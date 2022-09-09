Все трансферы РПЛ — в одном тексте. Итоги летнего окна для каждого клуба

Летнее трансферное окно в России официально закрыто. Несмотря на очевидные трудности, наши клубы провернули несколько сотен сделок. В этом материале мы собрали все переходы каждой из 16 команд чемпионата, а также рассказали, как проявляют себя новички.

«Зенит»

Пришли: Матео Кассьерра («Сочи», € 4,5 млн), Родригао («Сочи», € 3,5 млн), Зелимхан Бакаев («Спартак», бесплатно), Иван («Коринтианс», аренда), Густаво Мантуан («Коринтианс», аренда).

Ушли: Кирилл Кравцов («Сочи», € 835 тыс.), Артём Дзюба («Адана Демирспор», бесплатно), Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк», бесплатно), Станислав Крицюк («Жил Висенте», бесплатно), Юри Алберто («Коринтианс», аренда), Даниил Шамкин («КАМАЗ», аренда), Ярослав Михайлов («Пари НН», аренда), Кирилл Столбов («Енисей», аренда).

У «Зенита» летнее окно получилось насыщенным. Чемпионы забрали у сенсационного «Сочи» сразу двоих лидеров — нападающего Кассьерру и защитника Родригао. А заодно переманили Бакаева, у которого истёк контракт со «Спартаком». Неожиданной проблемой стал отъезд Юри Алберто в «Коринтианс», но «Зенит» и тут не остался в проигрыше — по обратному маршруту приехали вратарь Иван и полузащитник Мантуан.

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из всех новичков железным игроком основы сходу стал только Родригао. Защитник отыграл без замен во всех восьми турах РПЛ. Иван изначально приходил на роль сменщика Даниила Одоевского и пока вышел только в одном матче Кубка России. Мантуан в дебютной игре забил победный гол ЦСКА, но в составе не закрепился — с тех пор у него один выход с первых минут, один на замену и один матч, проведённый в запасе. Кассьерра и Бакаев, который приходили в статусе готовых звёзд РПЛ, пока не впечатляют. Матео чередует выходы в старте и на замену и пока забил два мяча в восьми матчах, а у Зелимхана и вовсе всего одно появление с первых минут и одно результативное действие.

Это лето стало для «Зенита» ещё и своеобразным окончанием эпохи. Недавний лидер Дзюба не получил новый контракт и уехал в Турцию. Туда же отправился Оздоев.

«Динамо»

Пришли: Никлас Маричал («Насьональ», € 4,2 млн), Роберто Фернандес («Гуарани», € 3 млн), Муми Николя Брис Нгамалё («Янг Бойз», € 2 млн), Матиас Норманн («Ростов», аренда за € 1 млн).

Ушли: Себастьян Шиманьски («Фейеноорд», аренда за € 2 млн), Никола Моро («Болонья», аренда за € 1,5 млн), Николай Комличенко («Ростов», € 1,5 млн), Роман Евгеньев («Крылья Советов», € 25 тыс.), Клинтон Н’Жье («Сивасспор», бесплатно), Фабиан Бальбуэна («Коринтианс», аренда), Иван Ордец («Бохум», аренда), Гильермо Варела («Фламенго», аренда), Игорь Школик («Нефтехимик», аренда), Заурбек Плиев (конец контракта).

«Динамо» продолжило зимний тренд и растеряло легионеров. И если отъезд Шиманьского читался, то расставание с Моро и Бальбуэна стало ударом. Хуже всего получилось с Варелой, который, в отличие от названных футболистов, натурально сбежал из клуба.

Фактически этим летом новички «Динамо» прибыли с целью заменить ушедших, а не дополнить командную структуру. Фернандес — замена Бальбуэна. Защитник сразу же влетел в состав и успел попробовать всё: в пяти матчах РПЛ у него есть и гол, и удаление.

Роберто Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В полузащиту должен был прийти израильтянин Эден Карцев, но его трансфер сорвался. В итоге незадолго до закрытия окна «Динамо» арендовало у «Ростова» Норманна. Дебютировать норвежец ещё не успел, зато успел вылететь из сборной, где не оценили его решение вернуться в Россию. Ещё один свежий новичок — полузащитник Маричал — отыграл один матч в РПЛ и помог «Динамо» одолеть «Урал».

