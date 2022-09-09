Матч России и Боснии даст Европе важный сигнал. Уже можно мечтать о разбане?

Символично, что это случилось в один день. В УЕФА сообщили, что статус сборной России не изменился. То есть команда продолжает быть отвергнутой, и тема участия в жеребьёвке Евро-2024 пока неактуальна. Проходит несколько часов, и боснийская федерация объявляет о товарищеском матче. С той самой Россией, которая не нужна Европе. Парадоксально, не думаете?

Но самое интересно, что против этого матча не возразили в том самом УЕФА. Они прислали официальное письмо, где никак не противились организации матча. Вероятно, с ФИФА также консультировались. Никаких преград нет. То есть Россия пока не может участвовать в официальных турнирах, но может играть товарняки с этими же самыми сборными. Второй парадокс дня.

Но вообще – это здорово. Хлопаем РФС и всем-всем, кто участвовал в переговорах. Одно дело договориться с Киргизией, до которой при всём уважении чиновникам почти нет дела. Следующий шаг – Иран, уже участник финальной части чемпионата мира. И последний – Босния и Герцеговина. Полноценный представитель европейского футбола. Полагаю, в этот момент многие получили важный сигнал. Сборная России не исчадие ада, и не надо шарахаться от нашей команды, как от врагов и прокажённых. Они такие же спортсмены, которые хотят играть с лучшими. И добиваться результата.

Интересно, что в контекстов банов и отстранений две сборные похожи. Боснию и Герцеговину до 1995 года (окончание войны в стране) не признавали в ФИФА. Хотя команда играла неофициальные матчи, но не могла заявляться в в крупные турниры. Но перелом всё-таки случился. Теперь боснийцы – некий посредник в этом вопросе для России. Очевидно, что, когда ноябрьский матч состоится, на потенциальные матчи с командой будут смотреть уже иначе. Не закатывать глаза от самой идеи, а серьёзно рассматривать и снова обсуждать.

Кстати, сама сборная Боснии и Герцеговины неплоха. Хотя сейчас у них явно не лучший период – два провала в квалификации на Евро-2020 и ЧМ-2022 прилично ударили по репутации. Но звёзды у них до сих пор есть. Чего стоит только Эдин Джеко, который в 36 лет является основным нападающим «Интера» и при этом не отказывается прилетать на матчи сборной. Так что есть хороший шанс увидеть его в ноябре в Санкт-Петербурге. Да-да, матч пройдёт в России. И это третий по счёту парадокс.

Эдин Джеко Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Вряд ли после анонса игры УЕФА резко пересмотрит собственное февральское решение и включит Россию в состав участников жеребьёвки Евро-2024. Но первый значимый шаг к восстановлению прав команды точно сделан. Спасибо за это Боснии. Поддержали, когда другие ушли в отказ.