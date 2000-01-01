Кокорин — не единственный россиянин на Кипре. А кто из наших футболистов там ещё играет?

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Кто из российских футболистов играет на Кипре
Кто из российских футболистов играет на Кипре
В списке — шесть фамилий.
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Магомедхабиб Абдусаламов, 19 лет, нападающий
Магомедхабиб Абдусаламов, 19 лет, нападающий
Права на футболиста принадлежат «Пафосу», сейчас выступает за «Акритас Хлоракас» (аренда). В этом сезоне отыграл два матча, пока без голов. Трансферная стоимость — € 400 тыс.
Иван Алексеев, 21 год, полузащитник
Иван Алексеев, 21 год, полузащитник
Ещё один футболист «Акритаса». Числится там в аренде, права на футболиста принадлежат «Родине». В этом сезоне Алексеев пока ещё не выходил на поле. Трансферная стоимость — € 100 тыс.
Никита Дубов, 22 года, защитник
Никита Дубов, 22 года, защитник
Третий футболист списка, перешедший в «Акритас». Права на него принадлежат «Пафосу». В этом сезоне пока не провёл ни одного матча. Играет на Кипре с 2019 года. Пару лет назад уезжал в аренду в клуб «Пейе 2014». У Никиты два паспорта — российский и английский.
Сергиос Фенеридис, 18 лет, защитник
Сергиос Фенеридис, 18 лет, защитник
У этого игрока два паспорта — российский и кипрский. Сейчас он выступает в юношеской команде АПОЭЛа. На счету Сергиоса четыре матча в составе сборной России в возрастной категории до 18 лет. В прошлом сезоне отбегал один матч в Юношеской лиге УЕФА, но не отметился результативными действиями.
Глеб Неспосудный, 19 лет, вратарь
Глеб Неспосудный, 19 лет, вратарь
Молодой голкипер перешёл в клуб «Красава Ипсонас» на правах свободного агента. До этого выступал в юношеской команде «Вильярреала». У вратаря не только российское, но и греческое гражданство.
Александр Кокорин, 31 год, нападающий
Александр Кокорин, 31 год, нападающий
Самый известный футболист списка. Кокорин присоединился к «Арису» на правах аренды в конце летнего трансферного окна. Провёл полтайма в составе нового клуба и отметился голевой передачей. Права на игрока принадлежат «Фиорентине». Трансферная стоимость — € 800 тыс.
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Кокорин — не единственный россиянин на Кипре. А кто из наших футболистов там ещё играет?
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