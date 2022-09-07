«Всё стало рушиться на глазах». Экс-тренер «Торпедо» мощно наехал на боссов клуба

Виктор Лосев играл за «Торпедо» ещё в 1980-м, а с июня 2021 года работал в клубе уже в качестве тренера и помогал Александру Бородюку до середины августа 2022 года – в этот момент «Торпедо» покинули одновременно и тренеры, и спортивный директор, и президент клуба.

– Прошло три недели с вашего ухода из «Торпедо». Анализировали для себя этот период в команде?

– Да, но не зацикливался на этом. Перед командой стояла задача выхода в РПЛ – мы выполнили. С первого места вышли. Для всех нас это было однозначно достижением.

– За счёт чего удалось выиграть ФНЛ?

– Моё мнение: тренерскому штабу удалось создать коллектив единомышленников – это в первую очередь. Мы не отличались каким-то сильным подбором футболистов или особым мастерством. Скорее, за счёт характера, за счёт заряженности общей идеей выхода. Мы были единым кулаком, ребята бились за каждый мяч, выкладывались.

– Бородюк рассказывал, как Хиддинк управлял атмосферой в сборной России. А как это делали уже вы сами в «Торпедо»?

– Конечно, у Генриховича большой опыт. К нему относятся с уважением, ребята впитывали рекомендации, а его аура сыграла большую роль.

– Есть какие-то конкретные примеры?

– Как правило, он не высказывал ничего жёстко. Спокойно общался, мог пошутить, хотя иногда был и диктатором в раздевалке, но главное – находил выход в любой ситуации. У нас была действительно семейная атмосфера. Я ловил себя на мысли, что еду на тренировку и буду рад видеть ребят. Раздевалка была нашей внутренней кухней. Каждый мог высказаться. И по матчам, и по тренировкам – ничего на публику не выходило.

Штаб «Торпедо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– А что такого могло выйти?

– В конце первого круга был момент, когда жёстко поговорили. Приехал президент, он вышел – мы попросили дать нам отдельно с командой пообщаться. Напрашивался внутренний разговор, и он состоялся. Не буду говорить, по какому поводу, но мы слышали и чувствовали друг друга. Именно за счёт коллектива мы вытаскивали матчи с 0:3 и преодолели период, когда восемь раз сыграли вничью.

– Ну и чудом переломили решающий последний матч с «Кубанью».

– Запредельные эмоции. То мы на третьем месте, то на первом – на скамейке столько нервов потратили. Зато потом хорошо отпраздновали. Руководство клуба заказало ресторан, и мы собрались с жёнами, родственниками и детьми. Вся команда отметила выход, незабываемый день.

– Что пошло не так уже в чемпионате России?

– Понятно, что нам требовались усиления. К этому всё шло, были просмотры кандидатов и их отбор. По каким-то причинам эти переходы блокировались. Есть в «Торпедо» один молодой человек в селекционном отделе, который, мягко говоря, далёк от футбола, но он имел такое слово, что блокировал кандидатов. Они ему не нравились. В результате игроки не перешли в «Торпедо».

– Эти кандидаты были такого уровня, что усилили бы «Торпедо»?

– Да. Кандидатами на усиления были сильные футболисты. Защитник из молодёжной сборной Словении. Центральные полузащитники из сборных Грузии и Сербии. Чилиец по стилю игры похож на Веллитона из «Спартака». Плюс бразилец с сумасшедшей скоростью из чемпионата Румынии! Эти четыре человека нас точно усилили бы, но всех блокировал этот молодой человек из селекционного отдела. В этот момент мы с Генриховичем поняли, что началась непонятная возня. С приходом господина Геркуса всё пошло в совсем другую сторону.

– В какую?

– Какие-то другие цели, наверное, ставились. Та команда, которая по частичкам собиралась, это тоже почувствовала. Стало понятно, под кого этот приход. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус – ребята не понимали, что с ними будет. Становилось очевидно, что грядут перемены. Все в команде это чувствовали.

– Бывший президент «Торпедо» Маслов говорил, что Геркус приходил заниматься коммерческими вопросами, а не трансферами.

– Да, это понятно. У нас была хорошая коммуникация – с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов. Мы всегда чувствовали их поддержку и могли положиться на них в любых вопросах, но когда зашёл Геркус, то уже пошёл другой процесс.

– А как вообще утверждались трансферы летом? За кем было последнее слово?

– Я же говорю, есть в «Торпедо» молодой человек Георгий (Менжинский – сын председателя совета директоров Сергея Менжинского. – Прим. «Чемпионата»). Он исполняет обязанности спортивного директора.

– Появлялась такая информация, но клуб её не подтверждает. Официальная должность Георгия – руководитель «Торпедо»-2.

– Такая там чехарда – никто разобраться не может.

Георгий Менжинский Фото: ФК «Торпедо»

– 23-летний парень реально влиял на трансферы «Торпедо»?

– Было совещание, на котором мы отбирали футболистов. Обсуждали, приводили доводы по игрокам, почему они нам нужны. Сидели: главный тренер, я, Николай Савичев, а Менжинский-старший просто повернулся говорит: «Георгий, а ваше видение?» Тот сказал, что ему игрок не нравится. Мы сидим, каждый по 40 лет в футболе, а он спрашивает сына, какое у него видение. Не знаю, какое там может быть видение, если он ни разу по мячу не ударил.

– Ваша реакция?

– Мы просто переглянулись. Может, он просто так спросил его видение, не знаю. Но трансфера так и не случилось. На выходе поговорили с Генриховичем. Сказал ему, что здесь уже что-то не то творится. Нам стало ясно, что трансферы под кого-то другого начнут делать.

– В какой момент это произошло?

– Кажется, мы три тура на тот момент отыграли. Как раз стало понятно, что мы с этим составом неконкурентоспособны в РПЛ. Понимали, что на этом, видимо, всё, потому что в клубе пошла стагнация.

– Не было желания пообщаться с владельцем «Торпедо» Авдеевым и рассказать, что в клубе происходит?

– Я так глубоко не лезу. Знаю, что болельщики всё понимают. Футболисты, само собой, тоже. Они ведь хотят, чтобы команда была сильной. Даже если из-за этого кому-то придётся присесть на скамейку. Никому не нравится столько проигрывать.

– После вашего ухода «Торпедо» подписало несколько футболистов.

– Непонятные приобретения – не то, что нужно. Этих игроков мы ведь обсуждали на разговоре с руководством. Они у нас не были основными кандидатами. Хотя сейчас стали приходить в команду и футболисты, которые были у нас в списках! То есть когда мы их предлагали – они были не нужны, а теперь их подписывают. Считаю, это не совсем профессионально.

– Может быть, трансферы, о которых вы говорили, были тогда слишком дорогими?

– Нет. Там не миллионы, а вообще ни о чём. Нам говорили, что мы можем ошибиться. А кто заранее может что-то гарантировать? Георгий говорил, что игрок не подходит, не адаптируется или не из того чемпионата хотим взять. Вон ЦСКА берёт чилийца, и ничего, адаптируется. А у нас почему-то не адаптируется. Вот так паренёк решил. Пока такие, как Георгий Сергеевич, остаются в футболе и решают вопросы, такой легендарный клуб, как «Торпедо», будет только страдать и мучиться.