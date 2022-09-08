Массовая бойня фанатов и стюардов в Европе! Болельщик даже упал с пятиметровой высоты

Групповой этап Лиги конференций стартовал с побоища. Жуткие кадры из Франции облетели новостные агентства во всей Европе. Из-за массовых беспорядков на трибунах матч с участием «Ниццы» и «Кёльна» отложили почти на час.

Днём болельщики немецкого клуба заполонили центральную площадь Ниццы. Сообщений о столкновениях с участием фанатов не было, однако гости подвергли вандализму магазин французского клуба. А ещё повредили несколько туристических достопримечательностей. Стадион же расположен на окраине города, и добраться до него можно только на трамвае или автомобиле. Понятно, что гостевые болельщики, как правило, выбирают первый вариант.

Однако общественный транспорт просто не выдержал огромного наплыва фанатов «Кёльна». В итоге для многих из восьми тысяч болельщиков немецкого клуба поездка на стадион получилась долгой и утомительной. А самая жара началась незадолго до стартового свистка. Некоторые болельщики «Кёльна» покинули гостевой сектор, расположенный за воротами, чтобы встретиться с активными фанатами «Ниццы», прибежавшими с другого конца стадиона.

«Ницца» — «Кёльн», массовая драка Фото: Getty Images

К сожалению, в ход пошли не только кулаки. В болельщиков летели файеры и железные столбы. И даже местные стюарды не стеснялись колотить немецких фанатов, а один из сотрудников правопорядка и вовсе залепил болельщику металлическим столбом по голове. Один из фанатов свалился с верхнего яруса на нижний. Сообщается, что зачинщиками беспорядков выступили приезжие фанаты. Именно они бросали пиротехнические средства в местных болельщиков.

«Один из фанатов находится в тяжёлом положении. Он упал с высоты примерно в пять метров после беспорядков на стадионе. У болельщика черепно-мозговая травма и повреждена грудная клетка. Пока у меня нет информации, выживет ли он», — сообщил один из сотрудников префекта региона Приморские Альпы.

Капитан «Кёльна» Йонас Хектор вышел на поле и обратился к фанатам немецкой команды. Он попросил их вернуться на свои места, чтобы оказать поддержку футболистам. В некоторых французских СМИ даже появилась информация об отмене матча, однако встреча всё-таки началась, пусть и с задержкой почти в один час. Согласно последней информации, в случае повторения беспорядков арбитр просто уведёт команды с поля и матч не будет доигран.

«Ницца» — «Кёльн», массовая драка Фото: Getty Images

«Я сожалею о нецивилизованном и скандальном поведении болельщиков «Кёльна» и об отсутствии уважения к городу, который принял их щедро и по-братски. Мы выставим счёт за ущерб и отправим его представителям немецкого клуба», — написал в социальных сетях мэр города Ницца.

Старт Лиги конференций получился в прямом смысле жарким. По предварительной информации, в числе пострадавших уже 11 человек. Вероятно, их количество вырастет. Остаётся лишь задаться вопросом: а эти болельщики точно пришли на футбол?