они говорят, нужно перебивать или нет. Но тут правильно перебивали — Бабурин дважды выходил с линии ворот до удара. А в целом у судьи будут проблемы из-за такого пенальти на последней минуте».

Главная надежда после этого матча — что у Карпина не пострадала нервная система. Если бы не вратарь соперника, это была бы самая обидная потеря очков в сезоне. Кстати, «Ростов» остановился в шаге от лидерства в РПЛ по ничьим. Сомнительное достижение, да?