«Быстрее футболиста я не видел!» Два года назад гонял за любителей, а теперь разрывает РПЛ

В прошлом сезоне «Краснодар» арендовал у болгарского «Ботева» сразу трёх нигерийских юниоров. Протестировал во второй команде и летом-2022 «оптом» выкупил. Пока в РПЛ заиграл только один из них — но зато как!

20-летний Олакунле Олусегун прямо сейчас:

четвёртый игрок лиги по оценке портала Whoscored (выше только Промес, Сперцян и Карраскаль);

второй дриблёр чемпионата после того же Карраскаля (в среднем 3,7 удачных обводок за тур);

второй в «Краснодаре» по результативности — 3+2 (только у Сперцяна больше — 7+2).

Трудно поверить, но ещё два года назад этот реактивный малый гонял за любительскую команду из Геленджика! А до столицы Краснодарского края добирался через Европу, тогда ещё открытую. Его история — перед вами.

Олусегун повторил путь легендарного Тчуйсе: от первенства Краснодарского края до Премьер-Лиги

История Олусегуна удивительным образом перекликается с биографией первого африканца «Спартака» Жерри-Кристиана Тчуйсе. Тот тоже поднялся в высший дивизион из первенства Краснодарского края — из коллектива физкультуры Горячего Ключа. Но есть важное отличие: Олакунле не пришлось жить впроголодь в России, на хлебе с дошираком. Его никто не кидал. Проводником юного нападающего во взрослый футбол стал клуб «Виста» из Геленджика. Этот проект был запущен в 2019 году для «поддержки и развития спортивного потенциала студентов разных стран». В переводе на простой язык — поиск и перепродажа приезжих ноунеймов, преимущественно из Африки.

Актуальный состав команды заявленным целям полностью соответствует: одних только нигерийцев у тренера Косича девять! Есть ганцы, ивуарийцы, армяне и пара россиян. Штаб тоже интернациональный: хорваты, испанец, украинец. По набранным очкам «Виста» занимает третье место в первенстве Краснодарского края, по потерянным — первое. Вполне мастеровитые студенты, как видно.

Уникальная команда «Виста» (Геленджик) Фото: vk.com/fdcvista

Олусегун тоже попал в «Висту» не с улицы. В юношеской сборной Нигерии он был основным центрфорвардом на чемпионате мира U17. Крутой голешник Нидерландам в 1/8 финала положил — в шестёрку из-за штрафной. Голландцы, правда, всё равно прошли дальше, но Олакунле взяли на заметку. Удивительно, что оперативнее всех сработали россияне.

Президент «Висты» Тигран Мкртчян рассказал «Чемпионату» предысторию появления африканского таланта в России:

«В 2018 году мы с первым тренером «Висты» Артуром Оганисяном ездили по скаутской программе в Нигер — там и увидели Олакунле впервые, в отборочном матче юношеского ЧМ. Через партнёров на африканском рынке сообщили ему о своём интересе. Переговоры шли долго, предложений у него было много: Испания, Франция. Но там нужно было два года ждать до 18-летия. Плюс у него стояли перед глазами примеры знакомых, друзей, которые в юном возрасте переходили в большие клубы и терялись. К такому скачку нужно готовиться. Мы предложили Олусегуну свою концепцию его дальнейшего развития, и она его заинтересовала. Мы убедили парня, что у нас он получит хорошее футбольное образование. После ЧМ-2019 вокруг него уже крутилось море скаутов, но Олакунле дал нам слово и сдержал его. В «Висте» нет контрактов — отношения построены на доверии. Наша общая цель — довести ребят до профессионального футбола. Они учатся в вузах, получают стипендию. Мы предоставляем только проживание, питание и всё необходимое для тренировочного процесса — форму, бутсы. Встречаются такие, кто в середине пути нарушают устные договорённости и уходят. Но в 90% случаев они ничего самостоятельно не добиваются. А у Олакунле, считаю, карьера развивается правильно: «Виста» — первый дивизион Дании — ФНЛ — РПЛ. Теперь его двоюродный брат у нас играет — вице-капитан команды, тоже сборник».

Российский олигарх Зингаревич купил Олусегуна и сразу отдал в аренду клубу Галицкого

В «Висте» Олусегуна не обманули. Уже через год он заключил первый профессиональный контракт — с датским «Фремадом». Геленджикский лифт сработал!

«Свой первый настоящий трансфер мы сделали ещё в начале 2020-го, — уточняет Мкртчян, — и тоже в «Фремад». Поспособствовал бывший комментатор, а теперь спортивный директор этого клуба Тимур Дагуев. Нападающего юношеской сборной Гвинеи Момо Туре туда отправили. Люди увидели, что мы умеем находить и готовить футболистов, и сотрудничество пошло».

В Дании Олусегун набил приличную для новичка статистику: 4+4 в 24 матчах регулярного чемпионата, три гола в переходных матчах и пять — в Кубке (пускай и на ранних стадиях). В выездной игре с командой «Веннсюссель» в мае 2021-го Олакунле и вовсе включил режим Марадоны: нахально обыграл трёх защитников, вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Такого молодца трудно было не заметить.

