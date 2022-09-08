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Арсен Захарян из «Динамо» — насколько он сильнее Аршавина, Головина, Миранчука, Кержакова, трансфер в «Челси»

Захарян в разы круче молодых Аршавина и Головина. Сравнение Арсена с топами нашего футбола
Константин Кринский
Арсен Захарян
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Статистика Захаряна почти такая же, как у Билялетдинова.

Уже зимой Арсен Захарян может перейти в «Челси». Хавбек «Динамо» считается одним из сильнейших тинейджеров РПЛ – его статистике реально можно позавидовать. Но так ли она хороша на фоне цифр других молодых россиян, которые уже поиграли в европейских топ-чемпионатах?

«Челси» хочет Захаряна из-за крутой статистики в 19 лет. Но важно не только это

Не секрет, что Арсен – мегаталант. Но без Сандро Шварца мы могли бы этого и не узнать. Практически сразу после прихода в «Динамо» коуч дал игровое время молодёжи – а именно Тюкавину и Захаряну. Арсен выдал сумасшедший старт – два гола и пять ассистов в 10 первых встречах. Поразил и универсализм: немец использовал полузащитника на разных позициях: слева в атаке, под нападающими и даже на месте «восьмёрки». Потенциал парня оценил и Валерий Карпин – Захаряна заиграли за сборную России осенью-2021 (четыре матча и одна передача).

Два года взрослой карьеры Арсена Захаряна в цифрах

Два года взрослой карьеры Арсена Захаряна в цифрах

Арсен дебютировал за «Динамо» в 17 лет и вот уже почти два года покоряет РПЛ. По итогам прошлого Арсен даже получил «Первую пятёрку» (приз лучшему молодому игроку). А летом полузащитник чуть не уехал в «Челси». Сменить лигу помешали сложности с оплатой трансфера, но в Лондоне планируют закрыть сделку зимой.

Если всё получится, Захарян вступит в тот немногочисленный клуб российских футболистов, уехавших в топ-чемпионат. Но так ли все эти Аршавины, Головины и Миранчуки были хороши на старте взрослой карьеры? Так ли разрывали РПЛ, так же возбуждали интерес извне, так же были близки к отъезду за границу?

Возможно, за Арсеном в Европу последуют и другие. Ведь несколько россиян совсем недавно попали в список самых талантливых молодых футболистов мира.

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Головин в ЦСКА: опека Слуцкого, постепенная адаптация и ответственность в сборной

Помните, как Александр появился в основе ЦСКА? Леонид Слуцкий медленно подводил талантливого хавбека: в сезоне-2014/2015 Головин сыграл за первую команду всего 11 раз. Но в РПЛ юный гений получил всего 121 минуту (за семь игр), тогда как в Кубке России – 158 (3). Интересно, что уже в год дебюта во взрослом футболе хавбек появился в товарняке с Беларусью и даже отметился голом в первой встрече за сборную России.

Первые два года взрослой карьеры Александра Головина

Первые два года взрослой карьеры Александра Головина

Кажется, Александр должен стать основным во втором сезоне за ЦСКА, но нет. И тут Слуцкий состорожничал: только 23 встречи во всех турнирах. Показательно, что в двух первых сезонах за ЦСКА Головин поучаствовал лишь в 48% игр, в заявку на которые его включали. Это самый низкий – наравне с Миранчуком – показатель доверия из всех в нашем исследовании. Но, несмотря на это, полузащитник стал важным звеном сборной России на Евро-2016 (два матча в основе и выход на замену).

Билич, Кучук и Божович мало доверяли Миранчуку. Первые два сезона — грусть

Это сейчас Алексей – автор единственного победного гола сборной России на Евро-2020 и один из самых обсуждаемых российских футболистов за рубежом. А в двух дебютных сезонах за «Локомотив» Миранчук получал мало времени: за два года он вышел на поле только 15 раз. Хавбек регулярно попадал в заявку, но почти всегда оставался на скамейке. Лишь в конце сезона-2013/2014 полузащитник получил регулярное игровое время.

Первые два года взрослой карьеры Алексея Миранчука

Первые два года взрослой карьеры Алексея Миранчука

Получается, Миранчук, как и Головин – два года созревал на лавке, участвовал только в 48% игр и долго готовился к роли основного футболиста. Но и третий сезон (2014/2015) не стал для Алексея ключевым – там было чуть больше половины встреч в РПЛ ещё несколько в других турнирах. До праймового Миранчука и голов в ворота «Ювентуса» в ЛЧ оставалось ещё пять лет.

Молодой Билялетдинов разрывал РПЛ: его статистика близка к цифрам Захаряна

Сёмин максимально угадал с Билялетдиновым. Динияр стремительно появился в основе «Локомотива» (2004) и остался важным игроком обоймы до отъезда в «Эвертон» (2009). Поражает доверие, которое тренер оказал молодому хавбеку: 58 матчей за два первых года во взрослом футболе – это сильно. Игрок отплатил 13 голами и 12 передачами, а параллельно ещё и дебютировал за сборную России.

