Одно действие Головина принесло победу «Монако» в Лиге Европы. Вытащили тяжелейший матч!

В сезоне-2021/2022 Лиги Европы «Црвена Звезда» и «Монако» вышли в плей-офф с первого места, но уже на стадии 1/8 финала покинули турнир. Сербы проиграли по сумме двух матчей «Рейнджерс» (2:4), а французы уступили «Браге» (1:3). В этом году противостояние «Црвены Звезды» и «Монако» ознаменовалось встречей двух российских игроков – Егора Пруцева и Александра Головина.

Но в первом матче между этими командами на поле появился только один россиянин – из «Монако». В первом тайме с обеих сторон яркой игры не наблюдалось: у монегасков было два шанса забить на 17-й минуте и ещё один – перед перерывом, но назвать эти моменты опасными нельзя. После перерыва «Црвена Звезда» вышла заведённой и на 56-й минуте чуть не открыла счёт. Гелор Канга пробил со штрафного – Александр Нюбель перевёл мяч в перекладину, а дальше тот рикошетом от каркаса ушёл на угловой. Через семь минут вратарю «Монако» опять пришлось вступать в игру – пробил Осман Букари.

«Црвена Звезда» — «Монако» — 0:1 Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

В такой вязкой игре гол мог быть только один. Так и случилось. На 73-й минуте «Монако» организовал атаку через правый фланг, откуда вышедший на замену Крепин Дьятта сделал передачу в штрафную на Александра Головина, получившего за несколько минут до этого жёлтую карточку. Россиянин до мяча не добрался, так как был сбит Славолюбом Срничем, который и пострадал от полузащитника ранее. Пенальти – и Брил Эмболо вывел «Монако» вперёд – 0:1.

На 83-й минуте вместо Александра Головина вышел Исмаил Якобс. За проведённое на поле время россиянин нанёс один удар (заблокировали), сделал 13 точных передач из 19, два ключевых паса, три отбора и выиграл одну борьбу в воздухе. Уже под конец матча «Монако» мог забить второй, но после просмотра видеоповтора главный судья отменил пенальти в ворота «Црвены Звезды», который сам и назначил. Команда Александра Головина победила 0:1 и добыла тяжёлые три очка на выезде.

Через неделю, 15 сентября, «Монако» примет дома «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов и который на своём поле обыграл «Трабзонспор». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.