В июне 2021-го российский предприниматель Антон Зингаревич приобрёл «Ботев» из Пловдива. А одним из его первых трансферов стал Олусегун. По данным Transfermarkt, «Ботев» взял его бесплатно, а через год продал за € 1,2 млн — отличный бизнес! При этом за болгар нигериец не сыграл ни минуты — был практически сразу же откомандирован обратно на Кубань. Но теперь в большой, профессиональный клуб. «Краснодар» взял игрока в аренду, чтобы проверить во второй команде. Очевидно, что Галицкому с Зингаревичем было нетрудно найти общий язык.

«Пока Олакунле получал визу в Болгарию, пока долетел, интерес к нему проявил «Краснодар», — объясняет неожиданный трансферный поворот Мкртчян. — «Ботев» боролся за выход в Лигу конференций, и неясно было, дадут ли молодому легионеру достаточно игровой практики. А «Краснодар-2» её гарантировал. Олусегун много раз играл против молодёжки «Краснодара» за «Висту», раз даже ударом через себя им забил. Его ещё до Дании привлекали к контрольным матчам второго «Краснодара», так что люди в клубе хорошо представляли себе его уровень».

У тренера Сторожука Олусегун дебютировал и в ФНЛ, и в РПЛ. Вингера уже приглашают во Францию

Александр Сторожук — особенный тренер в жизни Олусегуна. У него молодой нигериец познакомился с профессиональным футболом России. Практически одновременно они и повысились — из второго «Краснодара» в первый: Александр — в марте 2022-го, Олакунле — в апреле. Слово тренеру:

— Он ещё в «Висте» обращал на себя внимание. Они нас хорошо подготовили к чемпионату в период пандемии — серьёзное сопротивление оказали в контрольных матчах. Поэтому мы и пригласили трёх человек из Геленджика на просмотр. Месяц они с нами работали. Очень хорошее впечатление оставили. То, что ребята способные генетически — факт. Подкупили их скорость, работа с мячом и желание реализовать себя в большом клубе. Если бы мы этого хотели, а Олакунле — нет, ничего бы не получилось. У нас же было обоюдное стремление развиваться. И, думаю, это для него не потолок. Он ещё молодой, и ему есть куда расти. Поэтому на промежуточные результаты не обращаем внимания. Да, молодец, но мы знаем, что он может больше. Тренировочный процесс это доказывает — остаётся перенести его потенциал на игры.

— Сезон в Дании заметно укрепил Олусегуна физически, ментально?

— Я внимательно следил за ним, но объективно это не его уровень. Первый дивизион Дании в целом послабее нашей ФНЛ. Потенциал Олакунле намного выше. В «К-2» как раз пошла волна омоложения, нужно было ребятам 2002 года из молодёжки давать шанс в ФНЛ. Вместе с тем руководство понимало, что и свежая кровь, усиление со стороны с прицелом на будущее необходимо. Поэтому мы Олакунле и забрали.



— Кто-то в «Краснодаре» бежит быстрее Олусегуна?

— Я понимаю, о чём вы говорите. По нему видно: очень быстро стартует и покрывает расстояние. Такой генетический момент присущ выходцам из Африки. У нас есть скоростные игроки, но Олусегун, наверное, самый быстрый. Скажу откровенно: быстрее футболиста я в своей жизни не видел. Иногда кажется, что он даже земли не касается, когда бежит. Поэтому защитникам сложно за ним угнаться. Это его сильное качество, но оно же иногда и мешает в работе с мячом. В этом направлении тренер по технике ведёт с ним большую работу, и прогресс уже очевиден.

Александр Сторожук Фото: ФК «Краснодар»

— А что он за человек?

— Весёлый, позитивный парень. Шутим с ним, насколько позволяет языковой барьер. А как профессионал — стремится развиваться, всё время что-то узнаёт. Если его направлять, подсказывать — он быстро схватывает. И очень ответственно относится к тому, что требуем в игре. У нас в принципе благоприятный микроклимат в коллективе. Все друг друга поддерживают и готовы помочь. В такой атмосфере любому человеку легче находиться и работать. А у него здесь ещё друзья по «Висте». Джон Кордоба регулярно даёт Олакунле полезные советы. Кристиан Рамирес, с которым играют вместе на фланге, постоянно с ним общается. Всё это идёт только на пользу.



— У вас есть уверенность, что он не оставит клуб без спроса?

— Я с ним разговаривал на эти темы — как тренер, помощник, друг. Всегда говорю: надо больше работать, нельзя останавливаться. Он благодарный парень — помнит, кто и что для него сделал. Клуб очень помог ему в плане самореализации. Олакунле уважительно ко мне относится. Мне кажется, если у него в голове и начнутся какие-то метания, он первым делом обратится ко мне. Это взаимно, он это чувствует и всё понимает. Понятно, что никто ни от чего не застрахован, но я думаю, этот парень с нами надолго.