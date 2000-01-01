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Блестящий игрок месяца — Владислав Лазарев
Блестящий игрок месяца — Владислав Лазарев
20-летний полузащитник «Балтики».
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Июль ушёл у Лазарева на раскачку. В матче 1-го тура с «Велесом» полузащитник отыграл тайм и удалился, а его команда проиграла. В 3-м туре «Балтика» скатала ничью с «Шинником» — Лазарев отыграл половину второго тайма и не отметился результативными действиями.
Июль ушёл у Лазарева на раскачку. В матче 1-го тура с «Велесом» полузащитник отыграл тайм и удалился, а его команда проиграла. В 3-м туре «Балтика» скатала ничью с «Шинником» — Лазарев отыграл половину второго тайма и не отметился результативными действиями.
А вот август получился для Лазарева просто волшебным. В 4-м и 5-м турах Владислав вышел на замену и в обоих случаях забивал. Сначала пострадал тульский «Арсенал», затем — «СКА-Хабаровск». «Балтика» в этих матчах набрала четыре очка.
А вот август получился для Лазарева просто волшебным. В 4-м и 5-м турах Владислав вышел на замену и в обоих случаях забивал. Сначала пострадал тульский «Арсенал», затем — «СКА-Хабаровск». «Балтика» в этих матчах набрала четыре очка.
Результативность Лазарева позволила ему ворваться в стартовый состав. И футболист отблагодарил тренерский штаб сполна: забил по голу «Краснодару-2» и «Акрону» и принёс «Балтике» шесть очков. Кстати, в обоих матчах он отыграл все 90 минут.
Результативность Лазарева позволила ему ворваться в стартовый состав. И футболист отблагодарил тренерский штаб сполна: забил по голу «Краснодару-2» и «Акрону» и принёс «Балтике» шесть очков. Кстати, в обоих матчах он отыграл все 90 минут.
Первая лига: Блестящий игрок месяца в августе
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