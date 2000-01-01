Кто из немецких футболистов стоил дороже всего? Мюллер с Кроосом даже не в топ-5!

Когда немецкие топы стоили дороже всего — и сколько они стоили?
Transfermarkt подсчитал все рекордные суммы.
20-21. Мануэль Нойер — € 45 млн
Рекордную стоимость Нойер показал 4 февраля 2015-го, сразу же после попадания в топ-3 номинантов на «Золотой мяч».
20-21. Жером Боатенг — € 45 млн
Боатенг достиг максимальной стоимости в карьере 22 июля 2016-го, тогда он выступал за «Баварию» и только-только выиграл бронзу Евро-2016 со сборной Германии.
15-19. Марко Ройс — € 50 млн
Свой рекорд Ройс установил в момент самой болезненной травмы в карьере: его стоимость выросла до пика 10 июля 2014-го, а за месяц до того Марко получил повреждение, из-за которого пропустил победный для Германии ЧМ.
15-19. Месут Озил — € 50 млн
Цена на Озила была максимальной сразу после перехода из «Реала» в «Арсенал»: в сентябре 2013-го года.
15-19. Илкай Гюндоган — € 50 млн
Начало июня 2019-го – время, когда Гюндогана оценивали выше всего. Тогда он выступал за «Манчестер Сити».
15-19. Антонио Рюдигер — € 50 млн
Полсотни миллионов евро Рюдигер стоил примерно в то же время, что и Гюндоган: в июне 2019-го.
15-19. Юлиан Брандт — € 50 млн
Перед переходом из «Байера» в «Боруссию» Брандт достиг пиковой отметки – это произошло также в июне 2019 года.
14. Марио Гётце — € 55 млн
В свой первый сезон в мюнхенской «Баварии» (а конкретно – в конце зимы 2014-го) Гётце стоил дороже всего в карьере, однако дальше график шёл только на спад.
12-13. Матс Хуммельс — € 60 млн
В апреле 2018-го, незадолго до ЧМ в России, Хуммельс стоил дороже всего в карьере. Тогда он выступал за «Баварию».
12-13. Никлас Зюле — € 60 млн
Через год отметки в € 60 млн достиг другой защитник «Баварии» Никлас Зюле.
11. Джамал Мусиала — € 65 млн
Нынешний предел Джамала Мусиалы был достигнут в июне 2022-го, но сумма вполне может вырасти.
9-10. Леон Горецка — € 70 млн
В феврале 2021-го Горецка оценивался по высшей отметке.
9-10. Флориан Вирц — € 70 млн
Ту же строчку занимает и игрок «Айнтрахта»: 22 декабря 2021-го его оценивали в € 70 млн.
8. Томас Мюллер — € 75 млн
Легенда «Баварии» стоил дороже всего в карьере в возрасте 26 лет, в октябре 2015-го.
6-7. Тони Кроос — € 80 млн
Чуть выше пиковая стоимость Тони Крооса, она установилась 1 января 2018-го.
6-7. Тимо Вернер — € 80 млн
11 марта 2020-го уровня в € 80 млн достиг Тимо Вернер: тогда он ещё выступал за «РБ Лейпциг».
2-5. Серж Гнабри — € 90 млн
Гнабри в это же время пробил свой пик – в € 90 млн.
2-5. Марк-Андре тер Штеген — € 90 млн
Голкипер «Барселоны» дороже всего оценивался в июне 2019 года.
2-5. Йозуа Киммих — € 90 млн
Хавбек «Баварии» стоил дороже всего в феврале 2021-го.
2-5. Кай Хаверц — € 90 млн
Ещё до перехода в лондонский «Челси» Хаверц достиг пиковой стоимости, это случилось в июне 2019 года.
1. Лерой Зане — € 100 млн
В декабре 2018-го Зане оценили в € 100 млн, что сделало его самым дорогим немецким футболистом.
Кто из немецких футболистов стоил дороже всего? Мюллер с Кроосом даже не в топ-5!
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