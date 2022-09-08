Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кто такой Михаил Мудрик, выступающий за «Шахтёр», интерес со стороны «Арсенала», «Эвертона», «Брентфорда»

«Третий после Мбаппе и Винисиуса». Украинец из «Шахтёра» отказал «Арсеналу» и покоряет ЛЧ
Павел Прохоров
Кто такой Михаил Мудрик
Комментарии
История Михаила Мудрика — одного из самых ярких игроков 1-го тура Лиги чемпионов.

Михаил Мудрик – лучший игрок матча «Лейпциг» – «Шахтёр» (1:4). 21-летний вингер здорово ворвался в новый сезон Лиги чемпионов и, оформив в 1-м туре 1+2 по системе «гол+пас», уволил экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско с поста немецкого клуба. Этим летом за украинским полузащитником гонялись многие гранды, но он остался в «Шахтёре». Почему? Ответ кроется в уникальной истории карьеры.

Что нужно знать о Михаиле Мудрике?

Мудрик – воспитанник донецкого «Шахтёра». Ему 21 год. В систему клуба полузащитник попал в 2016 году, а до этого времени играл за молодёжные команды харьковского «Металлиста» и «Днепра». Дебют в большом футболе у Мудрика состоялся в октябре 2018-го: вингер сыграл 21 минуту в матче с донецким «Олимпиком» в Кубке Украины. Закрепиться в основе топ-клуба было тяжело, и через четыре месяца после подписания контракта хавбек отправился в аренду в киевский «Арсенал».

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: Getty Images

В новой команде Мудрику также не повезло получить желаемого игрового времени: в среднем он выходил на 38 минут в матче и результативными действиями в 10 встречах не отметился. Через год после возвращения в «Шахтёр» последовала новая аренда в «Десну». Перед этим Мудрик стал чемпионом Украины, трижды вышел за основной состав донецкого клуба, но большую часть времени выступал за молодёжку. В Чернигове (там базируется «Десна») Михаил выходил с первых минут, но за 11 матчей не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

В январе-2021 Мудрик вернулся в «Шахтёр» и с тех пор никуда не уходил. И правильно сделал. Если во второй части сезона-2020/2021 вингер провёл всего 27 минут за основу, то в новом сезоне всё изменилось. За доверие Мудрик отплатил тренерскому штабу в концовке августа: сначала полузащитник отметился ассистентским дублем с «Черноморцем», а через четыре дня сделал голевую передачу в матче с «Монако».

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
полузащитник «Шахтёра» — о голе в ворота «Монако»

«Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать. Но, видите, правильно сказали – с божьей помощью так получилось – залетел в ворота. Я понимал, что это тяжёлая игра и войти в неё очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат.
Критика? Её не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала её было много – пусть критикуют, если людям так легче. Они меня делают лучше, дают задор, который помогает улучшать себя. После этого матча хочу сказать: хорошо, что сложилась ситуация так, что «Шахтёр» прошёл в групповой этап [Лиги чемпионов]».

Таким образом, до конца 2021 года Михаил сыграл 19 игр за основу «Шахтёра», забил два мяча и отличился девятью результативными пасами. Отдельно стоит отметить матч с «Львовом» в декабре. Тогда «Шахтёр» победил 6:1, а полузащитник сделал четыре (!) голевые передачи. По мнению болельщиков, украинец стал лучшим игроком ноября и декабря. Такой прогресс не остался незамеченным, и осенью 2021 года Мудрик попал в топ-40 претендентов на Golden Boy (ежегодная награда, вручаемая газетой Tuttosport лучшему молодому игроку Европы не старше 21 года).

Мудрика завалили предложениями лучшие клубы Европы

Перед зимним трансферным окном – 2022 на украинского футболиста нацелились «Севилья» и «Брентфорд». Испанцы лишь добавили игрока в шорт-лист, а англичане сразу предложили € 12 млн. «Брентфорд» получил отказ. «Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой £ 28 тыс. в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока. «Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 12 млн плюс дополнительные бонусы», – сообщил агент полузащитника Алексей Алёхин Tribuna.com.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Фото: Getty Images

До старта сезона-2022/2023 Мудрик вызывал большой интерес со стороны европейских клубов. Очередную неудачу потерпел «Брентфорд», почти согласовал сделку «Байер», но парень оставался в «Шахтёре». Игрока не смогли заполучить даже такие гранды, как «Милан» и «Ювентус»! По сведениям UA-Футбол со ссылкой на Sempremilan.it, Мудрик принял решение остаться на Украине, так как не уверен, что будет получать постоянную игровую практику в итальянских клубах.

В августе к подрастающей звезде появился интерес от «Арсенала» и «Эвертона». Но ни одна из сделок не была закрыта. Возможно, из-за высоких запросов «Шахтёра», который, по информации «Футбол-24», планировал заработать на трансфере € 35 млн. Вот что писал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо о возможном переходе украинского полузащитника в АПЛ.

«Донецкий клуб отклонил предложение «Эвертона», которое составляло € 30 млн. При этом в последние дни прощупывал почву для перехода в ещё один клуб из Англии – лондонский «Арсенал», за который уже выступает его соотечественник Александр Зинченко. Множество европейских клубов находятся в ожидании последних дней трансферного окна, где и могут принять решение об увеличении предложения по Мудрику», – отметил источник.

Мудрик остался в «Шахтёре» и, похоже, теперь только набьёт себе цену. Ведь летом он дебютировал за сборную Украины и провёл за неё пять матчей, а в клубе стал игроком стартового состава и отметился результативными передачами в трёх стартовых турах чемпионата Украины. Учитывая, что Мудрика связывает с «Шахтёром» контракт до конца 2026 года, европейским клубам он обойдётся дорого.

Дарио Срна
Дарио Срна
спортивный директор «Шахтёра»

«Были предложения, но президент не готов сейчас продавать Мудрика. Для меня он — лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса. И на это указывает гол, который он забил «Аяксу»… Поищите в интернете — не думаю, что за последние 20 лет вы найдёте пять-шесть таких голов.

Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и дёшево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продаётся. Когда Миша дойдёт до топа — тогда президент будет рассматривать его продажу.

Сколько он стоит? У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Винисиуса я не вижу третьего футболиста на этой позиции в Европе, кроме Мудрика. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит «Шахтёр». Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас Михаил на своём месте и остаётся в команде. У Мудрика безумный потенциал».

Самый смешной гол первого дня Лиги чемпионов! Команда Тедеско подарила мяч «Шахтёру» Самый смешной гол первого дня Лиги чемпионов! Команда Тедеско подарила мяч «Шахтёру»

Техничный быстрый левый вингер демонстрирует отличный дриблинг, хорошо завершает атаки и наносит плотный удар после прохода по флангу. Такой игрок нужен каждому клубу. Мудрик уже играл в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с «Шерифом», «Реалом» и «Интером». В этом году ему предстоит показать себя снова перед «Реалом», «Лейпцигом» (уже показал) и «Селтиком». Матчи с такими командами, без сомнения, играют главную роль в карьере молодого футболиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022