А ещё «Динамо» «забронировало» себе 17-летнего защитника «Войводины» Милана Майстровича. Серб присоединится к команде в начале 2023-го за € 1,2 млн.

«Спартак»

Пришли: Антон Зиньковский («Крылья Советов», € 3,2 млн), Бальде Кейта («Кальяри», бесплатно), Мацей Рыбус («Локомотив», бесплатно), Миха Мевля («Аланьяспор», бесплатно).

Ушли: Эсекьель Понсе («Эльче», выкуп за € 4 млн), Гус Тиль (ПСВ, € 3 млн), Максим Глушенков («Крылья Советов», € 1,8 млн), Илья Гапонов («Крылья Советов», € 281 тыс.), Дмитрий Маркитесов («Родина», € 100 тыс.), Джордан Ларссон («Шальке-04», бесплатно), Зелимхан Бакаев («Зенит», бесплатно), Педро Роша («Форталеза», бесплатно), Йоррит Хендрикс («Фортуна», бесплатно), Резиуан Мирзов («Химки», бесплатно), Илья Кутепов («Торпедо», бесплатно), Остон Урунов («Урал», бесплатно), Алекс Крал («Шальке-04», аренда), Максимилиано Кофрие («Клермон», аренда), Владислав Шитов («Крылья Советов», аренда), Степан Оганесян («Оренбург», аренда), Константин Шильцов («Пари НН», аренда), Фаниль Сингатулин («Урал», аренда), Илья Свинов («Факел», аренда), Никита Бакалюк («Арсенал» Тула, аренда), Максим Лайкин («Нефтехимик», аренда), Артур Максимчук («Новосибирск», аренда), Николай Толстопятов («КАМАЗ», аренда), Илья Голосов («Кубань», аренда).

«Спартак» начал лето с подписания замены для Лукаса Айртона — левый фланг обороны усилил Рыбус, у которого истёк контракт с «Локомотивом». Правда, такой же неотъемлемой частью состава поляк (кстати, тоже лишившийся сборной) пока не стал. В 1-м туре Рыбус удалился, а всего на его счету четыре матча в РПЛ и один гол.

Мацей Рыбус Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Успел «Спартак» провернуть и звёздный трансфер. Так в команде оказался лучший ассистент прошлого сезона Зиньковский. Вероятно, в полузащитнике видели замену Бакаеву, но адаптация у Антона пока не завершена. До конца не понятно, на какой позиции Зиньковскому играть, да и Гильермо Абаскаль выпускает его только на замену. Исключение было в 1-м туре, а с тех пор — только игра во втором тайме. Зато Антон забил дебютный гол в ворота «Сочи».

Самые свежие новички «Спартака» — Кейта и Мевля. Нападающий с опытом игры в европейских топ-клубах уже успел дебютировать, но показал, что далёк от лучшей формы: «Зениту» от его выхода тяжелее не стало. Мевлю же взяли практически «на флажке», так что его появления на поле придётся подождать.

Что касается трансферов на выход, «Спартак» мощно разгрузил зарплатную ведомость. Потерей можно считать разве что Бакаева, хотя, судя по всему, в клубе по каким-то причинам не горели желанием продлевать с ним контракт.

«Локомотив»

Пришли: Педро Габриэл («Ред Булл Брагантино», € 3,5 млн), (Лукас Фассон («Атлетико Паранаэнсе», € 3 млн), Марио Митай (АЕК, € 3 млн), Марко Раконьяц («Чукарички», € 2,5 млн), Иван Кузьмичёв («Урал», € 1,2 млн), Иван Игнатьев («Рубин», бесплатно).

Ушли: Алексис Бека-Бека («Ницца», € 12 млн), Ян Кухта («Спарта», аренда за € 1 млн), Мацей Рыбус («Спартак», бесплатно), Артур Чёрный («Химки», бесплатно), Кирилл Зинович («Витория Гимарайнш», бесплатно), Дмитрий Рыбчинский («Пари НН», аренда), Максим Петров («Алания», аренда), Сергей Бабкин («Крылья Советов», аренда), Андрей Никитин («Уфа», аренда), Виталий Лысцов (разрыв контракта), Борис Ротенберг (конец карьеры).

