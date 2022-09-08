«Ливерпуль» просто развалился. Как же безжалостно играла команда Хвичи!

Давно мы не видели настолько щедрого «Ливерпуля». По итогам первого тайма «Наполи» побеждал – 3:0. И это ещё «Ливерпулю» повезло! На самом деле там было ближе к 6:0.

Возможно, худший тайм за всю эпоху Клоппа в «Ливерпуле». Началось всё с того, что уже на первой минуте Осимхен бил с острого угла в пустые ворота – и попал в штангу. Затем «Ливерпуль» подарил сопернику сразу два пенальти. Оба были назначены по делу. Сначала Милнер в штрафной широко расставил руки и заблокировал мяч, идущий в ворота. А затем ван Дейк наступил на ногу Осимхену. Один пенальти Алисон отбил, а другой – нет.

И это было только начало, потому что потом в дело вступил Джо Гомес. В Англии много стебутся над Магуайром, но защитник «Ливерпуля» умудрился его превзойти. На 28-й минуте Гомес был первым на мяче, но подарил Осимхену выход один на один с вратарём. Нападающий решил скатить под удар Хвиче – тот пробил из убойной позиции, но с линии ворот мяч вынес ван Дейк.

Гомес понял, что его миссия ещё не выполнена, и продолжил создавать остроту у своих ворот. В свойственной себе манере защитник сначала завладел мячом, а затем отдал его сопернику, когда его команда была максимально раскрыта. На этот раз «Наполи» не простил и довёл атаку до гола. Отличился Ангисса.

Казалось, что Гомес наконец-то свою миссию выполнил, но нет. Хвича поставил ему корпус (да-да, Хвича поставил корпус – это не ошибка) и отдал голевую передачу на Симеоне – 3:0. Результат матча на этом был сделан.

В перерыве Клопп использовал замену. Выпустил Матипа вместо поплывшего Гомеса. Прошло всего пара минут и… «Ливерпуль» снова пропустил. Второй ассист за матч сделал Хвича, второй гол положил Зелиньски. Жуткий день для «Ливерпуля».

Луис Диас оставался едва ли не единственным, кто выделялся среди гостей. Вполне логично, что именно колумбиец и забил, а потерявшихся Фирмино и Салаха заменили на 62-й минуте.

Игра немного успокоилась. Какое-то время не мог угомониться только Хвича, который местами уже издевался над соперниками, прокидывая им мяч между ног. После того как молодой грузин обвёл двух и потерял мяч на третьем защитнике, Спаллетти убрал своего футболиста с поля. До конца матча моменты у команд возникали, но уже далеко не такие явные, как в первом тайме.



По итогам 1-го тура в Лиге чемпионов «Ливерпуль» и «Рейнджерс» остались с нулём очков, а первые два места – у «Аякса» и «Наполи». У них по три очка, но голландцы находятся выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. «Ливерпуль» в следующем туре примет дома «Аякс», а «Рейнджерс» сыграет с «Наполи».