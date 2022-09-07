«Рубин» мучается, но у него есть свой герой. Итоги месяца в Первой лиге

Продолжаем следить за Мелбет Первой лигой. В этом сезоне «Чемпионат» вводит ежемесячные рубрики, в которых отмечает самых ярких представителей «лучшей лиги мира». С некоторыми номинациями вы могли ознакомиться месяц назад. А сегодня подводим итоги августа.
Номинация №1: Гений месяца
В этой рубрике победителем становится футболист, который, по нашему мнению, в течение месяца проявил себя ярче остальных. В августе «Гением месяца» признан Джоэль Фамейе. В специальных «сториз», доступных ниже, объясняем, почему выбор пал именно на нападающего «Рубина».
Номинация №2: Блестящий игрок месяца
Переходим к молодёжи. В этой рубрике побеждает футболист, показавший наибольший потенциал и выделившийся на фоне сверстников. В августе таким игроком оказался полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев. Почему он? Ответ — в материале ниже.
Номинация №3: Мем месяца
В этой номинации мы отмечаем нелепые истории, высказывания и поступки, ставшие хитами среди любителей Первой лиги. В августе подобный случай тоже имел место, и за это спасибо главному тренеру «Шинника» Вадиму Евсееву. Подробности — в «сториз».
Номинация №4: Перезапуск месяца
Свежая рубрика. Рассказываем о футболистах, которым удалось перезапустить карьеру после неудачного периода. Обычно сюда попадают возрастные игроки, но сегодня выбор пал на защитника «Балтики» Александра Пуцко. Причины — ниже.
- 7 сентября 2022
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