Пожалуй, самый загадочный топ-клуб РПЛ. «Локомотив» умудрился выгодно продать Бека-Бека во Францию, но при этом накупил на приличную сумму нескольких ноунеймов. Самым понятным из новичков был защитник Фассон, однако случилось несчастье: в своём втором матче бразилец порвал «кресты» и вылетел на несколько месяцев.

Главной потерей «Локомотива» стал отъезд нападающего Кухты. Клуб неожиданно для многих подписал Игнатьева, чья карьера в последние годы катилась в пропасть. Иван не менее неожиданно отблагодарил за доверие, положив хет-трик и отдав ассист в матче с «Оренбургом». Правда, в остальных шести играх результативных действий у него не было.

Иван Игнатьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В атаку также был призван черногорец Раконьяц. На данный момент у него семь матчей в РПЛ и ни одного гола или ассиста. А перед самым закрытием окна железнодорожники вывалили € 3,5 млн за бразильского форварда Педро Габриэла.

Игрока в оборону «Локо» тоже взял, подписав левого защитника Митая. Выводы по нему делать слишком рано: дебют состоялся в концовке провального матча с «Ахматом».

ЦСКА

Пришли: Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт», выкуп за € 6 млн), Виктор Мендес («Унион Эспаньола», € 2,5 млн), Виллиан Роша («Портимоненсе», € 2 млн), Мойзес («Интернасьонал», аренда за € 1 млн), Саша Зделар («Партизан», € 500 тыс.), Милан Гаич («Црвена Звезда», бесплатно).

Ушли: Яка Бийол («Удинезе», € 4 млн), Эмиль Бохинен («Салернитана», € 3,25 млн), Кристиян Бистрович («Лечче», аренда за € 300 тыс.), Гоча Гогричиани («Балтика», € 100 тыс.), Эдуард Багринцев («Дубница», € 35 тыс.), Ильзат Ахметов («Краснодар», бесплатно), Хёрдур Магнуссон («Панатинаикос», бесплатно), Алан Дзагоев («Рубин», бесплатно), Виталий Жиронкин («Текстильщик», бесплатно), Максим Елеев («Металлург», бесплатно), Чидера Эджуке («Герта», аренда), Арнор Сигурдссон («Норрчёпинг», аренда), Илья Шкурин («Маккаби Петах-Тиква», аренда), Вадим Конюхов («Уфа», аренда), Марио Фернандес (пауза в карьере).

ЦСКА летом внезапно потерял Марио Фернандеса и бросился искать ему замену. Выбор пал на серба Гаича, который, хоть и не показывает такой же яркой игры, стабильно играет. Милан отпахал без замен во всех восьми турах РПЛ и отдал один ассист. На противоположном фланге обороны сразу же закрепился бразилец Мойзес — у него пять матчей и также один голевой пас. Ещё один защитник, но уже центральный — Виллиан Роша — пока не дебютировал.

Мойзес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новые полузащитники ЦСКА уже вовсю играют, но пока не закрепились в основе. У Зделара шесть матчей, в пяти из которых он выходил на замену. У Мендеса баланс: четыре игры, две в старте, две со скамейки.

Как и «Динамо», ЦСКА лишился ряда легионеров. Правда, на некоторых всё же удалось заработать — например, продажу Бийола вполне можно назвать выгодной. А вот Эджуке от нового тренера Владимира Федотова сбежал в бесплатную аренду. Кстати, помимо Фернандеса, ЦСКА расстался с ещё одним ветераном в лице Алана Дзагоева.

«Краснодар»

Пришли: Михайло Баньяц («ТСЦ Бачка Топола», € 1,6 млн), Жоау Батчи («Шавеш», € 1,5 млн), Олакунле Олусегун («Ботев», выкуп за € 1,2 млн), Кевин Ленини («Шавеш», € 1 млн), Джонатан Окоронкво («Ботев», выкуп за € 400 тыс.), Ифеани Дэвид Ндука («Ботев», выкуп за € 200 тыс.), Данил Карпов («Тюмень», € 170 тыс.), Ильзат Ахметов (ЦСКА, бесплатно).

