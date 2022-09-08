Захарян в разы круче молодых Аршавина и Головина. Сравнение Арсена с топами нашего футбола

Уже зимой Арсен Захарян может перейти в «Челси». Хавбек «Динамо» считается одним из сильнейших тинейджеров РПЛ – его статистике реально можно позавидовать. Но так ли она хороша на фоне цифр других молодых россиян, которые уже поиграли в европейских топ-чемпионатах?

«Челси» хочет Захаряна из-за крутой статистики в 19 лет. Но важно не только это

Не секрет, что Арсен – мегаталант. Но без Сандро Шварца мы могли бы этого и не узнать. Практически сразу после прихода в «Динамо» коуч дал игровое время молодёжи – а именно Тюкавину и Захаряну. Арсен выдал сумасшедший старт – два гола и пять ассистов в 10 первых встречах. Поразил и универсализм: немец использовал полузащитника на разных позициях: слева в атаке, под нападающими и даже на месте «восьмёрки». Потенциал парня оценил и Валерий Карпин – Захаряна заиграли за сборную России осенью-2021 (четыре матча и одна передача).

Два года взрослой карьеры Арсена Захаряна в цифрах

Арсен дебютировал за «Динамо» в 17 лет и вот уже почти два года покоряет РПЛ. По итогам прошлого Арсен даже получил «Первую пятёрку» (приз лучшему молодому игроку). А летом полузащитник чуть не уехал в «Челси». Сменить лигу помешали сложности с оплатой трансфера, но в Лондоне планируют закрыть сделку зимой.

Если всё получится, Захарян вступит в тот немногочисленный клуб российских футболистов, уехавших в топ-чемпионат. Но так ли все эти Аршавины, Головины и Миранчуки были хороши на старте взрослой карьеры? Так ли разрывали РПЛ, так же возбуждали интерес извне, так же были близки к отъезду за границу?

Возможно, за Арсеном в Европу последуют и другие. Ведь несколько россиян совсем недавно попали в список самых талантливых молодых футболистов мира.

Головин в ЦСКА: опека Слуцкого, постепенная адаптация и ответственность в сборной

Помните, как Александр появился в основе ЦСКА? Леонид Слуцкий медленно подводил талантливого хавбека: в сезоне-2014/2015 Головин сыграл за первую команду всего 11 раз. Но в РПЛ юный гений получил всего 121 минуту (за семь игр), тогда как в Кубке России – 158 (3). Интересно, что уже в год дебюта во взрослом футболе хавбек появился в товарняке с Беларусью и даже отметился голом в первой встрече за сборную России.

Первые два года взрослой карьеры Александра Головина

Кажется, Александр должен стать основным во втором сезоне за ЦСКА, но нет. И тут Слуцкий состорожничал: только 23 встречи во всех турнирах. Показательно, что в двух первых сезонах за ЦСКА Головин поучаствовал лишь в 48% игр, в заявку на которые его включали. Это самый низкий – наравне с Миранчуком – показатель доверия из всех в нашем исследовании. Но, несмотря на это, полузащитник стал важным звеном сборной России на Евро-2016 (два матча в основе и выход на замену).

Билич, Кучук и Божович мало доверяли Миранчуку. Первые два сезона — грусть

Это сейчас Алексей – автор единственного победного гола сборной России на Евро-2020 и один из самых обсуждаемых российских футболистов за рубежом. А в двух дебютных сезонах за «Локомотив» Миранчук получал мало времени: за два года он вышел на поле только 15 раз. Хавбек регулярно попадал в заявку, но почти всегда оставался на скамейке. Лишь в конце сезона-2013/2014 полузащитник получил регулярное игровое время.

Первые два года взрослой карьеры Алексея Миранчука

Получается, Миранчук, как и Головин – два года созревал на лавке, участвовал только в 48% игр и долго готовился к роли основного футболиста. Но и третий сезон (2014/2015) не стал для Алексея ключевым – там было чуть больше половины встреч в РПЛ ещё несколько в других турнирах. До праймового Миранчука и голов в ворота «Ювентуса» в ЛЧ оставалось ещё пять лет.

Молодой Билялетдинов разрывал РПЛ: его статистика близка к цифрам Захаряна

Сёмин максимально угадал с Билялетдиновым. Динияр стремительно появился в основе «Локомотива» (2004) и остался важным игроком обоймы до отъезда в «Эвертон» (2009). Поражает доверие, которое тренер оказал молодому хавбеку: 58 матчей за два первых года во взрослом футболе – это сильно. Игрок отплатил 13 голами и 12 передачами, а параллельно ещё и дебютировал за сборную России.

Первые два года взрослой карьеры Динияра Билялетдинова

Удивляет и сходство молодого Билялетдинова с Захаряном. Примерно то же количество матчей за два года, почти идентичное число результативных действий и похожий процент проведённых игр. Правда, в стартовый состав Арсен попал на два года раньше. Но за Динияра говорят трофеи: в 19 он уже стал чемпионом России. У Захаряна в аналогичном возрасте титулов пока нет.

