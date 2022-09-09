Героический старт Черчесова в Лиге Европы! Не помешала даже подстава от своего защитника

Россияне в еврокубках — событие, которое невозможно пропустить. Особенно если матч складывается по удивительному сценарию, как в случае с «Ференцварошем». Команда Станислава Черчесова в 1-м туре группового этапа Лиги Европы принимала «Трабзонспор». Получилось шоу.

«Трабзонспор» на правах более статусной команды с первых же минут забрал мяч, но для «Ференцвароша» это не стало неожиданностью. Первый же момент команды Черчесова завершился голом: Балинт Вечей красиво забросил, Токмак Нгуен чётко исполнил. 1:0.

«Трабзонспор» изначально выходил на поле с целью играть первым номером, и после пропущенного гола этот план уже не мог поменяться. Но в тактике турецкой команды был изъян, которым «Ференцварош» с удовольствием пользовался. В глаза бросалось, что «Трабзонспор» играет с очень высокой линией обороны. Идеальный расклад для контратак соперника.

Второе наказание могло случиться уже на 11-й минуте, когда Франк Боли вывалился один на один практически с центра поля. Нападающий упал после лёгкого контакта с догнавшим его Жан-Филиппом Гбаменом и ждал, что бывшего полузащитника ЦСКА удалят. Но судья эпизод проигнорировал, а VAR его сомнения только подтвердил.

«Ференцварош» — «Трабзонспор» — 3:2 Фото: Hakan Burak Altunoz/ Getty Images

Картина игры полностью устраивала «Ференцварош», но на 14-й минуте случился момент, который вполне мог усложнить команде Черчесова жизнь. Эльдар Чивич подставил партнёров и откровенно наступил шипами на голень Йенсу Ларсену. Судья не сразу разобрался, но после вмешательства VAR удалил защитника «Ференцвароша». Черчесову пришлось снимать с игры нападающего Боли и выпускать в оборону Эндре Ботку.

«Трабзонспор», игравший первым номером и при равных составах, в большинстве стал владеть мячом ещё больше. Но моментов у гостей практически не было: подачи защитники «Ференцвароша» легко накрывали, поэтому приходилось бить издали — вероятность гола из-за этого только снижалась.

Вскоре выяснилось, что играть низом «Трабзонспор» умеет лучше, чем бездумно грузить мяч в штрафную. На 25-й минуте турецкая команда создала первый голевой момент: Макси Гомесу позволили выйти один на один под углом, но нападающий не смог переиграть вратаря.

Стоило «Трабзонспору» нащупать игру в атаке, как прилетел второй гол. Гбамен зачем-то пошёл в обводку в центре поля и нелепо обрезался, а закончилось всё черпачком от Адама Траоре. Гостям оставалось надеяться только на офсайд, но гол засчитали.

Второй гол ожидаемо усложнил «Трабзонспору» жизнь, а вдобавок включилась погода — в Будапеште ливанул дождь, который не прекращался до самого конца матча. Тем не менее гости забили: на 39-й минуте свой третий момент реализовал Гомес. На судью давили трибуны, но столкновение в центре поля он проигнорировал. 2:1.

Новый панч от «Ференцвароша» прилетел быстро. Спустя несколько минут судья назначил пенальти за игру рукой, а Нгуен удар спокойно реализовал.

Во втором тайме главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авчи пошёл ва-банк. Он сделал тройную замену и выпустил на поле Марека Гамшика и недавнего лидера ЦСКА Юсуфа Языджи. Команда сразу попёрла вперёд, а моменты стали фактурнее. И это была явная заслуга Гамшика, который занял место разыгрывающего полузащитника и выводил партнёров на позиции для ассистов и голов.

«Ференцварошу» давление обновлённого соперника усложнило жизнь в обороне, зато пространства в атаке стало ещё больше. Команда Черчесова отвечала не хуже, чем в первом тайме, и создала несколько моментов — мяч даже прилетал в перекладину. Вдобавок хозяева включили хитрость и принялись подолгу лежать на газоне после столкновений. Футболистов «Трабзонспора» это явно бесило, но сделать они ничего не могли.

И всё же «Трабзонспор» нашёл второй гол. Умут Бозок здорово разобрался после черпачка от Гомеса.

Счёт в матче хоть и в очередной раз изменился, но сценарий был прежним. «Трабзонспор» играл первым номером и давил, а «Ференцварош» убегал в острейшие контратаки. Градуса игре добавляла разница в один мяч. Апофеоз случился на 88-й минуте: Языджи, смотревшийся блёкло после выхода на замену, оказался в нужном месте и сравнял счёт. Просто послушайте рёв трибун, когда выяснилось, что был офсайд и гол не засчитали.

На гол по правилам «Трабзонспора» всё же не хватило, а «Ференцварош» героически отбился и заработал важнейшие три очка в сложной группе. Но это ещё не всё: в следующем туре нас ждёт необычное для 2022 года российское дерби в еврокубках. «Монако» — «Ференцварош», Черчесов против Александра Головина!