Ушли: Даниил Уткин («Ростов», € 3 млн), Тонни Вильена («Эспаньол», выкуп за € 2,5 млн), Лео Гогличидзе («Урал», € 210 тыс.), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» Беэр-Шева, аренда за € 150 тыс.), Эрик Ботхейм («Салернитана», бесплатно), Юрий Газинский («Урал», бесплатно), Юнес Намли («Спарта» Роттердам, бесплатно), Владимир Ильин («Ахмат», бесплатно), Александр Мартынович («Рубин», бесплатно), Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб», аренда), Евгений Чернов («Ростов», аренда), Евгений Городов (конец контракта).

«Краснодар» этим летом тратил немного и в основном занимался выкупом арендованных футболистов, но и здесь есть о ком рассказать. Самый дорогой новичок — полузащитник Баньяц — уже активно наигрывается и даже даёт результат. Он сыграл семь матчей в РПЛ (в трёх выходил в основе) и отметился двумя ассистами. С Ахметовым вы и так знакомы. Хавбек на данный момент отыграл шесть встреч в чемпионате и забил один гол.

Ильзат Ахметов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Продажи у «Краснодара» тоже были. На уходе Уткина в «Ростов» удалось заработать солидные по нынешним меркам € 3 млн. Сомнительно выглядит, пожалуй, только случай с Ильиным. Год назад «Краснодар» заплатил за него всё те же € 3 млн, а сейчас вернул в «Ахмат» бесплатно.

«Ростов»

Пришли: Даниил Уткин («Краснодар», € 3 млн), Николай Комличенко («Динамо», выкуп за € 1,5 млн), Кирилл Щетинин («Зенит», выкуп за € 250 тыс.), Алексей Миронов («Локомотив», € 250 тыс.), Никита Медведев («Рубин», бесплатно), Евгений Чернов («Краснодар», аренда).

Ушли: Матиас Норманн («Динамо», аренда за € 1 млн), Александр Павловец («Оренбург», € 150 тыс.), Томас Рукас («СКА-Хабаровск», бесплатно), Данила Прошляков («Сатурн», бесплатно), Понтус Альмквист («Погонь», аренда), Али Соу («Анкарагюджю», аренда), Кэнто Хасимото («Уэска», аренда), Армин Гигович («Оденсе», аренда), Игорь Калинин («Факел», аренда), Егор Бабурин («Торпедо», аренда), Данила Сухомлинов («СКА-Хабаровск», аренда), Кирилл Фольмер («Ахмат», аренда), Александр Саплинов («Рубин», аренда), Данила Ведерников («Волгарь», аренда), Максим Турищев («Торпедо», аренда), Данил Хромов («Арсенал», аренда), Никита Котин («Сокол», аренда).

Главная покупка «Ростова» — мастер штрафных Уткин, который сходу врос в основной состав и образовал убойную связку с выкупленным у «Динамо» Комличенко. Полузащитник уже оформил 2+3 по «гол+пас» в восьми матчах РПЛ. Во многом благодаря этим показателям команда Валерия Карпина идёт на шестом месте.

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Менее заметный новичок — полузащитник Миронов — тоже вовсю играет: на его счету семь встреч в чемпионате, в трёх из которых он вышел в старте. Вратарь Медведев, в своё время устанавливавший рекорды по «сухим» минутам, после возвращения ожидаемо сидит под Сергеем Песьяковым. А вот защитник Чернов, также совершивший трансферный камбэк, играет регулярно. Евгений вышел во всех восьми матчах РПЛ и лишь в одном из них появился на поле после замены.

Критических потерь у «Ростова» этим летом не было. А очередной отток легионеров Карпина вряд ли удивил. Команда и без них начала сезон волшебно. Серьёзно, в составе ростовчан всего два иностранца, и это далеко не футболисты из дальнего зарубежья. Речь об армянине Хорене Байрамяне и белорусе Александре Селяве.

«Крылья Советов»

Пришли: Максим Глушенков («Спартак», € 1,8 млн), Амар Рахманович («Коньяспор», € 750 тыс.), Александар Чиркович («Вождовац», € 550 тыс.), Матео Барач («Сочи», € 500 тыс.), Владимир Хубулов («Алания», € 430 тыс.), Илья Гапонов («Спартак», € 281 тыс.), Роман Евгеньев («Динамо», € 25 тыс.), Георгий Зотов («Рубин», бесплатно), Никита Хлусов («Ленинградец», бесплатно), Сергей Бабкин («Локомотив», аренда), Владислав Шитов («Спартак», аренда).

