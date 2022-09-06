«Лучше бы выбрал другой клуб». Из-за возвращения в Россию футболиста выкинули из сборной

Матиас Норманн вот-вот перейдёт в «Динамо» – о том, что норвежец близок к уходу из «Ростова», стало известно уже давно, поэтому завершение трансфера — формальность. За решение остаться в России футболист уже поплатился – федерация заявила, что не будет вызывать его в сборную.

Столе Сольбаккен главный тренер сборной Норвегии «Это был не очень сложный выбор. Я позвонил Норманну, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Матиас сделал это сегодня, после чего мы договорились сначала проинформировать его, а уже потом рассылать пресс-релизы».

Норманн уезжал из России и говорил, что не хочет возвращаться. Потом передумал

Год назад «Ростов» отдал Норманна в аренду в «Норвич» на год с правом выкупа за £ 15 млн. Норвежец с теплом говорил о времени в России: «Уехав в Ростов, я добился прогресса и в каком-то смысле нашел себя». В Англии он в дебютном матче сделал ассист, а по итогам сентября стал лучшим игроком и в итоге закрепился в основном составе.

В марте, когда Россию начали отключать от мирового спорта, а легионеры массово разъезжались, Норманн жёстко сказал: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим. Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом. Если мы с «Норвичем» сможем изменить ситуацию и остаться в АПЛ, то это стало бы лучшим вариантом. И что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я действительно знаю так же мало, как и вы».

Норманн в «Норвиче» Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Норвич» в итоге решил не выкупать Норманна, но норвежец до последнего хотел остаться в Европе – сообщалось, что его агент подыскивал ему какие-то варианты. Не сложилось – футболист в итоге вернулся в «Ростов», несмотря на свои мартовские слова о нежелании приезжать в Россию. Ему их, конечно же, припомнили.

«Всё довольно просто, – объяснял он норвежским журналистам. – На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду туда играть в футбол и очень рад. Я отвечаю за свои слова. В то время я не хотел возвращаться. Теперь есть множество факторов, которые я не в силах контролировать. Интерес был отовсюду, но это лучшая спортивная возможность из всех».

Однако вариант с Европой всё же появился – Норманном заинтересовался «Лечче», и сделка в итоге дошла до завершения. Итальянский клуб даже объявил о трансфере, но на следующий же день вышел в медиа с другой новостью: переход не состоится, так как процесс регистрации игрока затянулся, и стороны по взаимному согласию решили разойтись. Следом возник вариант с «Андерлехтом», но параллельно в СМИ обсуждалось, что Норманном интересуются «Локомотив» и «Динамо».

В итоге голландский клуб отпал, «Локо» тоже, осталось только «Динамо» – об аренде с правом выкупа должны объявить в ближайшее время.

Матиас Норманн полузащитник «Ростова» «Я бы предпочёл не возвращаться в Ростов, который ближе к границе с Украиной. В Москве безопаснее и намного больше клуб».

В Норвегии новости о скором переходе в «Динамо» восприняли негативно. Сразу сказали – будут думать, как поступить

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен назвал решение Норманна остаться в России «спорным» и высказался, что лучше бы футболист нашёл себе какой-нибудь другой клуб.

«Думаю, все это понимают, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, – заявил он изданию TV2. – Но Матиас должен сам объяснить, почему он сделал такой выбор. Сейчас мы не играем с командами из России. Однако в данный момент ограничений для отдельных спортсменов нет. Но я говорю это не для того, чтобы обозначить это решение как менее спорное, потому что оно действительно является противоречивым. Лучше бы он выбрал другой клуб, конечно. Так всем было бы проще. Со спортивной точки зрения его выбор можно объяснить, но дело же не в этом. Все понимают, что такое решение создаёт шум. Думаю, Матиас и сам это прекрасно понимает».

Норманн в сборной Норвегии Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Президент норвежской федерации Лисе Клавенесс был солидарен с Сольбаккеном – выбор в нынешние времена без сомнений спорен, а Норманну нужно нести ответственность за своё решение.

«Представители норвежского и европейского футбола решили оказать совместное давление на Россию как на участницу конфликта, поэтому все российские команды исключены из международных турниров, – заявил президент. – Если Норманн перейдет в «Динамо», возникнет вопрос, может ли он играть за сборную Норвегии в случае, если Столе посчитает его уровень подходящим для команды. Мы обсудим этот вопрос. У нас с ним схожий взгляд на эту ситуацию».

Итог обсуждений – Норманна не будут вызывать в сборную, но это решение может измениться, как только «он поймёт позицию федерации». Сольбаккен сказал, что они до последнего ждали, что решит футболист, поэтому «у него была возможность передумать».

А сейчас всё. «Решение основано на ситуации в мире, – прокомментировал главный тренер сборной Норвегии. – Так что Норманн может на долгое время потерять место в сборной».

Норманн не первый, кого отстранили от сборной за решение остаться в России: из футболистов уже пострадал Мацей Рыбус, который перешёл в «Спартак» этим летом. В Польше заявили, что футболист не будет вызываться в национальную команду и не поедет на чемпионат мира. Но подобное происходит не только в футболе – так, Шведская хоккейная ассоциация тоже отказалась от хоккеистов, которые выступают в КХЛ.