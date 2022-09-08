«Она призналась, что болеет за «Арсенал». Королева Англии Елизавета и футбол — одно целое

Печальная новость пришла из Букингемского дворца – сегодня на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Монарх 14 независимых государств обожала футбол – по грустному случаю «Чемпионат» собрал истории об этом в одном месте.

Королева впервые попала на футбол 70 лет назад — и сразу на топ-матч!

В молодости Елизавету считали нелюдимой. В Англии даже ходил слух, что лошадей молодая королева любит больше людей. Аргумент логичный, ведь конный спорт – увлечение аристократов. И чтобы стать ближе к народу, окружение придумало интересный ход: пригласить главу государства на футбол – и сразу на топовый!

Королева Елизавета на финале Кубка Англии 1953 года Фото: Barratts/Getty Images

И на какой же матч привели королеву? Конечно, на финал Кубка Англии. В 1953-м на «Уэмбли» под рёв 100 тысяч зрителей за трофей бились «Блэкпул» и «Болтон». Победили вторые – а Елизавета вручила триумфаторам медали и кубок. Появление на футболе отлично зашло британской аудитории, а Елизавета поняла, что на трибуны надо бы подниматься почаще.

Королева Елизавета вручает приз сборной Англии — чемпиону мира 1966 года Фото: Getty Images

Елизавета награждала Англию после победы на домашнем ЧМ-1966 и писала Саутгейту

Тройное комбо: чемпионат мира – в Англии, победа в финале – у Англии, трофей вручает королева – Англии. 30 июля 1966-го британская сборная впервые (и пока в последний раз) стала лучшей на планете: в финале турнира обыграли ФРГ – 4:2, Джефф Херст оформил хет-трик. Естественно, тот день запомнила вся страна. И Елизавета тоже – об этом она рассказала Гарету Саутгейту в письме перед финалом Евро-2020:

Елизавета II королева Великобритании «55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит финал чемпионата мира для футболистов, тренера и персонала. Хочу поздравить от себя и всей королевской семьи сборную Англии с выходом в финал Евро и пожелать всего наилучшего. Надеюсь, в финале история запечатлеет не только ваш успех, но и дух, верность и гордость, которые вы проявили на этом непростом пути».

Елизавета втайне болела за «Арсенал» — и обожала Сеска Фабрегаса!

Узнать, за кого болеет королева, было мечтой британских таблоидов. Доходило даже до подкупа работников Букингемского дворца – лишь бы они рассказали о футбольных предпочтениях монарха. Писали и про «Милуолл», и про «Вест Хэм», но информация не находила подтверждения. А в 2006 году стало известно, что Елизавета II очень хотела лично открыть новый стадион «Арсенала», «Эмирейтс», но из-за проблем со здоровьем сделать этого не смогла.

В качестве извинений королева позвала команду в гости, а после встречи с ней Сеск Фабрегас заявил: «Елизавета призналась, что давно болеет за «Арсенал». Забавно, что комментарий от главы государства на эту тему получить не удалось. Так что правда это или нет, знает только экс-звезда сборной Испании.

Ради королевы защитник «Арсенала» готов был завершить карьеру!

Все на той же встрече в Букингемском дворце отличился ещё один игрок «Арсенала». Историю в интервью The Guardian поведал Эммануэль Эбуэ:

Эммануэль Эбуэ экс-игрок «Арсенала» «Когда мы только подъехали, Тьерри Анри попросил меня не говорить ничего странного и не шутить с королевой. Я пообещал, что не буду. Когда при встрече Елизавета пожимала всем руку, я заметил её милых придворных корги. И когда она спросила у меня, как дела, из меня выскочило: «Я больше не хочу быть футболистом, хочу ухаживать за вашими собаками!» Смеялись все!»

Королева Елизавета и принц Чарльз Фото: Sang Tan/Getty Images

Наследник Британской короны тоже любит футбол — но болеет за другой клуб

После Елизаветы на трон должен взойти её сын – принц Чарльз. У журналистов нет чёткого понимания, за кого болеет наследник английского престола, но, если верить Daily Mirror и The Sun, будущий король Великобритании притапливает за «Бернли». Необычно!