Ушли: Антон Зиньковский («Спартак», € 3,2 млн), Владислав Сарвели («Сочи», € 1,2 млн), Александр Коваленко («Сочи», продан за € 600 тыс., но остался в аренде), Сергей Божин («Факел», бесплатно), Дмитрий Молчанов («Динамо» Брянск, бесплатно), Данила Смирнов («Волгарь», бесплатно), Леонид Герчиков («Звезда», аренда), Алексей Никитенков («Звезда», аренда), Ян Гудков («Кубань», аренда), Дмитрий Великородный («Звезда», аренда), Максим Канунников (конец контракта).

«Крылья» традиционно напряглись и не остались в минусе. С Глушенковым всё понятно: нападающий уже играл в Самаре и на данный момент оформил 4+1 в восьми матчах РПЛ.

Остальные новички пока проявляют себя не так ярко, но некоторые из них частенько появляются на поле. Например, защитник Евгеньев отпахал все восемь встреч чемпионата (пять — с первых минут), а Гапонов отыграл шесть матчей в РПЛ (в трёх выходил в старте). Чуть меньше светятся защитник Барач (четыре матча) и полузащитник Хубулов (восемь выходов на замену — всего 116 минут). Форвард Шитов шесть раз появился со скамейки и набегал всего 79 минут, но уже успел забить гол. А вот защитника Зотова практически не видно: два выхода на замену и лишь 19 минут на поле.

Роман Евгеньев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Обилие новичков связано в том числе с потерями. «Крылья» лишились двух лидеров в лице Зиньковского и Сарвели, которые в прошлом сезоне многое решали в атаке. Зато талантливого Коваленко удалось продать и оставить на правах аренды.

«Ахмат»

Пришли: Гамид Агаларов («Уфа», € 3,5 млн), Юрий Журавлёв («Уфа», € 800 тыс.), Владислав Камилов («Уфа», € 750 тыс.), Дарко Тодорович («Ред Булл Зальцбург», выкуп за € 400 тыс.), Михаил Опарин («Енисей», € 200 тыс.), Владимир Ильин («Краснодар», бесплатно), Иван Олейников («Чайка», бесплатно), Владислав Карапузов («Динамо», аренда), Кирилл Фольмер («Ростов», аренда).

Ушли: Конрад Михалак («Коньяспор», € 500 тыс.), Виталий Гудиев («Химки», бесплатно), Габриэль Янку («Университатя Крайова», бесплатно), Сенин Себай («Хапоэль Кирьят-Шмона», бесплатно), Александр Пуцко («Балтика», бесплатно), Идрис Умаев («Енисей», аренда), Александр Мелихов («Урарту», аренда), Никита Кармаев («Ротор», аренда).

«Ахмат» этим летом провернул один из самых громких трансферов в РПЛ, подписав лучшего бомбардира прошлого сезона Алагарова за € 3,5 млн. Но есть проблема: Гамид почти не играет и, как следствие, практически не забивает. На данный момент у него пять выходов на замену в РПЛ и один мяч.

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В остальном «Ахмат» провёл добротное окно. Из вылетевшей «Уфы» удалось забрать двоих крепких футболистов — Журавлёва и Камилова. Защитник отыграл без замен все восемь матчей в РПЛ и даже забил гол, а хавбек пока успел только дебютировать, проведя 26 минут в победной встрече с «Локомотивом». Интересно и возвращение Ильина. Как мы уже написали, у «Ахмата» получилось за один год прилично заработать на нападающем, а потом получить его обратно бесплатно. Владимир после камбэка успел забить — у него один гол в семи матчах.

«Сочи»

Пришли: Владислав Сарвели («Крылья Советов», € 1,2 млн), Кирилл Кравцов («Зенит», € 835 тыс.), Александр Коваленко («Крылья Советов», куплен за € 600 тыс. и отдан в аренду), Артём Мещанинов («Балтика», € 500 тыс.), Мусса Сиссоко («Стандард», € 300 тыс.), Кирилл Ушатов («Тверь», бесплатно), Даниил Мартовой («Тверь», бесплатно), Тимофей Шипунов («Тверь», бесплатно), Амир Батырев («Тверь, бесплатно).

