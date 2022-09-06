Сенсация в первом же матче Лиги чемпионов! «Челси» провалился против аутсайдера

Долгожданное возвращение Лиги чемпионов состоялось. 1-й тур открыл матч загребского «Динамо» и «Челси». Фаворит был очевиден, но результат получился максимально неожиданным. Первая игра — и сразу сенсация!

«Челси» сразу же забрал мяч под контроль, но возникло две проблемы. Во-первых, команду Томаса Тухеля подводила реализация. Забивать мог Рахим Стерлинг, а Пьер-Эмерик Обамеянг был в отличной позиции, чтобы сделать ассист. Но ничего не получалось.

«Динамо» — «Челси» Фото: MB Media/Getty Images

Вторая проблема: для «Динамо» такой сценарий не стал сюрпризом. Загреб с удовольствием играл вторым номером и убегал в редкие контратаки. Первый же полноценный выход привёл к голу: Мислав Оршич без проблем убежал с центра поля от Уэсли Фофана и перехитрил Кепу Аррисабалагу. Кстати, за Фофана «Челси» неделю назад заплатил € 80 млн.

Гол сделал «Динамо» смелее. Контратак стало больше, но главное — Загреб неизменно доводил их до удара, пока «Челси» топтался вокруг штрафной соперника и изобретал прострелы с навесами. В итоге первый тайм подарил странную статистику: мяч был у гостей (66 процентов), но хозяева били больше и лучше (4:3 по ударам, 2:1 — в створ).

Второй тайм начался с долгожданного гола «Челси», но снова неудача: Бен Чилуэлл перед подачей на Обамеянга был в офсайде.

Дальнейшая игра уверенности в силах лондонцев не прибавила. Загреб смело отвечал и на 56-й минуте чуть не довёл положение «Челси» до катастрофического: Стефан Ристовски разрядил пушку, но Кепе удалось перевести мяч в перекладину.

К середине тайма «Челси» окончательно придавил «Динамо». Тухель сделал несколько замен, освежил атаку, и моментов стало больше. За несколько минут до конца основного времени Рис Джеймс даже попал в штангу.

«Челси» в этом матче был плох, но шансы спастись от сенсационного поражения всё равно появлялись. Судья щедро накинул к основному времени целых восемь минут, и «Динамо» задрожало. Хозяева умудрились дважды за пару минут сфолить перед своей штрафной. К мячу в обоих случаях подошёл Хаким Зиеш… и ни разу не смог перебить через стенку. Итог — 1:0.



Поражение в первом матче вряд ли сильно скажется на амбициях «Челси», но факт остаётся фактом: команда Тухеля проиграла главному аутсайдеру группы. Хотя есть и хорошая новость: впереди два домашних матча — с «Ред Булл Зальцбург» и «Миланом». Если «Челси» придёт в себя и сыграет лучше, чем в Загребе, то очки придут.