Первые два года взрослой карьеры Динияра Билялетдинова

Первые два года взрослой карьеры Динияра Билялетдинова

Удивляет и сходство молодого Билялетдинова с Захаряном. Примерно то же количество матчей за два года, почти идентичное число результативных действий и похожий процент проведённых игр. Правда, в стартовый состав Арсен попал на два года раньше. Но за Динияра говорят трофеи: в 19 он уже стал чемпионом России. У Захаряна в аналогичном возрасте титулов пока нет.

Павлюченко до «Спартака»: голы в Первой лиге и приятное впечатление за «Ротор»

Вот кто начинал с низов. У Павлюченко не было возможности дебютировать в высшем дивизионе, как у предыдущих героев. В 17 лет Роман дебютировал за родное ставропольское «Динамо», а через год перешёл в «Ротор» – и только тогда засветился в Вышке. Интересно, что в обоих клубах в молодого пацана безоговорочно верили: 50 матчей за два года, 94% сыгранных встреч, но только шесть голов и четыре передачи.

Первые два года взрослой карьеры Романа Павлюченко

Первые два года взрослой карьеры Романа Павлюченко

Скромные результаты не только в первом сезоне за «Ротор», но и во втором (4+1 в 21 игре) не помешали Павлюченко привлечь внимание «Спартака». Ну а дальше вы знаете: 15 голов в дебютном сезоне за КБ, статус таргетмэна, бронзовый Евро и трансфер в «Тоттенхэм».

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Аршавин не очень ярко начал в «Зените», но всё равно поразил страну

Может показаться, что здесь что-то не так, но молодой Аршавин действительно не сразу заискрил в «Зените». Андрей начинал как крайний полузащитник, это потом он стал левым форвардом или оттянутым нападающим. Возможно, именно это сказалось на результатах в первые два сезона. Аршавин много играл, дебютировал за основу в Кубке Интертото, попал в список 33 лучших игроков сезона-2001 и помог «Зениту» взять бронзу. Но личная статистика не поражает воображение – всего 4+9 в 43 играх.

Первые два года взрослой карьеры Андрея Аршавина

Первые два года взрослой карьеры Андрея Аршавина

Интересно, что и за сборную России Аршавин в первые два года взрослой карьеры не играл. Но зато образовал отличную связку с Александром Кержаковым, отказал «Спартаку», после бронзы взял серебро с «Зенитом» и начал путь от способного и яркого игрока к одному из важнейших футболистов в постсоветской истории.

Молодой Кержаков — это восторг: играл почти всегда и поехал на ЧМ

Александр дебютировал в большом футболе в 18 лет. Но первого гола за «Зенит» пришлось ждать долго – Кержаков впервые забил за СБГ лишь в 13-м матче – зато «Спартаку»! Надо сказать, что в двух дебютных сезонах форвард играл почти всегда (участвовал в 98% встреч) – Юрий Морозов, Борис Раппопорт и уже потом Властимил Петржела активно доверяли молодому страйкеру.

Первые два года взрослой карьеры Александра Кержакова

Первые два года взрослой карьеры Александра Кержакова

Кержаков показал убойные цифры для 19-летнего нападающего – в двух первых сезонах за «Зенит» он забил 24 гола и сделал 10 передач в 62 встречах. Это не могло не впечатлить Олега Романцева – и тренер сборной России взял Александра на ЧМ-2002, но там форвард провёл всего семь минут с Бельгией. Как оказалось позднее, огненный старт в «Зените» был не случайностью, а закономерностью – ведь именно Кержаков с 2013-го является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола).

Юный Погребняк не впечатлил «Спартак» — хотя раскрылся в «Балтике»

Очередной воспитанник «Спартака», раскрывшийся в другом клубе. В дебютном сезоне (2001) за москвичей Павел провёл только две игры, а в следующем – отправился в аренду. «Балтика» дала Погребняку главное – практику, в 40 матчах он забил 15 голов. Но по возвращении в столицу форварда практически сразу арендовали «Химки». То есть доверия в родном клубе молодой нападающий так не получил (об этом Погребняк, кстати, частенько потом вспоминал с негативом).

Первые два года взрослой карьеры Павла Погребняка

Первые два года взрослой карьеры Павла Погребняка

Естественно, попасть в сборную из Первой лиги – или после пары матчей за «Спартак» – почти невозможно (если ты не Кирилл Панченко). Оттого и статистика Погребняка в двух первых сезонах во взрослом футболе не самая выдающаяся. Хотя играл Павел почти всегда – в 95% возможных случаев.

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Важный нюанс в истории Захаряна. Она по-своему уникальна

И вот же в чём дело. Арсен заинтересовал «Челси» и оказался в шаге от перехода совсем в иных обстоятельствах. Аршавин, Погребняк, Кержаков, Билялетдинов – все они переходили в европейские клубы на волне успеха сборной России на Евро-2008 или после победы «Зенита» в Кубке УЕФА. Головин классно провёл ЧМ-2018, а Миранчук сверкнул в Лиге чемпионов. Захарян – единственный из списка, кем заинтересовались в Европе исключительно по хайлайтам чемпионата России. Это говорит или о сверхталанте (для его оценки хватило и РПЛ) или о завышенных ожиданиях (а вдруг пока не готов для топ-лиги?).

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