Ушли: Матео Кассьерра («Зенит», € 4,5 млн), Родригао («Зенит», € 3,5 млн), Егор Пруцев («Црвена Звезда», € 900 тыс.), Матео Барач («Крылья Советов», € 500 тыс.), Ивелин Попов («Левски», бесплатно), Максим Барсов («Нефтехимик», бесплатно), Максим Колмаков («Чайка», аренда), Филип Иполе («Хапоэль» Хадера, аренда).

«Сочи» летом продал двух игроков основы в «Зенит» и найти им равноценную замену было тяжело. В атаку вместо Кассьерры пришёл Сарвели — сильный нападающий, но другого формата. На данный момент на счету Владислава два гола в восьми матчах РПЛ.

Владислав Сарвели Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитника Кравцова купили у «Зенита» после добротной аренды в «Пари НН». В составе «Сочи» Кирилл провёл четыре матча в РПЛ. Правда, каждый раз выходил на замену и пока набегал всего 51 минуту. Зато много играет защитник Мещанинов: у него семь встреч в чемпионате (шесть — в старте) и один гол — жаль, что в свои ворота.

«Химки»

Пришли: Алексей Никитин («Уфа», € 100 тыс.), Валентин Пальцев («КАМАЗ», куплен за € 22 тыс. и отдан в аренду), Резиуан Мирзов («Спартак», бесплатно), Александр Зуев («Рубин», бесплатно), Виталий Гудиев («Ахмат», бесплатно), Аяз Гулиев («Арсенал», бесплатно), Антон Митрюшкин («Динамо Дрезден», бесплатно), Артур Чёрный («Локомотив», бесплатно), Денис Давыдов («Знамя Труда», бесплатно), Данила Янов («Рига», бесплатно, отдан в аренду «Арсеналу»), Александр Лововицкий («Рубин», аренда), Захар Волков (БАТЭ, аренда), Роман Мори Гбане («Бийело Брдо», аренда).

Ушли: Эльмир Набиуллин («Пари НН», бесплатно), Бесард Шабович («Юргорден», бесплатно), Гиа Григалава («Арсенал», бесплатно), Егор Генералов («Минск», бесплатно), Лоуренс Николас («Фатих Карагюмрюк», бесплатно), Никита Балахонцев («Тюмень», бесплатно), Виталий Сычёв («Акрон», бесплатно), Филип Дагерстоль («Лех», аренда), Кемаль Адеми («Зандхаузен», аренда), Аршак Корян («Алания», аренда), Кирилл Большаков («Арсенал», аренда), Давид Давидян («Пюник», аренда), Павел Мамаев (конец контракта), Юрий Жирков (конец контракта).

Вот уж у кого сезон получается проблемным, так это у «Химок». Клуб частично обновил состав, но затем устроил тренерскую чехарду: вместо Сергея Юрана пришёл Николай Писарев, а того в свою очередь заменил Спартак Гогниев. Не самые простые условия для новичков, чтобы адаптироваться.

Из тех, кто пришёл летом, больше всего играют полузащитники Гбане и Ломовицкий. У обоих по восемь матчей в РПЛ, а у Александра вдобавок гол и два ассиста. Чуть реже на поле появляются хавбек Зуев (шесть игр), защитник Никитин (пять) и полузащитник Гулиев (три).

Александр Ломовицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Урал»

Пришли: Сильвие Бегич («Рубин», € 500 тыс.), Рай Влут («Астана», € 250 тыс.), Лео Гогличидзе («Краснодар», € 210 тыс.), Мингиян Бевеев («Енисей», € 200 тыс.), Игорь Коновалов («Рубин», аренда за € 120 тыс.), Алексей Каштанов («Родина», аренда за € 100 тыс.), Юрий Газинский («Краснодар», бесплатно), Остон Урунов («Спартак», бесплатно), Ибраима Сиссе («Серен Юнайтед», бесплатно), Эммерсон («СКА-Хабаровск», бесплатно), Егор Филипенко («Солигорск», бесплатно), Лазар Ранджелович («Олимпиакос»), Фаниль Сингатулин («Спартак», аренда).

