«Тухель умолял дать ему больше времени». Горькие подробности отставки тренера «Челси»

В среду, 7 сентября, в 9:30 утра по Лондону владелец «Челси» Тодд Боули уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Всего через три месяца после приобретения клуба владелец отважился на такой шаг. И, как стало известно Sky Sports News, это была не реакция на поражение от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

Тухель просил дать ему больше времени, но вопрос о его уходе был решён ещё до матча в ЛЧ

По информации SunSport, когда утром в среду Тухель приехал на тренировочную базу, чтобы провести послематчевую тренировку, то быстро её покинул. Специалиста быстро освободили от обязанностей. «Томас умолял дать ему больше времени», чтобы всё исправить. Но владельцы клуба были против.

Журналисты The Athletic тоже дали инсайд, что увольнение Тухеля случилось бы независимо от результата матча с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов. За 100 дней новые владельцы «Челси» обсудили долгосрочное видение развития клуба. И, как утверждает газета The Telegraph, Тухель не стал активно доказывать, что хочет быть частью «новой культуры» клуба.

Томас Тухель Фото: Michael Regan/Getty Images

Глобально в Англии пришли к выводу, что все попытки руководства «Челси» наладить работу с тренером оказались провальными. Плюс – были сложности с несколькими футболистами (что в такое большом клубе абсолютно нормально). И версия английских СМИ выглядит правдоподобно.

Почему стоит верить инсайдам из Англии

Здесь действительно не место истории про плохие результаты. «Челси» с Тухелем взял ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, выходил в финалы внутренних кубков. Да, старт сезона вышел кризисным, но даже при ужасной трансферной кампании команда всего в пяти очках от лидирующего в АПЛ «Арсенала». Ну а рассуждать о плохих шансах в ЛЧ после одного матча – просто смешно.

Нет, новый владелец просто планомерно выкинул из клуба всю старую команду. Грановская, Чех, Бак – теперь и Тухель. Так что правда об уходе Тухеля выходит очень горькой.