Заработать получилось только у двух команд. Подводим итоги лета-2022: сравниваем показатели за 10 лет.

Траты на трансферы в РПЛ рухнули, но до рекорда далеко. «Зенит» лишь пятый по расходам!

В России закрылось трансферное окно – клубы РПЛ усилялись и зарабатывали в пределах своих возможностей: находили новые рынки, делали ставку на поиск свободных агентов и недорогих талантов. При этом, учитывая экономическую и политическую повестку, общий объём затрат за это лето оказался в 4,7 раза больше, чем в посткризисном сезоне-2015/2016 (€ 86,13 млн против € 18,1 млн) и на € 18 млн больше, чем в сезоне-2018/2019.

Траты клубов летом Фото: «Чемпионат»

Летом больше всех потратился «Локомотив»

«Локо» потратил на трансферы € 13,2 млн: клуб приобрёл Педриньо (€ 3,5 млн), Лукаса Фассона (€ 3 млн), Марио Митая (€ 3 млн), Марко Раконьяца (€ 2,5 млн) и Ивана Кузьмичёва (€ 1,2 млн). При этом «Локомотив» за € 12 млн продал «Ницце» Бека-Бека, а также отдал в аренду за € 1 млн Яна Кухту в «Спарту», оставшись в небольшом минусе на € 200 тыс.

Если посмотреть на их летние траты за последние 10 лет, нынешняя закупка – на пятом месте. Больше всего клуб потратил в прошлом году (€ 31,18 млн) – тогда в команду пришли Керк и Константин Марадишвили за € 7 млн, Бека-Бека за € 6 млн, Наир Тикнизян за € 5 млн.

Траты «Локомотива» Фото: «Чемпионат»

Второй по затратам в этом сезоне – ЦСКА, клуб закупился на € 12 млн, из них € 6 млн пришлись на покупку Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейт». В разрезе десяти лет это ТО получилось не самым затратным, но и не самым экономным: шесть летних трансферных окон ЦСКА тратил меньше € 10 млн, из которых в двух вообще обошлось без покупок.

Траты ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Следом идёт «Динамо», которое потратило € 11,4 млн, что немногим меньше затрат в предыдущие два года.

Траты «Динамо» Фото: «Чемпионат»

«Спартак» потратил больше, чем до кризиса. «Зенит» вложился в продление контрактов

«Спартак» этим летом закупился на € 9,6 млн – данная сумма выше, чем в прошлом (€ 7,5 млн) и позапрошлом (€ 5,8 млн) годах. Но раньше клуб в среднем тратился масштабнее: однажды КБ выложили за новичков € 33,25 млн (2013 год) и € 42 млн (2019-й).

Траты «Спартака» Фото: «Чемпионат»

«Зенит» этим летом потратил всего € 8 млн, что является самым скромным показателем за последние 10 лет (исключение составляют два года, когда клуб вообще никого не покупал – 2015-й и 2018-й). Но клуб продлил контракты со своими звёздами: Малкомом и Клаудиньо. Это, пожалуй, главное вложение этого лета.

Траты «Зенита» Фото: «Чемпионат»

Заработали на трансферах только два клуба

«Сочи» – единственный клуб, который зафиксировал по итогам этого окна положительный трансферный баланс – € 1+ млн. Клуб потратил на приобретения € 3,44 млн, продав при этом на € 9,4 млн: в «Зенит» за € 4,5 млн уехал Матео Кассьерра, за € 3,5 млн – Родригао. € 900 тыс. «Сочи» выручил с продажи Егора Пруцева «Црвене Звезде», ещё € 500 тыс. – со сделки с «Крыльями Советов» по переходу Матео Барача.

«Крылья Советов» тоже заработали, но совсем немного – € 664 тыс. А вот четыре клуба РПЛ не получили вообще ничего – это «Оренбург», «Пари НН», «Химки» и «Факел».

Траты и доходы клубов летом Фото: «Чемпионат»

Также заметно потратились в «Ростове», «Краснодаре», «Ахмате» и «Оренбурге». Из команд с 13–16-го мест больше миллиона потратили только в «Торпедо».

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