Ушли: Иван Кузьмичёв («Локомотив», € 1,2 млн), Рафал Аугустыняк («Легия», бесплатно), Андрей Панюков («Велес», бесплатно), Доминик Динга («Ордабасы», бесплатно), Исламжан Насыров («Арсенал», бесплатно), Роман Емельянов («Шинник», аренда), Юрий Бавин («СКА-Хабаровск», аренда), Артём Максименко («Ротор», аренда), Алексей Евсеев («Уфа», аренда), Чингиз Магомадов («Волга», аренда), Артём Юсупов («Иртыш», аренда), Михаил Агеев («Волгарь», аренда), Кирилл Колесниченко (конец контракта).

«Урал» заработал только на продаже Кузьмичёва, и то сделал это в дедлайн. Правда, и закупился клуб довольно скромно — всего на € 1,38 млн. Хотя при этом умудрился стать самым активным перед закрытием трансферного окна. И это можно объяснить: команда занимает последнее место в РПЛ и вынуждена искать пути спасения.

На данный момент по семь матчей сыграли нападающий Каштанов (один гол) и защитник Гогличидзе, по шесть — хавбек Коновалов и защитник Бевеев. Опытный Газинский отыграл три встречи, а полузащитник с громкой фамилией Евсеев вышел на поле в чемпионате всего один раз и на скромные 17 минут.

Юрий Газинский Фото: vk.com/fc_ue

«Пари Нижний Новгород»

Пришли: Давид Кобесов («Алания», € 300 тыс.), Мамаду Майга («Велес», € 250 тыс.), Эльмир Набиуллин («Химки», бесплатно), Эдгар Севикян («Леванте», бесплатно), Вячеслав Кротов («Уфа», бесплатно), Даниил Корнюшин («Краснодар», бесплатно), Илья Агапов («Спартак», бесплатно), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив», аренда), Момо Янсане («Шериф», аренда), Константин Шильцов («Спартак», аренда), Ярослав Михайлов («Зенит», аренда), Илья Жигулёв (свободный агент).

Ушли: Акош Кечкеш (ЛАСК, бесплатно), Игорь Горбунов («Рубин», бесплатно), Александр Сапета («Волга», бесплатно), Павел Карасёв («Ротор», бесплатно), Денис Ткачук («Кубань», бесплатно), Александр Шестюк («Динамо» Брест, бесплатно), Дмитрий Югалдин («Кубань», аренда), Алексей Козлов (конец контракта).

«Нижний», мягко говоря, не самый богатый клуб РПЛ, но нескольких качественных футболистов ему этим летом удалось подцепить. Абсолютный лидер по выходам на поле среди новичков — нападающий Кротов, у которого в восьми матчах 1+1 по «гол+пас».

Вячеслав Кротов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чуть поскромнее дела обстоят у полузащитника Рыбчинского (семь матчей и ассист) и хавбека Майга (семь игр). Пять матчей в активе у защитника Агапова, четыре — у защитника Корнюшина, три — у полузащитника Шильцова, два — у флангового универсала Набиуллина. Полузащитник Жигулёв, не пригодившийся «Спартаку», пока успел отыграть всего один матч. А вот хавбек Севикян, который в последние годы выступал в Европе, пока в тени — лишь два появления на скамейке запасных.

«Оренбург»

Пришли: Габриэль Флорентин («Аргентинос», € 2,2 млн), Иван Башич («Зриньски», € 550 тыс.), Химми Марин («Депортиво Саприсса», € 490 тыс.), Батраз Гурциев («Алания», € 400 тыс.), Кирилл Капленко («Зенит-2», € 200 тыс.), Александр Павловец («Ростов», € 150 тыс.), Диего Акоста («КАМАЗ», бесплатно), Лукас Вера («Ланус», аренда), Брайан Мансилья («Расинг», аренда), Степан Оганесян («Спартак», аренда).

Ушли: Джоэль Фамейе («Рубин», бесплатно), Илья Воробьёв («Ленинградец», бесплатно), Евгений Болотов («Тюмень», аренда), Владимир Обухов (бан), Николай Прудников, Савелий Козлов, Иван Лапшов (все – свободные агенты), Сергей Бреев, Адесойе Ойеволе (оба завершили карьеру).

«Оренбург» потратил почти € 4 млн на трансферы. Многие из игроков уже делают разницу: Флорентин оформил ассист во второй игре, Башич отметился голом и передачей в шести матчах, у Марина уже 2+1 в семи играх, у Гурциева – два ассиста в шести матчах, у Веры — одна результативная передача в шести встречах.