Павлюченко до «Спартака»: голы в Первой лиге и приятное впечатление за «Ротор»

Вот кто начинал с низов. У Павлюченко не было возможности дебютировать в высшем дивизионе, как у предыдущих героев. В 17 лет Роман дебютировал за родное ставропольское «Динамо», а через год перешёл в «Ротор» – и только тогда засветился в Вышке. Интересно, что в обоих клубах в молодого пацана безоговорочно верили: 50 матчей за два года, 94% сыгранных встреч, но только шесть голов и четыре передачи.

Первые два года взрослой карьеры Романа Павлюченко

Скромные результаты не только в первом сезоне за «Ротор», но и во втором (4+1 в 21 игре) не помешали Павлюченко привлечь внимание «Спартака». Ну а дальше вы знаете: 15 голов в дебютном сезоне за КБ, статус таргетмэна, бронзовый Евро и трансфер в «Тоттенхэм».

А ещё Роман – один из главных джокеров российского футбола. Вот список лучших бомбардиров РПЛ после выхода на замену.

Аршавин не очень ярко начал в «Зените», но всё равно поразил страну

Может показаться, что здесь что-то не так, но молодой Аршавин действительно не сразу заискрил в «Зените». Андрей начинал как крайний полузащитник, это потом он стал левым форвардом или оттянутым нападающим. Возможно, именно это сказалось на результатах в первые два сезона. Аршавин много играл, дебютировал за основу в Кубке Интертото, попал в список 33 лучших игроков сезона-2001 и помог «Зениту» взять бронзу. Но личная статистика не поражает воображение – всего 4+9 в 43 играх.

Первые два года взрослой карьеры Андрея Аршавина

Интересно, что и за сборную России Аршавин в первые два года взрослой карьеры не играл. Но зато образовал отличную связку с Александром Кержаковым, отказал «Спартаку», после бронзы взял серебро с «Зенитом» и начал путь от способного и яркого игрока к одному из важнейших футболистов в постсоветской истории.

Молодой Кержаков — это восторг: играл почти всегда и поехал на ЧМ

Александр дебютировал в большом футболе в 18 лет. Но первого гола за «Зенит» пришлось ждать долго – Кержаков впервые забил за СБГ лишь в 13-м матче – зато «Спартаку»! Надо сказать, что в двух дебютных сезонах форвард играл почти всегда (участвовал в 98% встреч) – Юрий Морозов, Борис Раппопорт и уже потом Властимил Петржела активно доверяли молодому страйкеру.

Первые два года взрослой карьеры Александра Кержакова

Кержаков показал убойные цифры для 19-летнего нападающего – в двух первых сезонах за «Зенит» он забил 24 гола и сделал 10 передач в 62 встречах. Это не могло не впечатлить Олега Романцева – и тренер сборной России взял Александра на ЧМ-2002, но там форвард провёл всего семь минут с Бельгией. Как оказалось позднее, огненный старт в «Зените» был не случайностью, а закономерностью – ведь именно Кержаков с 2013-го является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола).

Юный Погребняк не впечатлил «Спартак» — хотя раскрылся в «Балтике»

Очередной воспитанник «Спартака», раскрывшийся в другом клубе. В дебютном сезоне (2001) за москвичей Павел провёл только две игры, а в следующем – отправился в аренду. «Балтика» дала Погребняку главное – практику, в 40 матчах он забил 15 голов. Но по возвращении в столицу форварда практически сразу арендовали «Химки». То есть доверия в родном клубе молодой нападающий так не получил (об этом Погребняк, кстати, частенько потом вспоминал с негативом).

Первые два года взрослой карьеры Павла Погребняка

Естественно, попасть в сборную из Первой лиги – или после пары матчей за «Спартак» – почти невозможно (если ты не Кирилл Панченко). Оттого и статистика Погребняка в двух первых сезонах во взрослом футболе не самая выдающаяся. Хотя играл Павел почти всегда – в 95% возможных случаев.

Павел – один из героев победного для «Зенита» финала Суперкубка УЕФА. Знаете, где сейчас звёзды, обыгравшие «Манчестер Юнайтед»?

Важный нюанс в истории Захаряна. Она по-своему уникальна

И вот же в чём дело. Арсен заинтересовал «Челси» и оказался в шаге от перехода совсем в иных обстоятельствах. Аршавин, Погребняк, Кержаков, Билялетдинов – все они переходили в европейские клубы на волне успеха сборной России на Евро-2008 или после победы «Зенита» в Кубке УЕФА. Головин классно провёл ЧМ-2018, а Миранчук сверкнул в Лиге чемпионов. Захарян – единственный из списка, кем заинтересовались в Европе исключительно по хайлайтам чемпионата России. Это говорит или о сверхталанте (для его оценки хватило и РПЛ) или о завышенных ожиданиях (а вдруг пока не готов для топ-лиги?).