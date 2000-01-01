Кокорин — не единственный россиянин на Кипре. А кто из наших футболистов там ещё играет?

Никита Дубов, 22 года, защитник

Третий футболист списка, перешедший в «Акритас». Права на него принадлежат «Пафосу». В этом сезоне пока не провёл ни одного матча. Играет на Кипре с 2019 года. Пару лет назад уезжал в аренду в клуб «Пейе 2014». У Никиты два паспорта — российский и английский.