Лукас Вера Фото: vk.com/fcorenburg

Капленко вышел в старте в первых трёх матчах. Павловец сыграл с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром». На счету Косты всего три минуты в одной игре. Мансилья был удалён в пятом матче за «Оренбург», а Оганесян отметился ассистом в семи играх.

«Торпедо»

Пришли: Марио Чурич («Шибеник», € 400 тыс.), Стефан Шапич («Чукарички», € 300 тыс.), Боян Роганович («Чукарички», € 300 тыс.), Хожимат Эркинов («Пахтакор», € 300 тыс.), Богдан Рейхман («Краснодар-2», € 120 тыс.), Игорь Савич («Зриньски»), Дамьен Ле Таллек (АЕК, бесплатно), Илья Кутепов («Спартак», бесплатно), Игорь Смольников («Арсенал», бесплатно), Давид Караев («СКА-Хабаровск», бесплатно), Марк Коста («Ульсан Хёнде», бесплатно), Артём Симонян («Волгарь», бесплатно), Стефан Шапич («Чукарички», бесплатно), Егор Бабурин («Ростов», аренда), Михаил Каймаков («Славен», аренда), Максим Турищев («Ростов», аренда).

Ушли: Константин Корж («Чайка», € 50 тыс.), Амур Калмыков («Родина», бесплатно), Владислав Адаев («Родина», бесплатно), Павел Седько («Гомель», бесплатно), Иван Темников («Уфа», бесплатно), Тимур Абдрашитов («Амкар», бесплатно), Илья Елисеев («Калуга», бесплатно), Даниил Полубояринов («Акрон», аренда), Егор Дорохов («Велес», аренда), Алексей Шумских, Дмитрий Редкович, Алексей Померко, Геннадий Киселёв, Дзамболат Цаллагов (все – свободные агенты).

Роганович в дедлайн подписал контракт на три года. Эркинов и Рейхман сыграли семь и шесть матчей соответственно, а второй даже отметился голевой передачей. Ле Таллек провёл одну игру, Кутепов – две и получил красную карточку.

Илья Кутепов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смольников и Караев – игроки старта. Давид отметился голом и ассистом. Коста и Симонян сыграли на двоих 81 минуту. Шапич и Каймаков ещё не дебютировали. Бабурин провёл четыре матча и пропустил 11 голов. Турищев два раза вышел с первых минут и восемь раз на замену — пока без голов. Как и в «Факеле», ни один из экс-торпедовцев не ушёл этим летом на повышение.

«Факел»

Пришли: Ильнур Альшин («Балтика», € 120 тыс.), Сергей Божин («Крылья Советов», бесплатно), Евгений Шляков («УТА», бесплатно), Георгий Гонгадзе и Ираклий Квеквескири («СКА-Хабаровск», бесплатно), Даниил Черняков («Казанка», бесплатно), Матвей Ивахнов («Красава», бесплатно), Игорь Калинин («Ростов», аренда), Илья Свинов («Спартак», аренда), Евгений Морозов («Казанка», аренда).

Ушли: Андрей Разборов («Шинник», бесплатно), Илья Мазуров («Балашиха», бесплатно), Валерий Царукян («Волгарь», аренда), Неманья Пейчинович, Владимир Дядюн, Дмитрий Кортнев (все – свободные агенты).

Альшин – игрок старта, в семи матчах он забил один гол и сделал ассист. Центральный защитник Божин тоже играет в основе и сделал две результативные передачи в семи турах.

Сергей Божин Фото: vk.com/pfcfakel​​​​​​​

Шляков провёл четыре встречи из восьми и отметился ассистом в матче со «Спартаком». Что касается Гонгадзе и Квеквескири, пришедших из «СКА-Хабаровска», то оба приняли участие в семи матчах, а Георгий забил «Динамо» и ЦСКА. Молодые Черняков и Ивахнов пока не впечатляют: экс-игрок «Казанки» сидит в запасе, а форвард получил всего 46 минут в четырёх играх.

Калинин, Свинов и Морозов пришли в аренду на сезон. Защитник «Ростова» перед закрытием окна подписал арендное соглашение, вратарь «Спартака» уже пропустил 12 голов за пять матчей, а Морозов трижды появился на поле.

Что касается ушедших игроков, то никто из них на повышение не пошёл, поэтому «Факелу» не стоит из-за них переживать.