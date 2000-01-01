Кто из немецких футболистов стоил дороже всего? Мюллер с Кроосом даже не в топ-5!

15-19. Марко Ройс — € 50 млн

Свой рекорд Ройс установил в момент самой болезненной травмы в карьере: его стоимость выросла до пика 10 июля 2014-го, а за месяц до того Марко получил повреждение, из-за которого пропустил победный для Германии ЧМ.