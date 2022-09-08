«Третий после Мбаппе и Винисиуса». Украинец из «Шахтёра» отказал «Арсеналу» и покоряет ЛЧ

Михаил Мудрик – лучший игрок матча «Лейпциг» – «Шахтёр» (1:4). 21-летний вингер здорово ворвался в новый сезон Лиги чемпионов и, оформив в 1-м туре 1+2 по системе «гол+пас», уволил экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско с поста немецкого клуба. Этим летом за украинским полузащитником гонялись многие гранды, но он остался в «Шахтёре». Почему? Ответ кроется в уникальной истории карьеры.

Что нужно знать о Михаиле Мудрике?

Мудрик – воспитанник донецкого «Шахтёра». Ему 21 год. В систему клуба полузащитник попал в 2016 году, а до этого времени играл за молодёжные команды харьковского «Металлиста» и «Днепра». Дебют в большом футболе у Мудрика состоялся в октябре 2018-го: вингер сыграл 21 минуту в матче с донецким «Олимпиком» в Кубке Украины. Закрепиться в основе топ-клуба было тяжело, и через четыре месяца после подписания контракта хавбек отправился в аренду в киевский «Арсенал».

Михаил Мудрик Фото: Getty Images

В новой команде Мудрику также не повезло получить желаемого игрового времени: в среднем он выходил на 38 минут в матче и результативными действиями в 10 встречах не отметился. Через год после возвращения в «Шахтёр» последовала новая аренда в «Десну». Перед этим Мудрик стал чемпионом Украины, трижды вышел за основной состав донецкого клуба, но большую часть времени выступал за молодёжку. В Чернигове (там базируется «Десна») Михаил выходил с первых минут, но за 11 матчей не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

В январе-2021 Мудрик вернулся в «Шахтёр» и с тех пор никуда не уходил. И правильно сделал. Если во второй части сезона-2020/2021 вингер провёл всего 27 минут за основу, то в новом сезоне всё изменилось. За доверие Мудрик отплатил тренерскому штабу в концовке августа: сначала полузащитник отметился ассистентским дублем с «Черноморцем», а через четыре дня сделал голевую передачу в матче с «Монако».

Михаил Мудрик полузащитник «Шахтёра» — о голе в ворота «Монако» «Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать. Но, видите, правильно сказали – с божьей помощью так получилось – залетел в ворота. Я понимал, что это тяжёлая игра и войти в неё очень тяжело. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат.

Критика? Её не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. С самого начала её было много – пусть критикуют, если людям так легче. Они меня делают лучше, дают задор, который помогает улучшать себя. После этого матча хочу сказать: хорошо, что сложилась ситуация так, что «Шахтёр» прошёл в групповой этап [Лиги чемпионов]».

Таким образом, до конца 2021 года Михаил сыграл 19 игр за основу «Шахтёра», забил два мяча и отличился девятью результативными пасами. Отдельно стоит отметить матч с «Львовом» в декабре. Тогда «Шахтёр» победил 6:1, а полузащитник сделал четыре (!) голевые передачи. По мнению болельщиков, украинец стал лучшим игроком ноября и декабря. Такой прогресс не остался незамеченным, и осенью 2021 года Мудрик попал в топ-40 претендентов на Golden Boy (ежегодная награда, вручаемая газетой Tuttosport лучшему молодому игроку Европы не старше 21 года).

Мудрика завалили предложениями лучшие клубы Европы

Перед зимним трансферным окном – 2022 на украинского футболиста нацелились «Севилья» и «Брентфорд». Испанцы лишь добавили игрока в шорт-лист, а англичане сразу предложили € 12 млн. «Брентфорд» получил отказ. «Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой £ 28 тыс. в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока. «Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 12 млн плюс дополнительные бонусы», – сообщил агент полузащитника Алексей Алёхин Tribuna.com.

Михаил Мудрик Фото: Getty Images

До старта сезона-2022/2023 Мудрик вызывал большой интерес со стороны европейских клубов. Очередную неудачу потерпел «Брентфорд», почти согласовал сделку «Байер», но парень оставался в «Шахтёре». Игрока не смогли заполучить даже такие гранды, как «Милан» и «Ювентус»! По сведениям UA-Футбол со ссылкой на Sempremilan.it, Мудрик принял решение остаться на Украине, так как не уверен, что будет получать постоянную игровую практику в итальянских клубах.

В августе к подрастающей звезде появился интерес от «Арсенала» и «Эвертона». Но ни одна из сделок не была закрыта. Возможно, из-за высоких запросов «Шахтёра», который, по информации «Футбол-24», планировал заработать на трансфере € 35 млн. Вот что писал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо о возможном переходе украинского полузащитника в АПЛ.

«Донецкий клуб отклонил предложение «Эвертона», которое составляло € 30 млн. При этом в последние дни прощупывал почву для перехода в ещё один клуб из Англии – лондонский «Арсенал», за который уже выступает его соотечественник Александр Зинченко. Множество европейских клубов находятся в ожидании последних дней трансферного окна, где и могут принять решение об увеличении предложения по Мудрику», – отметил источник.

Мудрик остался в «Шахтёре» и, похоже, теперь только набьёт себе цену. Ведь летом он дебютировал за сборную Украины и провёл за неё пять матчей, а в клубе стал игроком стартового состава и отметился результативными передачами в трёх стартовых турах чемпионата Украины. Учитывая, что Мудрика связывает с «Шахтёром» контракт до конца 2026 года, европейским клубам он обойдётся дорого.

Дарио Срна спортивный директор «Шахтёра» «Были предложения, но президент не готов сейчас продавать Мудрика. Для меня он — лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса. И на это указывает гол, который он забил «Аяксу»… Поищите в интернете — не думаю, что за последние 20 лет вы найдёте пять-шесть таких голов.



Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и дёшево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продаётся. Когда Миша дойдёт до топа — тогда президент будет рассматривать его продажу.



Сколько он стоит? У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Винисиуса я не вижу третьего футболиста на этой позиции в Европе, кроме Мудрика. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит «Шахтёр». Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас Михаил на своём месте и остаётся в команде. У Мудрика безумный потенциал».

Техничный быстрый левый вингер демонстрирует отличный дриблинг, хорошо завершает атаки и наносит плотный удар после прохода по флангу. Такой игрок нужен каждому клубу. Мудрик уже играл в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с «Шерифом», «Реалом» и «Интером». В этом году ему предстоит показать себя снова перед «Реалом», «Лейпцигом» (уже показал) и «Селтиком». Матчи с такими командами, без сомнения, играют главную роль в карьере молодого футболиста.